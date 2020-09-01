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Превью сезона КХЛ – 2020/2021, главные вопросы клубам КХЛ

23 вопроса клубам КХЛ
Лев Лукин
Есть ли жизнь без Умарка? Помнит ли Знарок, как побеждать без звёзд? 23 вопроса клубам КХЛ
Чего мы ждём от нового сезона.
Хоккей / КХЛ 0

Уже завтра, 2 сентября, матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» стартует 13-й чемпионат КХЛ. По понятным причинам ожидание этого сезона получилось особенно томительным, а изменения, произошедшие в лиге летом, позволяют предположить, что это будет самый интересный и непредсказуемый турнир в истории лиги. Главное, чтобы не помешал коронавирус.

Чего мы ждём от нового сезона? В преддверии старта мы задаём 23 главных вопроса – по одному для каждого клуба лиги.

ЦСКА: потеря главных звёзд – конец «армейскому» могуществу?

В это межсезонье ЦСКА покинул целый ряд лидеров, на которых держалась самая мощная и успешная команда последних лет. Теперь «армейцы» без Григоренко, Капризова, Сорокина, Марченко, Нестерова – означает ли это, что закончилась эра машиноподобных «армейцев», сметавших всё на своём пути и доминировавших в регулярных чемпионатах? Или же Игорь Никитин безболезненно произведёт замену важнейших винтиков в своей системе?

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Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

СКА: правильно ли выбран новый вектор развития?

В СКА практически не осталось по-настоящему звёздных игроков, зато в системе клуба теперь куча талантливой молодёжи. На её скорейшее развитие и уповают в Северной столице, и даже выбор тренера подогнан под этот критерий. Валерий Брагин никогда не добивался успеха с клубами, зато лучше всех в стране умеет работать с перспективными талантами. СКА выбрал рискованный, и даже авантюрный вектор развития, и весь вопрос сейчас в том, насколько долго петербуржцы готовы ему следовать. Не заставит ли Романа Ротенберга пересмотреть свои взгляды первая же серия неудач?

«Локомотив»: может ли Скабелка быть успешен в топ-клубе?

Состав «Локомотива» прекрасно готов к самым большим достижениям, а вот сможет ли Андрей Скабелка выйти на новый уровень? Этот тренер завоевал в КХЛ отличную репутацию, но не стоит забывать, что результат белорусский специалист пока давал только в клубах-середняках. Но прыгнуть выше головы с «Сибирью» или «Барысом» — это не то же самое, что привести «Локомотив» к Кубку Гагарина. А именно такая задача будет стоять у Скабелки в Ярославле.

У Андрея Владимировича уже был неудачный опыт работы в команде, где ставят самые высокие цели, а потому оказывают на тренера большее психологическое давление. В «Авангарде» Скабелка не справился, рассорился с коллективом, и, вероятно, был попросту «слит» по ходу чемпионата. Ни в коем случае не хочу сказать, что в «Локомотиве» может повториться нечто подобное, однако Андрею Владимировичу точно стоит нарастить некий психологический защитный панцирь.

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«Йокерит»: готовы ли финны к прорыву?

У «Йокерита» есть всё, чтобы по-настоящему прорваться в число топов КХЛ. Финнам по силам выиграть не только свой дивизион, как я упомянул в прогнозе, но и конференцию, а затем реально побороться за Кубок Гагарина. У «шутов» прогрессирующий тренер, мощный и сбалансированный состав, к тому же у «Йокерита» уже давно нет зависимости от русского бизнеса, а главные конкуренты на Западе существенно ослабли. Нет никаких преград, но готовы ли ментально «шуты» к прорыву, или им, вслед за финскими прессой и экспертами, удобнее примерять роль жертвы и узника КХЛ?

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«Динамо» (Москва): лучшее звено в КХЛ – гарантия успеха?

Если и можно применить понятие «чемпионское окно» по отношению к российским клубам, то у «Динамо» оно как раз сейчас открыто. ЦСКА и СКА уже не выглядят соперниками с другой планеты, а у самих бело-голубых в распоряжении достаточно крепкий состав с объективно лучшим звеном в КХЛ. Кагарлицкий, Шипачёв и Яшкин находятся в расцвете сил и готовы «разрывать» эту лигу. Но является ли наличие такой ударной тройки гарантией успеха? В своё время Сушинский – Прокопьев – Затонский делали чемпионом «Авангард», в Казань кубок привозили Зарипов – Зиновьев – Морозов, а из современной истории можно вспомнить знаменитую тройку Зарипов – Коварж – Мозякин в «Металлурге». Так что практика показывает, что одним звеном кубки вполне выигрываются. Подтвердят ли это в «Динамо»?

