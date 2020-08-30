«Авангард» или НХЛ? Где продолжит карьеру Ковальчук

37-летний нападающий Илья Ковальчук – большой мастер и профессионал. Хоккейный болельщик, услышав фамилию Ковальчука, сразу вспомнит его капитанство в «Атланте Трэшерз», огромный контракт с «Дэвилз», победный гол на ЧМ-2008 в Квебеке, возвращение в Россию, Кубок Гагарина со СКА и олимпийское золото со сборной России.

Единственное, чего не хватает Илье для вступления в «Тройной золотой клуб», — Кубка Стэнли. Именно с этим прицелом россиянин, прилично отыгравший в «Монреале», не стал задерживаться в канадском клубе, а перебрался в «Вашингтон». Этого обмена хотели и команды, и сам игрок. В составе «столичных» выступает много соотечественников Ильи, включая его товарища Александра Овечкина. Выиграть титул с «Кэпиталз», почему бы и нет?

Ковальчук сыграл последний матч за «Вашингтон»? Почему он провалился в плей-офф Ноль голов и всего один бросок. В серии с «Айлендерс» Илья превратился в невидимку.

В сезон-2019/2020 вмешалась мировая пандемия коронавируса, однако плей-офф удастся доиграть. Однако «Вашингтон», считавшийся одним из фаворитов, не справился с «Айлендерс», после чего лишился своего главного тренера Тодда Рирдена. Практически наверняка (на 99,9%) в клубе не будет и Ильи Ковальчука, у которого заканчивается контракт. Увы, но в плей-офф российский нападающий выступил не так, как планировалось: ни одной заброшенной шайбы, один результативный пас, две минуты штрафа и пять бросков в створ ворот.



Логично, что в «Вашингтоне» грядёт серьёзная перестройка. Год контракта остался у Александра Овечкина, но от звёздного капитана и ветерана клуба в столице США вряд ли захотят отказываться. В «Кэпиталз» сделают всё возможное, чтобы сохранить Ови. Ковальчук же в планы команды не вписывается. Понимает это и сам Илья.



Вполне возможно, что в серии с «Айлендерс» мы увидели последний матч российского форварда в НХЛ. Идти в ни на что не претендующую команду нет никакого смысла, а в топ-клуб, который будет бороться за столь вожделенный для Ильи трофей, уже вряд ли позовут. Какой вариант в таком случае напрашивается? Правильно, очередное возвращение в Россию.



Давно не секрет, что большую симпатию к Илье Ковальчуку испытывают в «Авангарде». Руководство клуба не скрывало, что именно Илья предлагал кандидатуру Боба Хартли на пост главного тренера «ястребов». Канадец и россиянин, напомним, прекрасно знакомы по совместной работе в «Атланте».

Ковальчук проваливается, будто вернулся в «Кингз». У него ни очков, ни бросков, ни времени Такими темпами Илью скоро отправят в запас. Хотя в «Вашингтоне», конечно, нужно начинать спрашивать не с него.

«Хотел бы я видеть Ковальчука в «Авангарде»? Первое, что стоит отметить, — Ковальчуку всегда удавалось избегать серьёзных травм. Поэтому он до сих пор успешен. Сейчас много слухов и разговоров, ребята из НХЛ будут думать, ехать ли им в КХЛ. Я переписывался с Ковальчуком после вылета «Вашингтона», поздравил его с сезоном, но других разговоров не было», — сказал аккуратный и тактичный канадец журналистам на пресс-конференции.



Хорошо относится к Ковальчуку председатель совета директоров омичей Александр Крылов. Да, хоккеист Илья высокооплачиваемый, но представьте, если звезда такого калибра снова вернётся в КХЛ. Ковальчук не только добавит «Авангарду» мощи в атаке (для КХЛ это игрок топ-уровня), но и станет лицом клуба. Нет сомнений, что футболки с фамилией нападающего будут разлетаться словно горячие пирожки. В жёстких условиях бизнеса и необходимости зарабатывать это далеко не последний фактор.

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«У Ильи главная цель — выиграть Кубок Стэнли. Пока я не представляю, что он приедет играть в Россию, так что наш интерес носит, скажем так, виртуальный характер», — заявил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

Понятно, что «ястребы» не хотят бежать впереди паровоза, но практически наверняка переговоры с Ильёй они проведут или уже частично провели. Просто выноситься на широкую публику такие вещи на столь раннем этапе не должны, поэтому осторожные заявления менеджмента «Авангарда» можно понять.



Порой игроков возраста Ковальчука начинают списывать в утиль. Делают это люди, совершенно не разбирающиеся в хоккее. Илья, как верно заменил Боб Хартли, избегал серьёзных травм на протяжении всей карьеры. Посмотрите, как форвард работает над собой в межсезонье (он и его супруга Николь активно ведут свои странички в «Инстаграме»). Илья, нет сомнений, даже близко не задумывается о завершении своей карьеры, а работу нападающий столь высокого уровня обязательно найдёт. Ковальчука очень хочется снова увидеть в России, но если хоккеист всё же найдёт себе достойный вариант в Северной Америке, то мы за него только порадуемся. Ведь до конца свою мечту он так и не осуществил.