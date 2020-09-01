«50 грамм? Скажи, чтобы фужерчик принесла». Как начиналось первое турне СССР по Канаде

Сборная СССР стала первой хоккейной командой из Европы, ступившей и сыгравшей на канадской земле. Это случилось за 15 лет до Суперсерии, и в соперниках ещё были не профессионалы из НХЛ. Но то турне поздней осенью 1957 года стало первым близким знакомством родоначальниками хоккея.

Приглашение

К 1957 году Канада и СССР встречались всего три раза – на дебютном для нашей сборной ЧМ-1954 (победа со счётом 7:2), на ЧМ-1955 (поражение 0:5), но самым болезненным уколом для «кленовых листьев» стал провал на Олимпиаде-1956.



Канадцы в те времена отправляли на международные турниры любительские и полупрофессиональные команды, выигравшие Кубок Аллана – этого было достаточно, чтобы доминировать в мировом хоккее. И если в 1954-м на мировое первенство отправился откровенно слабенький «Ист-Йорк Линдхёрстс», то на Олимпиаде СССР расправился с одной из сильнейших команд «Китченер».

Канадцы не могли забить сборной СССР и требовали перезалить лёд. Думали, отдых им поможет История о чемпионате мира 1956 года, который прошёл в рамках зимней Олимпиады.

Анатолий Тарасов писал, что поначалу канадцы относились к новому сопернику снисходительно и отказывались от товарищеских встреч, мол, русские слишком слабы. По другим данным, наоборот, даже первое поражение за океаном восприняли болезненно и жаждали немедленного реванша. Владелец «Торонто» Конн Смайт был готов организовать поездку своей команды Россию и даже привезти в Москву холодильные установки (у нас тогда в тёплое время года играть было невозможно – не было крытых катков).



Ясно одно – идея зрела довольно долго. С европейскими сборными СССР играл постоянно, а канадцы продолжали оставаться загадкой. Канадцы тоже понимали, что с русскими надо считаться и изучать их. Уже на московский ЧМ-1957 они намеревались послать одну из сильнейших команд, к тому же усиленную игроками НХЛ, но не сложилось – после подавления СССР мятежа в Будапеште западные страны устроили бойкот московскому форуму.



СССР не стал чемпионом на родном льду – проиграл титул Швеции, и в сборной начались перемены. Ушли Бабич, Бобров и другие ключевые игроки «в возрасте», Тарасов сменил Чернышёва на посту старшего тренера и занялся омоложением состава. «Осенью 1957 года в федерацию хоккея несколько неожиданно поступает приглашение направить в Канаду сборную советских хоккеистов в её лучшем составе. В чём дело? Узнаём от журналистов, что это решение принято под воздействием канадской общественности, которая больше не верила, что русские могли дважды случайно стать чемпионами мира. Канадские любители хоккея выразили настоятельное желание посмотреть, как же выглядит, наконец, эта таинственная русская команда», — писал Тарасов в книге «Совершеннолетие».

Сначала Канада пригласила Швецию, но та отказалась – слишком напряжённый график предложил соперник, 11 матчей за 20 дней! Тогда обратились к СССР, предложив оплатить все расходы на перелёты, проживание и тренировки. Наши дали согласие, приправив его осторожным соусом, что это турне – прекрасная возможность поучиться у родоначальников хоккея и установить с ними дружеские отношения. Из осторожности (а вдруг проиграем?) команду назвали сборной Москвы.



Состав сборной СССР: вратари Николай Пучков, Николай Ёркин, защитники Дмитрий Уколов, Генрих Сидоренков, Николай Сологубов, Иван Трегубов, Владимир Солодов, нападающие Николай Хлыстов, Алексей Гурышев, Юрий Пантюхов, Константин Локтев, Александр Черепанов, Вениамин Александров, Владимир Елизаров, Валентин Быстров, Анатолий Ольков, Николай Снетков, Станислав Петухов, Юрий Копылов, Владимир Новожилов.

В Канаду – трое суток на перекладных

Добираться пришлось почти трое суток – из Москвы через Хельсинки, Копенгаген, Гамбург и Престуик в Нью-Йорк, а оттуда в Канаду. В Шотландии из Америки телеграфировали, что отказываются принимать на посадку рейс с советскими гражданами, и маршрут пришлось в спешке менять, из-за чего перелёт затянулся на сутки.



«Для Анатолия Тарасова канадцы заказали место «люкс». Там по салону расхаживали стюардессы, предлагая выпить и закусить. Зная, что я к спиртному равнодушен, Тарасов пересадил меня на своё место, а сам сел на моё: «Мне с ребятами поговорить надо». А ребята поняли, в чём дело, и решили зайти ко мне и выпить по рюмочке виски. Первым наведался Николай Сологубов. Я попросил стюардессу, она налила граммов 50. Николай – участник войны, к таким дозам не привык. 50 грамм? Просит меня: скажи ей, чтобы фужерчик налила. Стюардесса удивлённо подняла брови», — вспоминал Быстров в интервью журналу «Российский хоккей».



Первой остановкой в Северной Америке стал Ньюфаундленд – там в ожидании следующего рейса наша делегация провела 14 долгих часов. Чтобы размяться и не скучать, местные власти организовали хоккеистам лёд и стали продавать всем желающим билеты на тренировку. Поглазеть на сборную СССР собралось множество местных жителей.