«Спартак»: помнит ли Знарок, как брать кубки без звёзд?

В начале 2010-х Олег Знарок дважды подряд приводил «Динамо» к чемпионству, не имея в составе звёзд первой величины. То был рабоче-крестьянский, ровный коллектив, главный селебрити которого стоял на тренерском мостике. С тех пор утекло много воды, Знарок окунулся в мир совсем других возможностей в сборной России и СКА, но два года назад он выпал из элиты, а в минувшем сезоне как будто вернулся к истокам.

Сейчас Олег Валерьевич уже освоился в «Спартаке», и эта ситуация очень похожа на его динамовское прошлое. В составе красно-белых проверенные бойцы и нужные люди, а у руля лучший тренер-психолог КХЛ, успевший соскучиться по вкусу больших побед. «Спартак» уважают, но пока не боятся по-настоящему. Очень может быть, что зря.

«Витязь»: хватит ли смелости стать новым фаворитом Запада?

Нам всем сейчас трудно представить, что кто-то из скромных клубов нашей лиге всерьёз сможет вмешаться в разборки признанных фаворитов в борьбе за главный трофей. Но если отбросить все предрассудки и теории заговора, то почему бы «Витязю» не пробить эту стену? У подольчан перспективный тренер с открытым потолком для роста, а также отличный состав, в котором есть и сильные легионеры, и опытные российские ребята, и хоккеисты для таскания рояля. Вот если начистоту, чем состав нападения «Витязя» хуже, например, питерского? По мне, так даже интереснее выглядит.

Другое дело – особые взаимоотношения «Витязя» с тем же петербургским клубом. Я бы не стал говорить, что никто не даст подольчанам устроить сенсацию, но очевидно, что этому клубу не хватает самостоятельности. Но, может быть, удастся обойтись без подковёрных игр, а «Витязю» хватит смелости поверить в свои силы? Давайте надеяться на лучшее.

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ХК «Сочи»: шаг вперёд или топтание на месте?

У «Сочи» ситуация во многом похожа на историю «Витязя». «Леопардам» не хватает независимости, а также чётких и продуманных локальных и стратегических целей. Для кого и для чего существует эта команда? Какие у южан задачи в КХЛ?

В прошлые годы «Сочи» довольно стабильно выходил в плей-офф, но не пробирался дальше первого раунда. Сейчас у «леопардов» есть тренер, умеющий делать из середняков конфетки, весьма симпатичный состав и все шансы сделать долгожданный шаг вперёд. Или в Сочи продолжат топтаться на месте, не сражаясь за какой-то результат, а лишь наигрывая кадры для клубов посолиднее?

«Северсталь»: к чему приведёт ставка на молодых да дерзких?

В Череповце небольшие финансовые возможности, поэтому у клуба было несколько путей комплектования. Набрать едущих с ярмарки хоккеистов и уповать на то, что им ещё есть что доказывать, либо сколотить молодую, претенциозную команду и верить, что под руководством грамотного тренера эта банда не сгорит от собственных эмоций, а поборется за результат на длинной дистанции. В «Северстали» выбрали второй вариант, и этот выбор вызывает уважение. Но вовсе не гарантирует успех.

«Динамо» (Минск): вспомнят ли белорусы, как гордиться своей командой?

«Зубры», сколько уже можно обретаться на дне Запада? Минчане, кажется, уже забыли, как испытывать гордость за свою команду, но сейчас у «Динамо» есть все возможности, чтобы изменить ситуацию. Неплохой тренер (хоть и провалившийся в прошлом сезоне), боевой состав с сильными легионерами и солидным подкреплением из-за океана. Если политическая ситуация не помешает «Динамо», то «зубры» способны вернуть в Беларусь плей-офф КХЛ. Но даже не это главное. Самое важное – перестать быть пресловутыми мальчиками для битья.

«Динамо» (Рига): вытащит ли Скудра клуб из болота?

Рижское «Динамо», к сожалению, давно превратилось в безликий клуб, теряющий самобытность, болельщиков и являющийся поставщиком очком практически для всех соперников. Летом в Ригу был назначен Петерис Скудра, и перед этим взрывным, импульсивным и жёстким специалистом поставлена задача исправить положение. Получится ли? Для меня это одна из главных интриг Западной конференции.

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С задачей по возвращению рижан к жизни Петерис должен справиться блестяще.

«Ак Барс»: возьмёт ли Квартальнов очередную регулярку и будет ли долгожданное продолжение?

Всем давно известно, что Дмитрий Квартальнов – главный максималист в нашем хоккее. Он реально хочет побеждать в каждом матче, поэтому если его команды имеют необходимую мощность, то Дмитрий Вячеславович забирает Кубок Континента, либо же подбирается к нему на максимально короткое расстояние, как в прошлом сезоне.

