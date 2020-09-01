Есть ли жизнь без Умарка? Помнит ли Знарок, как побеждать без звёзд? 23 вопроса клубам КХЛ

Уже завтра, 2 сентября, матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» стартует 13-й чемпионат КХЛ. По понятным причинам ожидание этого сезона получилось особенно томительным, а изменения, произошедшие в лиге летом, позволяют предположить, что это будет самый интересный и непредсказуемый турнир в истории лиги. Главное, чтобы не помешал коронавирус.

Чего мы ждём от нового сезона? В преддверии старта мы задаём 23 главных вопроса – по одному для каждого клуба лиги.

ЦСКА: потеря главных звёзд – конец «армейскому» могуществу?

В это межсезонье ЦСКА покинул целый ряд лидеров, на которых держалась самая мощная и успешная команда последних лет. Теперь «армейцы» без Григоренко, Капризова, Сорокина, Марченко, Нестерова – означает ли это, что закончилась эра машиноподобных «армейцев», сметавших всё на своём пути и доминировавших в регулярных чемпионатах? Или же Игорь Никитин безболезненно произведёт замену важнейших винтиков в своей системе?

ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

СКА: правильно ли выбран новый вектор развития?

В СКА практически не осталось по-настоящему звёздных игроков, зато в системе клуба теперь куча талантливой молодёжи. На её скорейшее развитие и уповают в Северной столице, и даже выбор тренера подогнан под этот критерий. Валерий Брагин никогда не добивался успеха с клубами, зато лучше всех в стране умеет работать с перспективными талантами. СКА выбрал рискованный, и даже авантюрный вектор развития, и весь вопрос сейчас в том, насколько долго петербуржцы готовы ему следовать. Не заставит ли Романа Ротенберга пересмотреть свои взгляды первая же серия неудач?

«Локомотив»: может ли Скабелка быть успешен в топ-клубе?

Состав «Локомотива» прекрасно готов к самым большим достижениям, а вот сможет ли Андрей Скабелка выйти на новый уровень? Этот тренер завоевал в КХЛ отличную репутацию, но не стоит забывать, что результат белорусский специалист пока давал только в клубах-середняках. Но прыгнуть выше головы с «Сибирью» или «Барысом» — это не то же самое, что привести «Локомотив» к Кубку Гагарина. А именно такая задача будет стоять у Скабелки в Ярославле.

У Андрея Владимировича уже был неудачный опыт работы в команде, где ставят самые высокие цели, а потому оказывают на тренера большее психологическое давление. В «Авангарде» Скабелка не справился, рассорился с коллективом, и, вероятно, был попросту «слит» по ходу чемпионата. Ни в коем случае не хочу сказать, что в «Локомотиве» может повториться нечто подобное, однако Андрею Владимировичу точно стоит нарастить некий психологический защитный панцирь.

Расклады на сезон КХЛ. На Западе останется прежний лидер, а СКА не попадёт в топ-4 «Йокерит» выиграет дивизион, а «Сочи» вернётся в плей-офф.

«Йокерит»: готовы ли финны к прорыву?

У «Йокерита» есть всё, чтобы по-настоящему прорваться в число топов КХЛ. Финнам по силам выиграть не только свой дивизион, как я упомянул в прогнозе, но и конференцию, а затем реально побороться за Кубок Гагарина. У «шутов» прогрессирующий тренер, мощный и сбалансированный состав, к тому же у «Йокерита» уже давно нет зависимости от русского бизнеса, а главные конкуренты на Западе существенно ослабли. Нет никаких преград, но готовы ли ментально «шуты» к прорыву, или им, вслед за финскими прессой и экспертами, удобнее примерять роль жертвы и узника КХЛ?

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«Динамо» (Москва): лучшее звено в КХЛ – гарантия успеха?

Если и можно применить понятие «чемпионское окно» по отношению к российским клубам, то у «Динамо» оно как раз сейчас открыто. ЦСКА и СКА уже не выглядят соперниками с другой планеты, а у самих бело-голубых в распоряжении достаточно крепкий состав с объективно лучшим звеном в КХЛ. Кагарлицкий, Шипачёв и Яшкин находятся в расцвете сил и готовы «разрывать» эту лигу. Но является ли наличие такой ударной тройки гарантией успеха? В своё время Сушинский – Прокопьев – Затонский делали чемпионом «Авангард», в Казань кубок привозили Зарипов – Зиновьев – Морозов, а из современной истории можно вспомнить знаменитую тройку Зарипов – Коварж – Мозякин в «Металлурге». Так что практика показывает, что одним звеном кубки вполне выигрываются. Подтвердят ли это в «Динамо»?

«Спартак»: помнит ли Знарок, как брать кубки без звёзд?

