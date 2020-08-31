C Питерсом и без Доуса. Чего ждать в новом сезоне от «Автомобилиста»

После того как в 2016 году завсегдатай рейтингов «Форбс» и генеральный директор УГМК Андрей Козицын взял под свой контроль «Автомобилист», екатеринбургский клуб мгновенно получил статус нового кахаэловского олигарха и за последующие четыре года если не стал топ-клубом, то по крайне мере начал восприниматься как клуб, который активнее всего форсирует путь к элитарной приставке. За несколько лет счёт вложенных в команду средств пошёл на миллиарды, но только дальше второго раунда новое детище Козицына не забирается.

В прошлом сезоне екатеринбургский клуб не сумел пройти даже первый раунд Востока. Во многом очередной провал уральцев был тренерским. Босс «Авто» Андрей Мартемьянов в серии против «Сибири», возглавляемой своим бывшим помощником Николаем Заварухиным, погорел на том же, что и сезон назад в серии с «Салаватом Юлаевым», а именно попросту не имел «плана Б» на случай если что-то пойдёт не так. Местный специалист слепо верил в атаки сходу и даже когда «Автомобилист» летел в серии 0-3 на пресс-конференции заявил, что от своей системы отклоняться не собирается. Как итог, Мартемьянов ничего не сумел противопоставить невероятно закрытой обороне «Сибири», выстроенной Николаем Заварухиным и Олегом Ореховский.

Фото: photo.khl.ru

Если после серии с Уфой поражение екатеринбуржцев можно было связать с отсутствием кубкового опыта или напротив с огромной эмпирией в плей-офф «Салавата», то минувшей весной подобные оправдания выглядели уже несостоятельно. Работу над ошибками босс «Авто» так и не провёл. Второй подряд провал в плей-офф Мартемьянову ожидаемо не простили. Когда ты имеешь в руках таких мастеров как Дацюк, Доус, Голышев, Секстон и Холланд, то цифры 1-4 в первом раунде от «Сибири» смотрятся, мягко говоря, дико.



Впрочем, назвать Мартемьянова стопроцентным виновником очередного краха «Автомобилиста» нельзя. Предъявить претензии можно и нужно спортивному директору уральцев Олегу Гроссу, пережившему праведный гнев Андрея Козицына. Кто как не он ответственен за неоднозначную селекцию, после которой у «Автомобилиста» так и не появилось крепкого бэкапа, а огромный дисбаланс между обороной и атакой никуда не делся.

Столицу Урала вместе с Мартемьяновым покинул один из лучших специалистов лиги по большинству

На место Мартемьянова руководство уральцев пригласило пострадавшего от лицемерного борца с расизмом Акима Алиу канадца Билла Питерса, получившего в НХЛ перманентный волчий билет. И предсказать, что ждёт «Автомобилист» с тренером, приводившим сборную Канаду к золоту ЧМ, архисложно. С тех пор как из Екатеринбурга в 2010 году уехал чех Марек Сикора, екатеринбуржцы избегали иностранных специалистов.

Во-первых, североамериканец может столкнуться с банальным культурным шоком в первые месяцы, а времени на длительную акклиматизацию у именитого коуча не будет. Вообще, каждый раз когда в Россию приезжает североамериканский тренер, мне вспоминаются магнитогорские мемуары Дэйва Кинга, возглавившего в 2005 году «Металлург» и сразу столкнувшегося с российскими реалиями. Понятно, что современный мегаполис Екатеринбург — не рабочий Магнитогорск середины нулевых, где можно познать все прелести российской провинции. Но неизвестно как переживёт испытание совершенно чуждым менталитетом не самый стрессоустойчивый Питерс.

Облегчить адаптацию на Урале канадцу из Калгари должен Герман Титов, который уже давно осел с семьёй в Альберте и был приглашён в Екатеринбург как гид Питерса по суровой российской действительности. Однако если Титов призван разжевать Биллу местные тонкости и следить за тем, чтобы его не заносило на поворотах, то играющим мостиком между тренером и командой будет всё тот же Павел Дацюк. Неизвестно как часто будет играть стареющая звезда «Авто» в новой «регулярке», но Волшебник точно будет человеком, определяющим атмосферу в раздевалке. Тем более, что сейчас её не придётся делить с вожаком типа Найджела Доуса. Да и о чём говорить, если Павел Валерьевич — уже фигура, влияющая на глобальные управленческие процессы в клубе.