Безусловно, интересно, сможет ли его «Ак Барс» выиграть регулярку, но куда важнее вопрос – а что будет дальше? Квартальнов, при всех своих достоинствах, не самый гибкий и хитрый тренер, и, вероятно, поэтому в его коллекции до сих пор нет Кубка Гагарина. Сможет ли он, наконец, исправить это недоразумение с «Ак Барсом»? Предпосылок к этому куча.

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«Авангард»: докажет ли Хартли, что он тренер-чемпион?

Боб Хартли – тренер, побеждавший во всех лигах, где ему довелось работать. Кроме КХЛ, но его путь в нашей лиге ещё далёк от завершения. На третий год Хартли в «Авангарде» у канадского специалиста наибольшие шансы добиться успеха. Во-первых, он уже окончательно освоился в КХЛ, во-вторых – у «ястребов» подобралась очень сильная, мобильная, быстрая и креативная команда с неплохой скамейкой, в-третьих – в лиге уже нет команд, которые бы стояли на более высокой ступени развития, чем «Авангард», как это было с ЦСКА в позапрошлом сезоне.

Так что от этого сезона стоит ждать ответа на главный для омского хоккея вопрос: может ли Хартли привести «Авангард» к долгожданному чемпионству, или «ястребам» стоить подумывать о новой кандидатуре на роль Мессии?

«Автомобилист»: приживётся ли североамериканский хоккей на уральской земле?

На бумаге состав «Автомобилиста» стал сбалансированнее, чем в прошлые сезоны, и это даёт повод для оптимизма болельщикам в Екатеринбурге. Однако за рулём нынче у уральцев иностранный шофёр, а это всегда большой риск. Приживётся ли Билл Питерс в бытовом и спортивном плане? Подойдёт ли его видение хоккея нынешнему «Автомобилисту»? Не помешают ли языковые, ментальные или иные барьеры ставшему опальным в НХЛ специалисту? Скомканная предсезонка не ответила на эти вопросы, так что будем разбираться уже в чемпионате.

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С новым главным тренером уральцы станут более сбалансированы, но бороться с «Ак Барсом» и «Авангардом» будет архисложно.

«Металлург»: из затянувшегося кризиса в борьбу за Кубок?

В Магнитогорске отказались от идеи тотальной перестройки, зато собрали состав, способный выстрелить уже в грядущем чемпионате. При этом в «Магнитке» вроде бы удалось навести ещё и управленческий порядок, Сергей Ласьков и Илья Воробьёв готовы работать в одной связке, и эта команда – целиком и полностью плод их совместных усилий. В случае неудач уже не получится спихнуть вину на кого-либо, так что ответственность весьма высока.

Очевидно, что «Магнитку» пора выводить из кризиса. После того, как развалилась золотая команда 2013-2017 годов, уральцы ни разу не доходили до финала конференции, а в последних двух сезонах заканчивали плей-офф уже в первом раунде. Сейчас есть хороший шанс существенно улучшить эти результаты, но, кажется, «Металлург» способен и на более резкий скачок.

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«Сибирь»: непривычная стабильность – это к добру?

Трудно вспомнить, когда в последний раз «Сибирь» проводила хотя бы два подряд сезона в одинаковом составе. Особенно, после успешного года. Но этим летом команда-витрина закрылась, сумев сохранить всех своих лидеров, да ещё и немного усилиться. К чему приведёт «сибиряков» эта стабильность? Выстроит плацдарм для следующего шага в развитии или, наоборот, успокоит и приведёт к стагнации. Что если «Сибири» для драйва и эмоций необходимы были эти ежегодные потрясения?

Если же уходить от абстракции, то самый важный вопрос для «Сибири» таков: на что способен Николай Заварухин? В минувшем чемпионате он стал настоящим открытием, но нет никаких гарантий, что пока ещё малоопытный в самостоятельной работе специалист будет держать марку на длинной дистанции.

«Салават Юлаев»: есть ли жизнь без Умарка?

«Салават Юлаев» — одна из самых загадочных команд нового сезона, и ей можно задать много вопросов. Но мы выделим именно этот – что будет с уфимцами без Умарка? Потому что именно шведский волшебник со своей свитой, а не тренер, определял лицо «Салавата» в последние годы. В Уфу не пришёл маститый специалист, да и вообще, на мой взгляд, произошла рокировка ради рокировки, поэтому есть все основания полагать, что в столице Башкирии снова всё будет зависеть от игроков. Но среди них уже не будет Умарка, который умел нести нелёгкую ношу главной звезды.