В начале 2010-х Олег Знарок дважды подряд приводил «Динамо» к чемпионству, не имея в составе звёзд первой величины. То был рабоче-крестьянский, ровный коллектив, главный селебрити которого стоял на тренерском мостике. С тех пор утекло много воды, Знарок окунулся в мир совсем других возможностей в сборной России и СКА, но два года назад он выпал из элиты, а в минувшем сезоне как будто вернулся к истокам.

Сейчас Олег Валерьевич уже освоился в «Спартаке», и эта ситуация очень похожа на его динамовское прошлое. В составе красно-белых проверенные бойцы и нужные люди, а у руля лучший тренер-психолог КХЛ, успевший соскучиться по вкусу больших побед. «Спартак» уважают, но пока не боятся по-настоящему. Очень может быть, что зря.

«Витязь»: хватит ли смелости стать новым фаворитом Запада?

Нам всем сейчас трудно представить, что кто-то из скромных клубов нашей лиге всерьёз сможет вмешаться в разборки признанных фаворитов в борьбе за главный трофей. Но если отбросить все предрассудки и теории заговора, то почему бы «Витязю» не пробить эту стену? У подольчан перспективный тренер с открытым потолком для роста, а также отличный состав, в котором есть и сильные легионеры, и опытные российские ребята, и хоккеисты для таскания рояля. Вот если начистоту, чем состав нападения «Витязя» хуже, например, питерского? По мне, так даже интереснее выглядит.

Другое дело – особые взаимоотношения «Витязя» с тем же петербургским клубом. Я бы не стал говорить, что никто не даст подольчанам устроить сенсацию, но очевидно, что этому клубу не хватает самостоятельности. Но, может быть, удастся обойтись без подковёрных игр, а «Витязю» хватит смелости поверить в свои силы? Давайте надеяться на лучшее.

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ХК «Сочи»: шаг вперёд или топтание на месте?

У «Сочи» ситуация во многом похожа на историю «Витязя». «Леопардам» не хватает независимости, а также чётких и продуманных локальных и стратегических целей. Для кого и для чего существует эта команда? Какие у южан задачи в КХЛ?

В прошлые годы «Сочи» довольно стабильно выходил в плей-офф, но не пробирался дальше первого раунда. Сейчас у «леопардов» есть тренер, умеющий делать из середняков конфетки, весьма симпатичный состав и все шансы сделать долгожданный шаг вперёд. Или в Сочи продолжат топтаться на месте, не сражаясь за какой-то результат, а лишь наигрывая кадры для клубов посолиднее?

«Северсталь»: к чему приведёт ставка на молодых да дерзких?

В Череповце небольшие финансовые возможности, поэтому у клуба было несколько путей комплектования. Набрать едущих с ярмарки хоккеистов и уповать на то, что им ещё есть что доказывать, либо сколотить молодую, претенциозную команду и верить, что под руководством грамотного тренера эта банда не сгорит от собственных эмоций, а поборется за результат на длинной дистанции. В «Северстали» выбрали второй вариант, и этот выбор вызывает уважение. Но вовсе не гарантирует успех.

«Динамо» (Минск): вспомнят ли белорусы, как гордиться своей командой?

«Зубры», сколько уже можно обретаться на дне Запада? Минчане, кажется, уже забыли, как испытывать гордость за свою команду, но сейчас у «Динамо» есть все возможности, чтобы изменить ситуацию. Неплохой тренер (хоть и провалившийся в прошлом сезоне), боевой состав с сильными легионерами и солидным подкреплением из-за океана. Если политическая ситуация не помешает «Динамо», то «зубры» способны вернуть в Беларусь плей-офф КХЛ. Но даже не это главное. Самое важное – перестать быть пресловутыми мальчиками для битья.

«Динамо» (Рига): вытащит ли Скудра клуб из болота?

Рижское «Динамо», к сожалению, давно превратилось в безликий клуб, теряющий самобытность, болельщиков и являющийся поставщиком очком практически для всех соперников. Летом в Ригу был назначен Петерис Скудра, и перед этим взрывным, импульсивным и жёстким специалистом поставлена задача исправить положение. Получится ли? Для меня это одна из главных интриг Западной конференции.

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«Ак Барс»: возьмёт ли Квартальнов очередную регулярку и будет ли долгожданное продолжение?

Всем давно известно, что Дмитрий Квартальнов – главный максималист в нашем хоккее. Он реально хочет побеждать в каждом матче, поэтому если его команды имеют необходимую мощность, то Дмитрий Вячеславович забирает Кубок Континента, либо же подбирается к нему на максимально короткое расстояние, как в прошлом сезоне.

