Джокеры КХЛ. Семь игроков, которые могут стать новыми звёздами лиги

Уже сегодня матчем за Кубок Открытия стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В новом сезоне на первый план могут выйти хоккеисты, ранее не блиставшие в нашей лиге. Кто-то провёл большую часть карьеры за океаном, кто-то находился на вторых ролях в своей команды, а для кого-то предстоящий сезон и вовсе станет дебютным на взрослом уровне. Рассказываем об игроках, которые могут зажечь в предстоящем чемпионате.

Новые лица из-за границы. Кто из легионеров-дебютантов должен выстрелить в сезоне КХЛ Финская замена Умарку в «Салавате», снайперская надежда «Витязя», скандальный канадец в ЦСКА и чемпионы мира в «Динамо» и «Магнитке».

Российский форвард пополнил состав «армейского» клуба на самом флажке межсезонья. Последние два с половиной сезона 24-летний форвард отыграл в «Колорадо Эвеланш», хотя слово «отыграл» является слишком громким для ситуации, в которой находился Владислав. К сожалению, более правильно будет употребить слово «мучился». Почти два сезона (2017/2018 и 2018/2019) он пропустил из-за травм, сыграв лишь считаное количество матчей.



Оправившись от очередной травмы, Каменев в минувшем регулярном чемпионате плотно застрял в четвёртом звене «лавин», за редким исключением получая от тренерского штаба команды больше 10 минут игрового времени за матч. Непопадание в расширенный состав «Эвеланш» на плей-офф стало закономерной точкой в американском этапе карьеры Владислава.

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Однако в СКА Каменев может успешно перезагрузить карьеру и выйти на первый план во всей лиге. В пользу этой возможности говорит хорошее отношение к Каменеву со стороны главного тренера СКА Валерия Брагина. Каменев не просто играл у Брагина — он был у него капитаном. На МЧМ-2015 Владислав освоился в сборной, а год спустя стал полноценным лидером команды, которая дотянулась до серебра. В Хельсинки-2016 Каменев забил пять голов, в том числе приняв активное участие в спасении российской команды в четвертьфинальном матче со сборной Дании.



Спустя четыре года дороги Каменева и Брагина пересекутся вновь, но уже на клубном уровне. Можно не сомневаться, что наставник «армейцев» не станет мариновать своего любимчика в нижних звеньях, а даст Владиславу шанс проявить себя в топ-6. И теперь самое главное для талантливого хоккеиста — это избежать очередных травм, которые испортили его карьеру в НХЛ.

Воспитанник новосибирского хоккея также вернулся в КХЛ из Северной Америки. В отличие от Каменева, у Коршкова совершенно иная ситуация. Прошлый сезон стал для него первым за океаном. 24-летний форвард получил опыт выступления в Американской хоккейной лиге, и опыт получился успешным. В 44 матчах регулярного чемпионата Коршков забросил 16 шайб и заслужил вызов в главную команду системы.

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В дебютном матче на уровне НХЛ нападающий сразу отметился заброшенной шайбой и получил похвалу от тренерского штаба «кленовых листьев». В «Торонто» довольны своим проспектом, но пока просто не готовы дать ему стабильное место в составе, что неудивительно, учитывая, кто и за какие деньги играет в атаке «листьев». Коршков вернулся в «Локомотив» по договору о годичной аренде. В ярославском клубе Егор проведёт полноценный сезон под руководством Андрея Скабелки, который неплохо работал с молодёжью в «Сибири» и «Барысе».

Для 25-летнего воспитанника СДЮШОР «Динамо» следующий сезон может стать переломным в его карьере. На протяжении последних четырёх лет Владимир находился в обойме олимпийской сборной России, однако никак не мог сделать следующий шаг в своей карьере. Прошлый сезон и вовсе получился провальным для хоккеиста. Сейчас же есть основания считать, что Брюквин сделал определённые выводы и подошёл к чемпионату в хорошей форме.