Без Линуса у «Салавата» изменится хоккей, будет меньше возни с шайбой и больше передач, а горизонтальные комбинации сменят вертикальные. Вероятно, команда станет менее зависимой от первого звена, но как это скажется на уфимцах, выезжавших в плей-офф именно на энергии и мощи лидеров, пока сказать нереально.

«Барыс»: падение с вершины или закрепление успеха?

Очень интересно, что будет с «Барысом». Эпоха Скабелки вложила в сердца казахстанских болельщиков надежду, что их клуб теперь стоит вровень с признанными фаворитами и может рассчитывать на самый большой триумф. Однако тренер, изменивший сознание, ушёл, а пришла тревога за будущее. С Юрием Михайлисом «Барыс» вполне может откатиться на несколько лет назад в развитии, когда команда из Нур-Султана не мечтала о чём-то большем, чем выход во второй раунд плей-офф.

Впрочем, раньше времени говорить о падении «Барыса» не стоит. Помнится, много лет назад неопытный Скабелка приходил в «Сибирь» на место Дмитрия Квартальнова, и мало кто в Новосибирске был тогда настроен оптимистично. Но результат вы знаете. Почему бы и сейчас Михайлису в «Барысе» не превзойти все ожидания?

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Но ещё рано списывать казахстанский клуб со счетов.

«Торпедо»: Восток лучше, чем Запад?

Главный перебежчик поневоле нашей лиги снова возвращается на Восток. И вот интересно, где же всё-таки лучше играть «Торпедо»? Мне кажется, что если бы «автозаводцы» оказались на Востоке год назад, а не сейчас, то прогнозы на их выступление были бы более оптимистичными. Судите сами: седьмое-восьмое место на Западе – это было гарантированное попадание на СКА или ЦСКА с последующим быстрым вылетом, в то время как Восток предоставлял реальные шансы для всех участников плей-офф.

Но сейчас всё иначе. На Западе «армейцы» уже не главные фавориты регулярки и есть хорошие шансы попасть в плей-офф, а вот на Востоке ожидается настоящая мясорубка за кубковые места. Выживет ли в ней «Торпедо»? В последние два года нижегородцы с Дэвидом Немировски выходили в плей-офф из любой конференции, но сейчас это будет особенно трудно сделать.

«Нефтехимик»: сильна ли привычка Буцаева выходить в плей-офф?

Вячеслав Буцаев – главная звезда «Нефтехимика». Именно на него возлагают надежды нижнекамские болельщики, и есть из-за чего. Дело в том, что у Вячеслава Геннадьевича есть хорошая привычка – выводить свои клубы в плей-офф. За четыре полных сезона работы в «Сочи» и «Нефтехимике» Буцаев трижды выходил в кубковую часть чемпионата, хотя его команды не обладали какими-то большими возможностями. Особенно показательным был прошлый год, в который «Нефтехимик» вступал аутсайдером на бумаге, но в результате весной играл в первом раунде с «Ак Барсом». Что получится в этот раз?

«Амур»: пошумит ли Хабаровск и в хоккее?

Хабаровск этим летом стал оппозиционным центром России, а удастся ли «Амуру» так же пошуметь в следующем сезоне, как хабаровчанам на центральных улицах и площадях своего города? Шансов у «тигров» традиционно немного, но они есть. У «Амура» в наличии ударное звено с первым номером драфта НХЛ, а также ребята, приносившие пользу клубу в минувших сезонах. Правда, пока не внушает оптимизма фигура главного тренера, но, возможно, Павел Торгаев станет для Хабаровска новым Мартемьяновым?

«Куньлунь»: безликий сезон или чудо?

Пока непонятно, чего нам вообще ждать от «Куньлуня», растерявшего этим летом всю свою китайскую сущность. Теперь эта команда, составленная из не нужных нигде больше российских хоккеистов, с малоопытным тренером и временной домашней ареной в Мытищах. Есть ощущение, что для «Куньлуня» это будет безликий и провальный сезон, но, может быть, «драконы» сумеют удивить?

«Трактор»: новая жизнь или опять показалось?

В Челябинске второй год подряд пытаются запустить программу по возвращению «Трактора» в элиту КХЛ. Там «медведи» были в начале 2010-х годов при Валерии Белоусове, а затем ненадолго заглядывали в медальную зону КХЛ в сезоне-2017/2018 с Анваром Гатиятулиным. Сейчас доморощенный специалист вернулся в Челябинск, и с этим и связаны главные надежды руководства «Трактора». Правда, им удалось ещё и собрать вполне приличный состав. Так поедет ли «Трактор» в новую жизнь, или нам всем снова показалось?

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Новая команда Гатиятулина строится на несколько лет вперёд, но может удивить уже в следующем сезоне.
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