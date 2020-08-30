Расклады на сезон КХЛ. На Западе останется прежний лидер, а СКА не попадёт в топ-4

До старта нового сезона КХЛ остаётся всего лишь четыре дня. Это значит, что сейчас самое время прикинуть расклад на будущую регулярку. В этот раз сделать это будет особенно тяжело: многие команды обновились до неузнаваемости, введение жёсткого потолка зарплат существенно повлияло на общий расклад сил и подровняло команды, а скомканная из-за коронавируса предсезонка не дала толком понять, чего нам ждать от некоторых клубов в этом странном чемпионате. Думаю, что нас ждёт самая непредсказуемая регулярка за всю историю КХЛ. Но всё-таки попытаюсь дать на неё прогноз. Продолжаем с Западной конференцией.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф «Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.

11. «Динамо» (Рига)

С чем идут в сезон: с самым маленьким бюджетом в КХЛ, сильно обновлённой командой, и надеждой выйти из сумрака в грядущем чемпионате. Петерис Скудра, действительно, похож на того тренера, который в прямом и переносном смысле сможет расшевелить болото, куда латвийцы угодили уже давно, и вдохнуть жизнь в некогда симпатичную и самобытную рижскую команду. «Динамо» продлило контракты с несколькими важными «старичками», подписало бюджетных легионеров, а также сделало ставку на нескольких русских хоккеистов, знакомых Скудре по работе в других клубах. На этот эксперимент по возрождению «Динамо» будет очень любопытно посмотреть.

Рижское «Динамо» сильно преобразилось в сжатые сроки. Они уже не будут на дне Несмотря на сжатую предсезонку, у подопечных Скудры есть шансы на плей-офф.

Прогноз: но не стоит строить иллюзий. Думаю, рижане избавятся от ярлыка беспросветного аутсайдера конференции и долгое время всерьёз будут бороться за путёвку в плей-офф, но итоговый результат будет не сильно отличаться от предыдущих сезонов. Мотивации от Скудры хватит, чтобы не терпеть постыдные крупные поражения и не уходить в затяжные серии без очков, однако обогнать хотя бы одного конкурента на Западе «Динамо» будет очень тяжело.

10. «Северсталь»

С чем идут в сезон: с верой в Андрея Разина, который теперь будет сидеть сразу на двух стульях (генменеджер и главный тренер), и симпатичным составом. Ростер череповчан намекает, что это будет довольно молодая, дерзкая и весёлая команда, не признающая авторитетов, но можно ли «Северстали» рассчитывать на хороший результат? В атаке, где к местным звёздам, типа Трубачёва, Гераськина, Вовченко и Лишки, добавился экс-лидер «Адмирала» Вихарев, словацкий супербомбардир Абдул, а также опытные Няттинен и Букартс, ситуация выглядит довольно оптимистично, но надо помнить, что «Северсталь» вступает в сезон с неопытным и нестабильным Подъяпольским в воротах, а легионеры Лалонд и Виттасмяки хоть и придают вес обороне, но вовсе не делают её топовой.



Прогноз: думаю, что «Северсталь» ожидает несколько ярких вспышек по ходу чемпионата, но к концу регулярки череповчане устанут и ментально, и физически. С голодными до побед хоккеистами хорошо играть серии плей-офф, а вот распределить силы с таким составом на длинной дистанции гораздо тяжелее. Не думаю, что Разин справится с этой задачей и выведет «Северсталь» в плей-офф. Впрочем, буду только рад ошибиться.

9. «Динамо» (Минск)

С чем идут в сезон: с неиссякаемой верой в Крэйга Вудкрофта, провалившего прошлый сезон, беспокойной политической ситуацией в Беларуси, которая, мы надеемся, никак не повлияет на хоккей, но с прилично усиленным составом. К Паре, Спунеру и Принсу добавились Клинкхаммер и Козун, голкипер Фурх и крепкий защитник Альмквист, и одна только эта легионерская бригада способна вытащить «зубров» со дна Западной конференции. Плюс, в «Динамо», благодаря пандемии и инструменту аренды, появилось множество молодых белорусских талантов, покоряющих Америку, и эта гвардия обязательно добавит минчанам азарта, эмоций и скоростей. При этом оборона у «Динамо» вряд ли сильнее, чем у «Северстали», зато есть два опытных голкипера, которые способны в отдельных матчах сделать для «зубров» разницу.



Прогноз: «Динамо» перестанет изучать подвал конференции, но скачок в плей-офф белорусскому клубу сделать не удастся. Хотя бы потому, что конкуренты «зубров» смотрятся посолиднее.

«Динамо» больше не аутсайдер? В Минск приехали крепкие легионеры Говорим о готовности в белорусском клубе без политики.