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Главный тренер бело-голубых назначил Владимира ассистентом капитана команды и доверил место в легионерской тройке нападения, в которой Брюквин уже наладил хорошее взаимопонимание с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом. К тому же Владимир считается лучшим исполнителем буллитов в московской команде, что может пригодиться в матчах регулярного чемпионата.

18-летний нападающий в минувшем сезоне дебютировал на молодёжном чемпионате мира. Талантливый форвард практически не играл на мировом первенстве, но получил неоценимый опыт нахождения в национальной команде. В этом году Грошев должен сделать серьёзный шаг в своей карьере и отвоевать стабильное место в стане «волков». По крайней мере главный тренер российской молодёжки Игорь Ларионов видит в хоккеисте огромный потенциал.

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«Ему нужен центр, который может его правильно раскрутить. У него феноменальные возможности, космическая скорость. Хороший пацан, скромный, тихий. Нужен тонкий подход к этому игроку, но я им очень доволен. Вижу его потенциал, но нужно найти правильные сочетания, чтобы парень раскрылся по полной программе. У Максима много инструментов, которые пока разбросаны. Будем смотреть за ним в ходе сезона. Надеюсь, тренеры «Нефтехимика» дадут ему возможность играть, потому что он этого заслуживает», – говорил Ларионов в августе.

н. Артём Галимов («Ак Барс»)

20-летний форвард в межсезонье стал самым ценным игроком предсезонного турнира «Кубок чемпионов», который прошёл в Казани. В молодёжной сборной брагинского созыва Артём казался не более чем добротным центром с акцентом на борьбу и оборону. Однако теперь Артём уже на взрослом уровне показывает, насколько он хорош в подыгрыше и завершении.

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Талантливого хоккеиста очень высоко котируют в казанском клубе. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов назвал Галимова лидером команды и добавил, что не удивится, если он заиграет в других лигах. Генеральный менеджер Рафик Якубов и вовсе назвал игрока будущей звездой НХЛ. Но поездка за океан ждёт Галимова только в будущем. В настоящем же Артём постарается взять Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом».

н. Егор Чинахов («Авангард»)

Боб Хартли и молодые игроки «Авангарда» – эта тема стала притчей во языцех в прошлом сезоне. Канадского специалиста то и дело спрашивали, почему он не доверяет молодым хоккеистам «ястребов», но Хартли всякий раз в фирменной манере уходил от ответа на вопрос. Летом концепция изменилась. Руководство клуба громогласно заявило о стратегии, направленной на появление 12-13 воспитанников в основном составе команды к сезону-2022/2023.



Вне всяких сомнений, среди этих хоккеистов должен быть Егор Чинахов. 19-летний форвард блестяще проявил себя во время летней подготовки. Большую часть предсезонки Егор выходил в тройке с Сергеем Толчинским и Денисом Зерновым, и у этого сочетания есть все шансы остаться в таком виде и на начало регулярки. Взаимодействие у трёх юрких, техничных форвардов очень неплохое. Набравший восемь очков форвард стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в межсезонье и вошёл в топ-10 бомбардиров среди игроков всей лиги.

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Завершает наш список ещё один хоккеист, вернувшийся летом в Россию из Северной Америки. По детям Герман считался одним из главных талантов всего российского хоккея, но поездка за океан сложилась для него неудачно. В юниорской лиге Канады хоккеист демонстрировал отличную статистику, но затем не смог пробиться в основной состав «Филадельфии Флайерз». Во многом Рубцову помешала травма, полученная в ходе позапрошлого сезона, из-за которой он пропустил большую часть чемпионата АХЛ.

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Минувший сезон у Германа не задался с самого начала. И в межсезонье 22-летний форвард принял решение о возвращении на родину. Права на игрока в КХЛ принадлежали «Витязю», однако ехать в Подольске Герман не захотел, несмотря на настойчивые предложения. В результате подмосковный клуб обменял права на хоккеиста в СКА, а питерский клуб уже передал их в «Сочи». В стартующем чемпионате КХЛ Рубцов будет занят перезапуском своей карьеры.