Из Ньюфаундленда отправились в Торонто, но не прямым рейсом, а на перекладных — через Сидней, Галифакс, Монктон и другие города. Кто-то пытался спать, кто-то играл в карты. И, конечно, в каждом городе советских хоккеистов встречали репортёры – спрашивали мнение о сильнейших канадских игроках, об отличиях в правилах игры, об изменениях в составе команды. Ажиотаж был необыкновенный – взять хотя бы то, что билеты на матчи сборной СССР были раскуплены за час, а в прессе смаковались все мельчайшие детали турне. Например, сообщалось, что на одной из остановок наша сборная попросила загрузить в самолёт 40 дополнительных пакетов молока, а на другой охотно угощала советскими сигаретами местных жителей, пришедших поглазеть на заморских хоккеистов.

«Акция укрощения канадцев». Их тренер крестился перед Тарасовым и просил больше не драться Тренер ЦСКА отвадил «Шербрук» от грязной игры, а посол Канады просил своих хоккеистов не пятнать честь страны.

Шведский стол в ресторане, восхищённые канадцы, попытка вербовки в НХЛ

Ранним утром 20 ноября после 60 часов в небе советская делегация приземлилась в Торонто и сразу же отправилась в лучший отель города – новенький «Вестбери». Наша команда впервые испытала акклиматизацию – ночью мало кто мог заснуть, ворочаясь в постели. Утром был поздний подъём, завтрак, а затем команду ждали в «Торонто Лиф Гарденс».



«Перед полётом мы прошли строгий инструктаж на Старой площади, а также у чекистов, как себя вести в Канаде, что можно делать, что нельзя. Организация турне – нам такая и не снилась. Впечатляло всё: самолеты, гостиницы, автобусы. Помню, как мы с Ёркиным буквально ошалели, когда вошли в ресторан при отеле. Шведский стол – такое изобилие кругом! Тут и баран на вертеле жарится, с него тебе куски здоровенные срезают на блюдо, тут и рыба всякая, и салаты. И цена за всё про всё – один доллар!» — вспоминал Станислав Петухов.



У арены нашу команду встречала толпа восторженных мальчишек – все просили об автографе. Полиция меж тем опасалась провокаций и вербовки канадцев в советские шпионы – всё-таки Холодная война в разгаре — и неотступно следовала за нашей делегацией.



Но ни провокаций, ни вербовки не было, а наши хоккеисты быстро завоевали симпатии канадцев. Одна газета писала: «Все очень дружелюбны к «красным» охотникам за шайбой. Нас не удивит, если сердца болельщиков будут на их стороне в матче с «Уитби Данлопс».

На тренировку собралось более 200 человек – представители клубов, включая владельца «Торонто» Конна Смайта, журналисты, скауты, тренеры, хоккеисты из НХЛ. «Никогда в Канаде не собиралось столько прессы, радио и телевидения на обычную тренировку спортсменов. Менеджеры, тренеры и скауты, посетившие тренировку, пришли к общему мнению, что русские знают о хоккее не меньше, чем канадские профессионалы», — писали в The Globe and Mail. «Не недооценивайте русскую команду – она может поставить в неловкое положение и подорвать престиж нашей страны», — советовали в Montreal Gazette. Все были поражены физическими кондициями, выносливостью, мастерством и обаянием советских хоккеистов.



Глава делегации, председатель всесоюзной секции хоккея Павел Коротков канадцев осаждал: «Это не сильнейший русский состав, и не тот состав, с которым мы поедем на чемпионат мира. Кто-то из этой команде сыграет в Осло, но состав будет определяться после турнира в Стокгольме», — говорил он журналистам.



«Эти парни, без сомнений, разбираются в хоккее. Мне нравятся их вратари – быстрые, глазастые, постоянно в движении. Им будет нелегко забить», — говорил легендарный вратарь «Торонто» Турк Брода. Вице-президент «Монреаля» Керри Рирдон выдал журналистам следующий вердикт: «По сравнению с «Уитби» они слишком быстры и слишком хорошо контролируют шайбу».

И, конечно, никуда было не деться от сравнений с космическими достижениями СССР. Осенью на орбиту был выведен «Спутник-1», спустя месяц – «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Лайка и спутник стали темой множества шаржей и заголовков, например — «Спутник – Пёсник – Шайбник».

Канадская сторона позаботилась и о культурной программе – на второй день в Торонто сборной СССР была предложена экскурсия к Ниагарскому водопаду и посещение Королевской ярмарки, но Тарасов предложения решительно отмёл, забив день тренировками, а вечер – походом на матч НХЛ.

Утром сначала вновь пришлось отбиваться от вопросов прессы – в газетах вышла заметки, что «Чикаго» готов предложить профессиональный контракт Вениамину Александрову, а в «Торонто» обещали золотые горы, только бы заполучить в свои ряды Елизарова и Пантюхова. «Я не разбираюсь в таких вещах, могу сказать только, что он не будет играть за другую команду. У нас тренировки и матчи каждый день, на другие команды у него нет времени. Можете, конечно, попробовать подписать с ним контракт, но это бесполезная затея», — отбивался от вопросов Коротков.



Видимо, переполох из-за Александрова заставил нашу сборную скорректировать планы и по возможности избегать общения с прессой. Когда журналисты приехали в назначенное время на утреннюю футбольную тренировку, сборная СССР уже закончила и грузилась в автобус. На дневное занятие на льду наши, наоборот, припозднились на час и провели не интенсивную тренировку, а обычную разминку. А вечером отправились вживую посмотреть на игру «Торонто» и «Чикаго».

«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера Его настоятельно просили не побеждать Чехословакию на ОИ-1972, но Тарасов не умел играть в поддавки.

Так началось первое турне СССР по Канаде.