8. ХК «Сочи»

С чем идут в сезон: с Александром Андриевским, который знает, как выводить середняков в плей-офф, новыми и старыми легионерами с отличным европейским резюме, а также с привычной группой скрыто арендованных хоккеистов, которым всегда есть, что доказывать. Совсем не мощно у «Сочи» выглядит оборона, но Андриевский – достаточно системный тренер, способный смастерить плотную защиту без топовых исполнителей.



Прогноз: если не произойдёт ничего экстраординарного, и ни одна линия не провалится с треском, то «Сочи» должен быть в плей-офф. Восьмое, возможно, седьмое место в конференции – это та планка, выше которой «леопарды» даже и не подумают прыгать.

7. «Витязь»

С чем идут в сезон: с окрепшим менталитетом, который позволяет «Витязю» всерьёз помечтать о новых вершинах. После сильного минувшего чемпионата, который хоть и был омрачён грабежом от петербуржского СКА, но всё же заставил слегка пересмотреть позицию по «Витязю», подольчане провели очень симпатичную селекцию, сколотив одну из самых грозных на Западе легионерских бригад и усилив её крепкими русскими хоккеистами. Теперь у «Витязя» есть мощный топ-6 и хорошая глубина состава, перспективный тренер, чьи возможности пока до конца не ясны, и все шансы пошуметь в регулярке так же, как и на Кубке Мэра.

«Витязь» добился исторического успеха. В «Динамо» ответили за последнее место на турнире ЦСКА победил «Спартак» в последнем матче лета. Команда Никитина сильнее всех в московских дерби.

Прогноз: но есть ощущение, что до большой сенсации «Витязь» ещё не дозрел. Да и прямая зависимость от денег «Газпрома» и, соответственно, СКА ещё неизвестно как скажется на гордом, но не самостоятельном подольском коллективе. Впрочем, считаю, что в плей-офф «Витязю» место гарантировано, при этом седьмая позиция – самое меньшее, на что могут рассчитывать в Подмосковье.

6. «Спартак»

С чем идут в сезон: с Олегом Знарком, который на второй год уже обычно даёт результат, подогнанным под тренера составом и мощными амбициями. Кажется, что «Спартак» будет одним из тех клубов, который выиграет от введения жёсткого потолка зарплат, и перестанет считаться командой второго эшелона на Западе. Знарок освоился в стане красно-белых, летом пригласил в клуб проверенных людей, да и в целом трансферная компания у



«Спартака», как это видится сейчас, удалась на славу. Определённые беспокойства может вызывать вратарская бригада, где ни Гудачек, ни Беспалов не выглядят эталонными первыми номерами, да возрастная защита. Хотя второй пункт легко парируется тем фактом, что Знарок привык добиваться результата при помощи опытных парней.



Прогноз: у «Спартака» будут яркие победы и странные поражения, но форсировать регулярку красно-белые точно не будут. Знарок будет держать свою команду в середине кубковой восьмёрки и хорошо подготовит её к плей-офф, где для москвичей и начнутся главные сражения.

5. СКА

С чем идут в сезон: с молодёжной концепцией, молодёжным тренером, но вполне взрослыми задачами. СКА ударился в тему развития юных и не очень талантов, и это может пагубно сказаться на результатах петербуржского топ-клуба. Конечно, в составе «армейцев» хватает опытных, и даже звёздных (для КХЛ) игроков, но в целом ростер СКА серьёзно упростился и просел в индивидуальном мастерстве. При этом из того материала, что есть сейчас в Санкт-Петербурге, вполне реально сколотить команду-звезду, но справится ли с этим Брагин, никогда в жизни не дававший результат в клубном хоккее, и не имеющий успешного опыта работы на длинной дистанции?

Чемпионы летней селекции. «Ак Барс», СКА и «Локомотив» сработали на будущее В условиях жёсткого потолка зарплат топ-клубы стали меньше тратить, но всё равно нашли способ, как точечно усилить свои составы.

Прогноз: мне очевидно, что СКА будет серьёзно трясти по ходу сезона, и не факт, что эта болтанка не приведёт к новой революции во всём российском хоккее. Брагин может и не доработать до ЧМ-2021, тут всё будет зависеть от терпения Романа Ротенберга. Как бы то ни было, СКА, разумеется, попадёт в плей-офф, но рискну спрогнозировать, что первый раунд Кубка Гагарина «армейцы» начнут в гостях.

4. «Динамо» (Москва)

С чем идут в сезон: с самым опытным в КХЛ тренером и самым ярким в лиге звеном. При этом за спиной Кагарлицкого, Шипачёва и Яшкина у «Динамо» есть ещё мощные Пулккинен с Линдбергом, крепкая и довольно универсальная оборона, а также вратарская бригада, где в следующем сезоне должен возникнуть синтез опыта Ерёменко и прогресса Бочарова. Я уже отмечал, что боттом у «Динамо» совсем уж блёклый по сравнению с первыми звеньями, но со своей задачей Игумнов, Кулёмин и компания должны справиться. Проблемы возникнут только в том случае, если вдруг не пойдёт игра у лидеров (это маловероятно), либо при частых травмах ведущих игроков. Заменить их у «Динамо» некем.

