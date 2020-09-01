«Тампа» взяла серию, но потеряла Кучерова? Великан Хара травмировал ещё одного русского

В середине первого периода пятого матча серии между «Тампой» и «Бостоном» произошёл эпизод, который мог бы повлиять и на дальнейший ход этого противостояния, и на шансы «молний» на дальнейший путь к Кубку Стэнли. Великан «Брюинз» Здено Хара «вынес» лидера атак соперника Никиту Кучерова, ударив его клюшкой в лицо.

Вероятно, этот удар не был умышленным, поскольку шла борьба на пятачке, оба хоккеиста потеряли равновесие, а клюшка у двухметрового Хары тоже рекордно длинная. Россиянин упал на лёд, после чего его отвели в раздевалку, а словацкий защитник «мишек» получил двойной малый штраф.

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Во втором периоде Кучеров ненадолго вернулся, но продолжить матч всё-таки не смог. Без Никиты «Тампа», у которой продолжает отсутствовать из-за травмы и капитан команды Стивен Стэмкос, ни разу не бросила в створ ворот за эти 4 минуты большинства. Для Хары, в свою очередь, это был уже не первый случай «выноса» российского технаря: в серии против «Каролины» ветеран травмировал Андрея Свечникова, и его отсутствие во многом предопределило проигрыш «ураганов».

«Бостон», которому для продолжения кубковой борьбы необходимо было побеждать, нагружал Андрея Василевского работой (27 бросков за второй и третий период), но должного эффекта не добился. После обмена голами во второй двадцатиминутке «Тампа» вышла вперёд усилиями Энтони Чирелли, и если бы не Давид Крейчи, то «мишки» выбыли бы из плей-офф намного раньше.

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Всё закончилось во втором овертайме, когда душа и вдохновитель «Тампы» Виктор Хедман смог забить победный гол. «Молнии» вышли в финал Восточной конференции в четвёртый раз за шесть последних сезонов, а что касается овертаймов, то здесь южан невозможно победить — 4 выигрыша в четырёх случаях.

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Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Главным для «Лайтнинг» остаётся вопрос о состоянии здоровья Кучерова. «Если это серьёзное повреждение, то последствия этой травмы могут быть огромны для «Тампы», у которой нет Стэмкоса. Во втором периоде Никита вышел на лёд, но потом ушёл с площадки. Непонятно, какими были его ощущения», — отметил обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.