Безусловно, интересно, сможет ли его «Ак Барс» выиграть регулярку, но куда важнее вопрос – а что будет дальше? Квартальнов, при всех своих достоинствах, не самый гибкий и хитрый тренер, и, вероятно, поэтому в его коллекции до сих пор нет Кубка Гагарина. Сможет ли он, наконец, исправить это недоразумение с «Ак Барсом»? Предпосылок к этому куча.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф «Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.

«Авангард»: докажет ли Хартли, что он тренер-чемпион?

Боб Хартли – тренер, побеждавший во всех лигах, где ему довелось работать. Кроме КХЛ, но его путь в нашей лиге ещё далёк от завершения. На третий год Хартли в «Авангарде» у канадского специалиста наибольшие шансы добиться успеха. Во-первых, он уже окончательно освоился в КХЛ, во-вторых – у «ястребов» подобралась очень сильная, мобильная, быстрая и креативная команда с неплохой скамейкой, в-третьих – в лиге уже нет команд, которые бы стояли на более высокой ступени развития, чем «Авангард», как это было с ЦСКА в позапрошлом сезоне.

Так что от этого сезона стоит ждать ответа на главный для омского хоккея вопрос: может ли Хартли привести «Авангард» к долгожданному чемпионству, или «ястребам» стоить подумывать о новой кандидатуре на роль Мессии?

«Автомобилист»: приживётся ли североамериканский хоккей на уральской земле?

На бумаге состав «Автомобилиста» стал сбалансированнее, чем в прошлые сезоны, и это даёт повод для оптимизма болельщикам в Екатеринбурге. Однако за рулём нынче у уральцев иностранный шофёр, а это всегда большой риск. Приживётся ли Билл Питерс в бытовом и спортивном плане? Подойдёт ли его видение хоккея нынешнему «Автомобилисту»? Не помешают ли языковые, ментальные или иные барьеры ставшему опальным в НХЛ специалисту? Скомканная предсезонка не ответила на эти вопросы, так что будем разбираться уже в чемпионате.

C Питерсом и без Доуса. Чего ждать в новом сезоне от «Автомобилиста» С новым главным тренером уральцы станут более сбалансированы, но бороться с «Ак Барсом» и «Авангардом» будет архисложно.

«Металлург»: из затянувшегося кризиса в борьбу за Кубок?

В Магнитогорске отказались от идеи тотальной перестройки, зато собрали состав, способный выстрелить уже в грядущем чемпионате. При этом в «Магнитке» вроде бы удалось навести ещё и управленческий порядок, Сергей Ласьков и Илья Воробьёв готовы работать в одной связке, и эта команда – целиком и полностью плод их совместных усилий. В случае неудач уже не получится спихнуть вину на кого-либо, так что ответственность весьма высока.

Очевидно, что «Магнитку» пора выводить из кризиса. После того, как развалилась золотая команда 2013-2017 годов, уральцы ни разу не доходили до финала конференции, а в последних двух сезонах заканчивали плей-офф уже в первом раунде. Сейчас есть хороший шанс существенно улучшить эти результаты, но, кажется, «Металлург» способен и на более резкий скачок.

Без огромных контрактов, но с игроками из НХЛ. Какой стала новая «Магнитка» Илья Воробьёв поведёт уральцев за третьим Кубком Гагарина.

«Сибирь»: непривычная стабильность – это к добру?

Трудно вспомнить, когда в последний раз «Сибирь» проводила хотя бы два подряд сезона в одинаковом составе. Особенно, после успешного года. Но этим летом команда-витрина закрылась, сумев сохранить всех своих лидеров, да ещё и немного усилиться. К чему приведёт «сибиряков» эта стабильность? Выстроит плацдарм для следующего шага в развитии или, наоборот, успокоит и приведёт к стагнации. Что если «Сибири» для драйва и эмоций необходимы были эти ежегодные потрясения?

Если же уходить от абстракции, то самый важный вопрос для «Сибири» таков: на что способен Николай Заварухин? В минувшем чемпионате он стал настоящим открытием, но нет никаких гарантий, что пока ещё малоопытный в самостоятельной работе специалист будет держать марку на длинной дистанции.

«Салават Юлаев»: есть ли жизнь без Умарка?

«Салават Юлаев» — одна из самых загадочных команд нового сезона, и ей можно задать много вопросов. Но мы выделим именно этот – что будет с уфимцами без Умарка? Потому что именно шведский волшебник со своей свитой, а не тренер, определял лицо «Салавата» в последние годы. В Уфу не пришёл маститый специалист, да и вообще, на мой взгляд, произошла рокировка ради рокировки, поэтому есть все основания полагать, что в столице Башкирии снова всё будет зависеть от игроков. Но среди них уже не будет Умарка, который умел нести нелёгкую ношу главной звезды.

