Российского защитника красиво обманули. Проворов ответил голом, но не спас «Филадельфию»

«Айлендерс» и без Семёна Варламова обыграли соперника и теперь в шаге от выхода в финал Востока.

Через сутки после третьей игры серии «Айлендерс» и «Филадельфия» вновь вышли на лёд арены в Торонто. Один из главных героев «островитян» в этом плей-офф российский голкипер Семён Варламов в этот раз остался в запасе, а его партнёр Томас Грайсс впервые вышел в стартовом составе «Айлендерс» в нынешнем Кубке Стэнли. Видимо, Барри Тротц решил дал передохнуть Варламову, к тому же в распоряжении тренера имеется ещё один голкипер высокого уровня, который, забегая вперёд, в четвёртой игре серии не подвёл.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ.

Матч получился не самым зрелищным, как это часто бывает с играми «Айлендерс», но те любители хоккея, которые фанатеют от игровой дисциплины, чёткой системы и выполнения тренерского задания, должны были получить удовольствие. «Айлендерс» старались играть надёжно, экономно и правильно, «Филадельфия» искала свои козыри, но за всю игру так и не смогла ни разу перехватить инициативу у «островитян».

Счёт был открыт во втором периоде после того, как защитник «Флайерз» Филипп Майерс не смог вывести шайбу из собственной зоны. Детская ошибка привела к перехвату и великолепному кистевому броску Брока Нельсона. Брайан Эллиотт, тоже впервые вышедший в старте в этом плей-офф, спасти «Филадельфию» не сумел.

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Вскоре «лётчикам» таки удалось пробить Грайсса – Шон Кутюрье здорово подправил в цель выстрел Джастина Брауна. Равный счёт продержался до 48-й минуты матча, а затем «Айлендерс» за пару смен решили вопрос с победителем встречи.

Сначала провалилась оборона «Филадельфии», и Жан-Габриэль Пажо убежал на рандеву с Эллиоттом и переиграл несколько неуклюже действовавшего голкипера. Кстати, в этом моменте на льду у «лётчиков» был Иван Проворов, но российский защитник меньше других был причастен к тому, что Пажо получил и шайбу, и простор. Проворов в этой ситуации играл по другому сопернику.

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В эпизодах со следующими двумя голам Иван оказался уже главным действующим лицом. На 52-й минуте в обороне «Филадельфии» возник очередной гигантский разрыв, и Проворов оказался в одиночестве против двух форвардов «Айлендерс». Увы, Нельсон и Джош Бейли слегка поиздевались над россиянином, красиво разыграв нехитрую стеночку прямо у Ивана под носом, а Эллиотт вновь не спас.

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Немного отвести душу Проворову удалось за минуту с небольшим до финальной сирены. «Филадельфия» уже играла вшестером, и Иван мощно приложился с кистей от пока ещё синей линии.

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Россиянин не уходил со льда в оставшееся время, но больше ничем помочь «Флайерз» не сумел. Равно как и кто-либо другой. «Айлендерс» провели очередной матч высокого уровня, в котором они действовали дисциплинированно, грамотно, плотно и не прощали сопернику ошибки. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «островитян», и, пожалуй, должно произойти чудо, чтобы «Филадельфия» спасла эту битву.