Захватила с собой из Канады жертва омерзительной антирасистской истерии и опытнейшего соотечественника Перри Перна, за спиной у которого два десятка сезонов в НХЛ в роли ассистента и золото МЧМ со сборной Канады. Сохранили уральцы в тренерском штабе англоязычного помощника Мартемьянова Евгения Шалдыбина и тренера вратарей Константина Власова. Главной тренерской потерей уральцев стал другой человек Мартемьянова — Константин Шафранов, поставивший «Автомобилисту» четвёртое большинство в лиге. Специалист с хорошим североамериканским прошлым пригодился бы в штабе Питерсу, но продлевать контракт с казахстанцем не стали и в итоге специалист всплыл в Балашихе у Боба Хартли.



За время скомканного коронавирусом межсезонья понять во что конкретно будет играть «Автомобилист» при Питерсе не удалось. Уральцы успели съездить без части легионеров в Уфу и на Мемориал Ромазана, а после возвращения из Магнитогорска вынужденно закрылись на карантин, после которого матчей не приводили. Единственное, что ясно уже прямо сейчас — «Автомобилист» будет играть более разнообразно. Тем более, что нынешний состав к этому располагает.

Проблему со вторым номером в Екатеринбурге так и не решили

Когда в прошлом сезоне «Автомобилист» входил в сезон с тандемом Коварж – Фомин, решение не брать качественного бэкапа выглядело очень сомнительным и чересчур смелым. Давным-давно сросшийся с Екатеринбургом чех любит играть



много и способен выдерживать длительные серии, не теряя в стабильности. В его выносливости особых сомнений не было, только вот в конце сезона оказалось, что Коварж не бездушный электроник, а обычный человек, который тоже получает травмы. После сотрясения Якуба екатеринбуржцы полностью прочувствовали то, насколько опрометчиво было доверить позицию второго номера воспитаннику Леониду Фомину, которого уже во второй игре после травмы чеха изрешетило многострадальное минское «Динамо». После провала Фомина Мартемьянову пришлось экстренно бросать на амбразуру вчерашнего эмхаэловца Владимира Галкина, имевшего за плечами всего два десятка матчей в «вышке».

Фото: photo.khl.ru

Этой весной менеджерский тандем Рябков – Гросс исправлять эту ошибку не стал и полностью сохранил прошлогодний вратарский пул с Коваржем, Фоминым, Галкиным и Гроссом-младшим. Cкорее всего сменщиком Коваржа будет Владимир Галкин, достойно переживший стрессовую концовку «регулярки». Свой шанс стать бэкапом опытнейшего чеха воспитанник «Авто» точно заслужил, но целесообразнее было бы перестраховаться. Понятно, что уральцы находятся под впечатлением мощного перфоманса Галкина, но если окажется, что он выдал его на голом кураже, то «Автомобилист» может заложником собственных эмоций и снова ударить себя по лбу всё теми же граблями.

В межсезонье «Автомобилист» оброс пакмуверами

В последние два года у екатеринбуржцев отсутствовала оборона как класс. Да, в распоряжение Андрея Мартемьянова был и Никита Трямкин, который стабильно смотрится «на уровне», но после возвращение из «Ванкувера» практически не прогрессирует, и Алексей Василевский, в отличие от брата никогда не считавшийся огромным талантов, но стабильно прибавляющий от сезона к сезону и ставший за годы в Екатеринбурге лидером «Авто». Однако за ними была зияющая пустота. Михаил Мамкин, Денис Бодров, Рафаэль Батыршин и Ефим Гуркин — добротные защитники, но «Автомобилист» уже из них «вырос» и резко возросшим амбициям «шофёров» они уже не соответствовали. Только вот расстаться Олег Гросс и Максим Рябков решили с последними двумя. Прошлым летом складывалось впечатление, что менеджерский тандем комплектовал оборону по остаточному принципу.

Фото: photo.khl.ru

Кого точно не хватало Мартемьянову в прошлом сезоне — это защитников, умеющих двигать шайбу. Этой весной «Автомобилисту» удалось вытащить из Нижнего Новгорода опытного канадца с шикарным первым пасом Чарльза Геноуэя. Точно в плюс можно занести приобретение Захара Арзамасцева, которого хотели сохранить в Уфе. И первый, и второй как влитые должны вписаться в спецбригаду большинства.