Без Линуса у «Салавата» изменится хоккей, будет меньше возни с шайбой и больше передач, а горизонтальные комбинации сменят вертикальные. Вероятно, команда станет менее зависимой от первого звена, но как это скажется на уфимцах, выезжавших в плей-офф именно на энергии и мощи лидеров, пока сказать нереально.

«Барыс»: падение с вершины или закрепление успеха?

Очень интересно, что будет с «Барысом». Эпоха Скабелки вложила в сердца казахстанских болельщиков надежду, что их клуб теперь стоит вровень с признанными фаворитами и может рассчитывать на самый большой триумф. Однако тренер, изменивший сознание, ушёл, а пришла тревога за будущее. С Юрием Михайлисом «Барыс» вполне может откатиться на несколько лет назад в развитии, когда команда из Нур-Султана не мечтала о чём-то большем, чем выход во второй раунд плей-офф.

Впрочем, раньше времени говорить о падении «Барыса» не стоит. Помнится, много лет назад неопытный Скабелка приходил в «Сибирь» на место Дмитрия Квартальнова, и мало кто в Новосибирске был тогда настроен оптимистично. Но результат вы знаете. Почему бы и сейчас Михайлису в «Барысе» не превзойти все ожидания?

«Барыс» уже не топ-клуб Востока. Слишком большие потери в межсезонье Но ещё рано списывать казахстанский клуб со счетов.

«Торпедо»: Восток лучше, чем Запад?

Главный перебежчик поневоле нашей лиги снова возвращается на Восток. И вот интересно, где же всё-таки лучше играть «Торпедо»? Мне кажется, что если бы «автозаводцы» оказались на Востоке год назад, а не сейчас, то прогнозы на их выступление были бы более оптимистичными. Судите сами: седьмое-восьмое место на Западе – это было гарантированное попадание на СКА или ЦСКА с последующим быстрым вылетом, в то время как Восток предоставлял реальные шансы для всех участников плей-офф.

Но сейчас всё иначе. На Западе «армейцы» уже не главные фавориты регулярки и есть хорошие шансы попасть в плей-офф, а вот на Востоке ожидается настоящая мясорубка за кубковые места. Выживет ли в ней «Торпедо»? В последние два года нижегородцы с Дэвидом Немировски выходили в плей-офф из любой конференции, но сейчас это будет особенно трудно сделать.

«Нефтехимик»: сильна ли привычка Буцаева выходить в плей-офф?

Вячеслав Буцаев – главная звезда «Нефтехимика». Именно на него возлагают надежды нижнекамские болельщики, и есть из-за чего. Дело в том, что у Вячеслава Геннадьевича есть хорошая привычка – выводить свои клубы в плей-офф. За четыре полных сезона работы в «Сочи» и «Нефтехимике» Буцаев трижды выходил в кубковую часть чемпионата, хотя его команды не обладали какими-то большими возможностями. Особенно показательным был прошлый год, в который «Нефтехимик» вступал аутсайдером на бумаге, но в результате весной играл в первом раунде с «Ак Барсом». Что получится в этот раз?

«Амур»: пошумит ли Хабаровск и в хоккее?

Хабаровск этим летом стал оппозиционным центром России, а удастся ли «Амуру» так же пошуметь в следующем сезоне, как хабаровчанам на центральных улицах и площадях своего города? Шансов у «тигров» традиционно немного, но они есть. У «Амура» в наличии ударное звено с первым номером драфта НХЛ, а также ребята, приносившие пользу клубу в минувших сезонах. Правда, пока не внушает оптимизма фигура главного тренера, но, возможно, Павел Торгаев станет для Хабаровска новым Мартемьяновым?

«Куньлунь»: безликий сезон или чудо?

Пока непонятно, чего нам вообще ждать от «Куньлуня», растерявшего этим летом всю свою китайскую сущность. Теперь эта команда, составленная из не нужных нигде больше российских хоккеистов, с малоопытным тренером и временной домашней ареной в Мытищах. Есть ощущение, что для «Куньлуня» это будет безликий и провальный сезон, но, может быть, «драконы» сумеют удивить?

«Трактор»: новая жизнь или опять показалось?

В Челябинске второй год подряд пытаются запустить программу по возвращению «Трактора» в элиту КХЛ. Там «медведи» были в начале 2010-х годов при Валерии Белоусове, а затем ненадолго заглядывали в медальную зону КХЛ в сезоне-2017/2018 с Анваром Гатиятулиным. Сейчас доморощенный специалист вернулся в Челябинск, и с этим и связаны главные надежды руководства «Трактора». Правда, им удалось ещё и собрать вполне приличный состав. Так поедет ли «Трактор» в новую жизнь, или нам всем снова показалось?