Без права на ошибку. Топ игроков, для которых новый сезон КХЛ может стать последним

Среди них как ветераны, так и те, кто перестаёт выдерживать конкуренцию за место в составе.

Сегодня, 2 сентября, матчем ЦСКА – «Ак Барс» стартует новый сезон Континентальной лиги. Конкуренция из года в год увеличивается, а жёсткий потолок зарплат этому способствует. Рассказываем про игроков с действующими контрактами, которые в силу возраста или уровня своей игры могут провести свой последний сезон в лиге.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

в. Илья Проскуряков («Динамо» Рига), 33 года

По-хорошему, новый сезон Проскуряков, ушедший из ХК «Сочи», должен был начать в ВХЛ в клубе «Югра». Но на помощь Илье пришёл главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра, позвавший хорошо ему известного голкипера в латвийскую команду. Пожалуй, это последний шанс для голкипера закрепиться в КХЛ. Других возможностей не будет.

н. Денис Паршин («Динамо» Рига), 34 года

Схожая ситуация с нападающим Денисом Паршиным. После того как от его услуг отказались в Магнитогорске, форвард так и не смог найти себе работу в КХЛ, отправившись играть в чемпионат Словакии. Вполне возможно, что в нём Паршин и продолжил бы свою карьеру, не приди на выручку хоккеисту Петерис Скудра. Паршина, как и Проскурякова, тренер хорошо знает по совместной работе в «Торпедо».

з. Андрей Кутейкин («Спартак»), 35 лет

Защитник «Спартака» не молодеет, травм с каждым годом становится всё больше. В своё время Олег Знарок отказался сперва в СКА, а затем и в «Спартаке» от возрастного защитника Дмитрия Калинина. В скором времени эта судьба может постигнуть и Кутейкина. Да и вообще состав красно-белых неплохо бы серьёзно омолодить.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Евгений Артюхин («Витязь»), 37 лет

Артюхину уже 37 лет. В нынешнее межсезонье он долго вёл переговоры с «Витязем». В итоге стороны пришли ко взаимопониманию, но с каждым годом Евгению становится всё тяжелее. Хоккеист он габаритный, скорость падает, а выдерживать конкуренцию в современных условиях становится непросто. Посмотрим, как форвард проведёт новый сезон.

н. Александр Попов (ЦСКА), 40 лет

Сложно поверить, но Попов играл в «Авангарде» ещё с нынешним главным тренером «армейцев» Игорем Никитиным. Попова оставили в ЦСКА во многом для того, чтобы он «держал» раздевалку, был примером для молодых игроков. Инициатором того, чтобы хоккеист остался в клубе, был лично Никитин, но сезон-2020/2021 вполне может стать для Попова последним в его долгой и насыщенной карьере.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 42 года

Дацюк провёл роскошную карьеру. Два Кубка Стэнли, золотая олимпийская медаль, победный чемпионат мира. Павел – член «Тройного золотого клуба», что говорит само за себя. Но возраст и природу не обманешь, да и хронические травмы дают о себе знать. Думается, что Павлу предложат в родном Екатеринбурге руководящую должность, а нынешний сезон КХЛ станет для него заключительным в профессиональной карьере.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 39 лет

Мозякин, как и Дацюк, заслуженный хоккеист с огромным количеством регалий. Сериал, в который превратилось подписание им нового контракта с «Магниткой», будут помнить долго. Руководство уральцев даже предлагало Сергею тренерскую должность, но форвард выразил желание поиграть ещё. Вероятно, новый сезон будет последним для Мозякина не только в форме «Металлурга», но и вообще в КХЛ. Доигрывать в ВХЛ или Европу вряд ли поедет. Да и куда доигрывать в 39, а к тому времени уже в 40 лет?

з. Евгений Бирюков («Салават Юлаев»), 34 года

«Магнитка», устроившая серьёзную перестройку, приняла решение отказаться от услуг возрастного защитника Евгения Бирюкова. Хоккеист, как и Мозякин, мог завершить карьеру, но последовало предложение от «Салавата Юлаева», которому нужно было увеличить глубину оборонительной линии. Права на ошибку у защитника больше нет, так как найти новый клуб в Континентальной лиге Бирюкову будет очень проблематично.

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н. Антон Глинкин («Куньлунь Ред Стар»), 31 год

С большим трудом нашёл новый клуб нападающий Антон Глинкин. Его давний товарищ и партнёр – Андрей Попов – практически наверняка завершит карьеру, а Антон решил воспользоваться последним шансом. Если бы не «Куньлунь», то сложно представить, где бы Глинкин продолжил карьеру. Спроса на него в КХЛ не было, а уровень игры нападающего сильно упал.

н. Александр Кучерявенко («Нефтехимик»), 33 года

Кучерявенко трудоустроили в «Нефтехимик», но своим шансом Александр обязательно должен воспользоваться. После того как от хоккеиста отказался «Автомобилист», были мысли, что форвард может закончить карьеру или отправиться играть в ВХЛ. Но тут на горизонте появился нижнекамский клуб, согласившийся подписать однолетнее соглашение с нападающим.