Вернулся из аренды воспитанник Александр Щемеров, два сезона отыгравший в Финляндии. И судя по всему, подняться выше третьей пары 23-летнему защитнику будет архисложно. По крайней мере, точно выше его в командой иерархии будет новичок Сергей Зборовский, выкупленный у «Торпедо». В Нижним Новгороде его рассматривали как защитника третьей пары, но молодой россиянин после неплохого сезона требовал места в топ-4. На «предсезонке» Зборовский выходил и в первом, и во втором сочетании, но после приезда Геноуэя придётся двигаться ниже.



На первый взгляд, оборона «Автомобилиста» кардинально не преобразилась, но точно прибавила в качестве и, как минимум, стала более сбалансированной. Сейчас в ростере у Питерса, без учёта игроков МХЛ, 11 защитников. Несколько пугает только то, что у «Автомобилиста» после отъезда Даниила Валитова в Германию нет лимитчика, который бы уже в новом сезоне потянул уровень КХЛ и полноценно закрывал дыры.

Доус ушёл, но атака слабее не стала

Насколько мощно провели прошлую «регулярку» иностранные нападающие «Авто» — настолько же слабо они сыграли в плей-офф. После первого раунда только ленивый не закидал булыжниками звёздных легионеров уральцев, не сумевших вскрыть Харри Сятери и оборону «Сибири». Больше всех синяков, естественно, получил Найджел Доус, в 5 матчах набравший лишь одно очко. Продлевать контракт со сверхдорогим возрастным казахстанцем не стали, но зато сохранили всех его североамериканский товарищей. Однако если Холланд, Секстон и Плэтт в кубковых матчах подавали признаки жизни, то серебряный призёр Олимпиады Брукс Мэйсек в первом раунде растворился и всю серию с «Сибирью» был где-то в коматозе. Стоило ли давать ему новый двухлетний контракт — большой вопрос.

Фото: photo.khl.ru

Огромный плюс для уральцев то, что не стал дёргаться на пустом месте Анатолий Голышев, которого инсайдеры отправляли в НХЛ, несмотря на ещё один год контракта. Тем более, что в плей-офф у него сложилась неплохая синергия с Белоусовым и Дацюком и на бумаге потенциально вторая тройка «Автомобилиста» смотрится очень мощно. Но ещё интереснее будет посмотреть, как будет выглядеть на льду возможное третье сочетание, где на краях должны оказаться многолетний лидер «Витязя» Алексей Макеев и Станислав Бочаров, выдавший роскошный и однозначно лучший сезон в карьере в «Торпедо» у Дэвида Немировски. И первый, и второй умеют как таскать рояль, так и играть на нём. Сейчас важно найти им правильного центра.



Нападение «Автомобилиста» даже после ухода вожака Доуса слабее точно не стало. У уральцев, как и в прошлом сезоне, будет хорошая скамейка. Но теперь она стала более квалифицированной после возвращение из скрытой аренды Алексея Протаповича и Никиты Сетдикова, обросших уверенностью после командировки в Ригу. При нынешнем подборе нападающих у Билла Питерса есть ресурсы под любую игровую модель и атака Екатеринбурга по прежнему способна кошмарить любую оборону. https://photo.khl.ru/items/id1965956

«Автомобилист»



Ориентировочный состав



Вратари:



Коварж (Галкин, Гросс, Фомин)



Защитники:



Трямкин – Василевский



Арзамасцев – Геноуэй



Березин – Зборовский



Резерв – Бодров, Щемеров, Севостьянов, Мамкин, Тимашов



Нападающие:



Плэтт – Холланд – Секстон



Белоусов – Дацюк – Голышев



Макеев – Мэйсэк – Бочаров



Литовченко – Протапович – Обидин



Овчинников



Резерв – Куликов, Сетдиков, Пилипенко, Лоза, Захаров

Что ждать от обновленного «Автомобилиста» в новом сезоне? Пожалуй, можно согласиться с коллегой Лукиным и спрогнозировать, что команда Билла Питерса завершит сезон в топ-4, где поборется за третью строчку с перестроечной «Магниткой». В руках у канадца будет неплохая колода, с которой можно собрать очень сильные комбинации и рассчитывать на долгожданный финал конференции. Однако тузов и джокеров у Дмитрия Квартальнова и Боба Хартли всё-таки больше. В любом случае, попасть минимум в финал конференции этому «Автомобилисту» точно по силам.