Красивый фасад и невзрачный тыл. Почему «Динамо» рано называть главным фаворитом КХЛ У бело-голубых блистательная первая тройка, но их составу не хватает глубины и баланса.

Прогноз: думаю, что худший сценарий обойдёт бело-голубых стороной, и регулярку они проведут успешно. Вообще, есть ощущение, что в топ-4 на Западе в этом сезоне случится настоящая рубка, а отставание команд друг от друга окажется в итоге минимальным. Так что прогнозируемое четвёртое место «Динамо» — это условность, а вообще для бело-голубых вряд ли будет иметь значение итоговое место в топ-4. Эта команда собрана для дальнего похода в Кубке Гагарина, а регулярка – лишь прелюдия, во время которой можно будет закрыть глаза на многие моменты.

3. «Локомотив»

С чем идут в сезон: с новыми надеждами на долгожданный успех. «Локомотив» — ещё одна команда Запада, которой должен помочь введённый потолок. Благодаря ему, ярославцы, сэкономившие на контрактах своих молодых воспитанников, которые уже являются лидерами команды, смогли подписать несколько топовых хоккеистов, чьи зарплаты не потянули бывшие клубы. Это Марченко, Петерссон, Паскуале, Охтамаа. Последние двое, правда, потянулись в «Локомотив» вслед за Андреем Скабелкой – тренером, сделавшим из «Барыса» топ-клуб Востока. Приглашение этого тренера – это и есть самый сильный ход ярославцев. Главное, чтобы на Скабелку не оказывалось сильного давления со стороны руководства – на этом несколько лет назад погорел «Авангард». Если же Андрей Владимирович получит поддержку сверху и будет спокойно работать, то у «Локомотива» всё сложится хорошо.



Прогноз: «Локомотив» сейчас видится весьма сбалансированным, крепким коллективом, в котором есть индивидуально сильные мастера во всех линиях. Думаю, что у ярославцев будет хороший запас прочности в сезоне, и по количеству набранных очков они станут вторыми на Западе, однако итоговая позиция, по правилам распределения мест в КХЛ, будет третья.

2. «Йокерит»

С чем идут в сезон: с очень сильным на бумаге составом и прогрессирующим тренером. Лаури Марьямяки заслужил уважение за свою работу в прошлом сезоне, и теперь не стоит воспринимать этого тренера лишь как неудачника, который провалился на всех турнирах, где работал. В сборной Финляндии у него действительно вышло скверно, но в «Йокерите» он постепенно растёт. В минувшем сезоне Марьямяки поднял «шутов» в таблице после неудачного старта, в плей-офф уверенно прошёл «Локомотив» и ещё неизвестно, чем бы кончилась серия со СКА.



Думаю, сейчас команда Марьямяки избежит провалов и сразу закрепится в числе лидеров конференции. Рассуждать так позволяет ещё и состав «шутов», который очень хорош. Калниньш с Линдбаком во вратарской бригаде, надёжные Грант, Лёв, Кивистё и топовые новички Фриман с Пудасом в обороне, Йенсен, О’Нилл, Норман, Савинайнен, Анттила, Шрёдер в атаке. Селекционеры «Йокерита», на мой взгляд, очень удачно наложили сильные приобретения на сохранившийся костяк команды, а в качестве бонуса получили ещё и Лехтонена с Толваненом, которые будут играть в Хельсинки до начала сезона за океаном. Словом, состав у «шутов» — совсем не шуточный.



Прогноз: и это должно позволить «Йокериту» совершить настоящий прорыв и впервые в КХЛ выиграть свой дивизион в регулярном чемпионате. Все предпосылки к этому имеются.

1. ЦСКА

С чем идут в сезон: с изрядно облегчённым ростером, новыми лидерами, но старым тренерским штабом и прежними задачами. Без Григоренко, Сорокина и Капризова ЦСКА, конечно, уже не выглядит так грозно, как раньше, но вряд ли это сильно скажется на итоговом результате.

ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

Прогноз: у меня есть ощущение, что система Игоря Никитина хороша и дееспособна сама по себе и не зависит от наличия супертоповых исполнителей. Вряд ли с отъездом прежних лидеров развалится лучшая оборона лиги, а в атаке у «армейцев» обязательно найдутся новые герои. ЦСКА не будет доминировать в конференции, скорее всего, «армейцы» уступят Кубок Континента «Ак Барсу», но я предполагаю, что красно-синие снова будут первыми на Западе.