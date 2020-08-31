Без огромных контрактов, но с игроками из НХЛ. Какой стала новая «Магнитка»

Магнитогорский «Металлург» в преддверии сезона-2020/2021 серьёзно обновился. Изменения коснулись как состава команды, так и тренерского штаба. Теперь Илье Воробьёву помогают Фредрик Стиллман, Александр Гольц и Клемен Мохорич. Судя по предсезонным турнирам, работают специалисты слаженно, взаимопонимание налаживается от игры к игре.

Отдельное внимание стоит обратить на хорошую физическую подготовку команды. Одна из главных причин провала «Металлурга» на старте прошлого сезона – проблемы с физикой. Йозеф Яндач и его помощники не смогли выстроить нужную систему, хоккеисты чувствовали себя не в своей тарелке, не хватало сил. Теперь же в клуб приглашён новый тренер по фитнесу и физподготовке Денис Коротышев, ранее работавший в СКА. Принципы работы серьёзно изменились.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф «Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.

Главное, что удалось сделать директору Сергею Ласькову и главному тренеру Илье Воробьёву, – существенно сэкономить на контрактах и привести их в божеский вид. Раньше в «Магнитке» сорили деньгами, пять-шесть человек съедали львиную долю бюджета, но отныне о гигантских соглашениях можно забыть. Всё это осталось в прошлом, на существенные уступки пошёл даже капитан «Металлурга» Сергей Мозякин. Теперь он не самый дорогой хоккеист в составе.

Сильно изменилась защитная линия «Магнитки». Если раньше едва ли не все защитники любили подключаться в атаку, при этом оголяя тылы, то теперь оборона стала намного мощнее и дисциплинированнее. Появился силовой защитник Михаил Пашнин, произвёл впечатление на предсезонке талантливый Артём Минулин. Из прежних защитников остались Яковлев и Дронов.

Не получится расслабиться у голкипера Василия Кошечкина. Финн Юха Олкинуора уже успел себя зарекомендовать в КХЛ, выступая за «Адмирал». Пришедший в команду вратарь сборной Суоми создаст серьёзную конкуренцию олимпийскому чемпиону Пхёнчхана. Вообще же атмосфера и микроклимат в коллективе заметно улучшились. Об этом заявил и сам Воробьёв в беседе с журналистами.

«Мы сделали практически всё, что планировали. Это самое важное. Эти игры нам показали, над чем надо работать, — это опять же удаления, ну и сейчас работаем над технической частью. Микроклимат в команде довольно неплохой, особенно по сравнению с прошлым годом, и есть хорошая работа клуба по чему-то новому.

В этом году дела обстоят так, как и должны были обстоять. Мы поменяли тренера по фитнесу, мы начали работать с ним ещё в апреле-мае, созванивались, готовили программу, рассылали её игрокам. Вообще, программы даются всегда, но тут вопрос её выполнения. И в этом году она была выполнена. Ребята пришли в нормальной, спортивной форме, несмотря на карантин. Искали себе, где побегать кроссы, ставили велосипеды, выполняли наш комплекс упражнений», — сказал главный тренер.

«Магнитка» сократила платёжную ведомость на 620 млн рублей. Как ей это удалось? Сергей Мозякин больше не является самым дорогим игроком «Магнитки». В новой платёжке он не входит даже в пятёрку.

Главный лидер обновлённой раздевалки – форвард Сергей Плотников, прекрасно знакомый Воробьёву по совместной работе в СКА. Как и Максим Карпов с Николаем Прохоркиным. Прохоркин призван стать центром первого звена, добавить команде мастерства в атаке. Да, в Северной Америке у Николая не слишком получилось, но для КХЛ это игрок топ-уровня.

Полностью, за исключением Андрея Нестрашила, обновилась легионерская линия. Бек, Песонен и Ламмикко – сильные нападающие. С Беком болельщики прекрасно знакомы, так как канадец давно выступает в КХЛ. Оба финна дебютируют в лиге, но и они известны широкой публике. И Харри, и Юхо – чемпионы мира 2019 года. Тогда в памятном полуфинале с финской сборной не совладала сборная России. Нынешний уровень иностранцев «Металлурга» далеко не предел. По ходу сезона они однозначно прибавят и будут выглядеть ещё лучше.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Конечно, есть определённые проблемы. По нашей информации, на длительный срок выбыл нападающий Николай Кулёмин. Увы, дают о себе знать старые травмы и их рецидив. Несколько недель для восстановления понадобится защитнику Егору Мартынову, а вот Сергей Мозякин в скором времени приступит к занятиям. По-прежнему нет контракта у ограниченно свободного агента Ивана Верещагина. Он не согласился на существенное уменьшение зарплаты, стороны так и не договорились о сотрудничестве.

Талантливый защитник не может договориться с «Магниткой». Что будет с Верещагиным? Получал контракт на 55 млн и был кандидатом в сборную, а сейчас не может найти новую команду.

Как и Прохоркин, вернулся из НХЛ нападающий Андрей Чибисов, но от него ждут большего. Форварду нужно играть сильнее. В свою очередь Игорь Швырёв оставил приятное впечатление. Будучи хоккеистом третьего-четвёртого звена, он со своими обязанностями прекрасно справляется.

Не забывают в Магнитогорске и про молодёжь. Те, кто говорит, что у «Магнитки» будут играть сплошь возрастные хоккеисты, сильно ошибаются. Нет сомнений, что получат свой шанс Вадим Антипин, Никита Рожков, Илья Николаев, Данила Юров, Юрий Платонов, Богдан Крохалев. Резерва у «Металлурга» достаточно, тренерский штаб за всеми следит.

За Магнитогорском в стартующем сезоне будет очень интересно наблюдать. Команда укомплектована для решения самых серьёзных задач, главному тренеру Илье Воробьёву опыта и профессионализма точно не занимать, поэтому завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина не кажется чем-то нереальным. Но работы, безусловно, предстоит проделать много.