«Русский медведь оказался неуклюжим». Провал СССР в первом матче в Канаде

В первом матче сборная СССР сыграла с действующим обладателем Кубка Аллана «Уитби Данлопс» — командой, которая затем поедет на ЧМ-1958. В её составе были не только любители, но и профессионалы, например, только что завершивший карьеру в «Торонто» Сид Смит, вратарь с опытом в НХЛ Джон Хендерсон, будущий тренер сборной Канады Гарри Синден.

«50 грамм? Скажи, чтобы фужерчик принесла». Как начиналось первое турне СССР по Канаде За 15 лет до Суперсерии. 60 часов перелётов, небывалый ажиотаж, восторженные отзывы канадцев и попытка вербовки русских игроков в НХЛ.

«Данлопс» — команда, которая за один год скакнула из первого в высший дивизион, а затем стала чемпионом, но играла в маленьком городишке на непрезентабельной арене. Поэтому из-за небывалого интереса к загадочным русским было принято решение играть на домашней арене «Торонто». Для этого даже сдвинули начало серии, чтобы уместить дополнительный матч в загруженное расписание арены, а матч транслировался в рамках знаменитой канадской программы Hockey Night in Canada.

Если ещё накануне все в Канаде восхищались физической формой и мастерством советских игроков, то после утренней раскатки хоккеисты «Данлопс» немного осадили своих журналистов. «Нам говорили, что соперник хорош, и он здорово выглядел на тренировке. Но мы не были слишком впечатлены, когда посмотрели на их раскатку перед игрой. Мы их не боялись и не переживали, что они доставят нам много проблем. У них очень старая и чудная амуниция. Такие коньки мы носили, когда были детьми. Краги у них устаревшие, клюшки похожи на рухлядь», — говорил нападающий Фрэнк Бонелло.



Атмосферу перед матчем, ощущение историчности момента и предчувствие чего-то великого нельзя было сравнить ни с чем. Такие же ощущения будут царить перед первым матчем легендарной Суперсерии. По иронии судьбы, игра прошла по тому же самому сценарию, только на сей раз – зеркально. Стартовый штурм, 2:0 к концу второй минуты, только на сей раз уже канадцы ошарашены напором советских игроков. «Арена была битком, но всё равно можно было услышать, как летит муха, когда они забили второй гол. Помню, как сидел на скамейке и думал, что мы в беде. Мы не ожидали такого мощного начала от соперника, но они начали так яростно, закрепились в нашей зоне и стали передавать друг другу шайбу, как какие-то волшебники. Мы не понимали, что происходит, никогда ни с чем подобным не сталкивались», — вспоминал Бонелло.



«Помню, в тот момент я подумал, что с таким темпом мы проиграем 0:60», — вспоминал тренер Рен Блэр.

И затем резкая смена инициативы – несколько мощных силовых от канадцев, удаление Черепанова, которое «Уитби» тут же реализовал, а следом забросил ещё четыре быстрые шайбы.



Итоговый счёт получился практически таким же, что и 15 лет спустя, – 7:2, но уже в пользу канадцев.



«Не хочу оправдывать столь неудачный дебют. Замечу однако, что в течение первых двух минут Юрию Пантюхову и Вениамину Александрову удалось забросить две шайбы. В дальнейшем же не могли не сказаться наши «воздушные бдения», большая физическая усталость, они вскоре сделали своё дело. Итак, первый блин, к сожалению, вышел комом», — писал Николай Сологубов в книге «Мой друг хоккей».



Помимо акклиматизации среди других причин поражений можно выделить непривычную для наших хоккеистов обстановку и почти 15 тысяч зрителей на трибунах, большинство которых болели против СССР. А также маленький размер площадки, более мягкий по сравнению с открытыми катками лёд и недостаточно замороженные шайбы (наша команда после первого периода специально указывала на это).



Об этом писал и Тарасов: «Это поражение нас не особенно обескуражило, потому что игра началась сразу же после девятичасового перелета через океан и ребята не только акклиматизироваться, но и просто отдохнуть не успели. А ведь играть нам пришлось с сильным соперником, на его поле, где на нас обрушилась и сильнейшая психологическая атака зрителей. На следующий день газеты опубликовали отзыв о нашей игре Мориса Ришара. Он писал, что русских пригласили зря. Они, мол, играют так, как, играли канадцы, судя по рассказам его, Мориса Ришара, деда, лет этак 50-70 назад. Это было похоже на пощёчину».

Канадцы не могли забить сборной СССР и требовали перезалить лёд. Думали, отдых им поможет История о чемпионате мира 1956 года, который прошёл в рамках зимней Олимпиады.

«Они сумели построить лучший спутник, но хоккей всё ещё канадская игра»

Канадские газеты вышли с громкими заголовками о том, как «Уитби» расправился с хвалёными русскими хоккеистами. Многие были разочарованы тем, что СССР выступил ниже завышенных ожиданий, другие писали, что русские и не могут быть ровней канадцам в хоккее.



«Они сумели построить лучший спутник, но хоккей – всё ещё игра канадцев», — говорил ведущий CBC Ллойд Робертсон.



«Уитби» развеял по крайней мере один русский миф – сборная СССР — не суперхоккеисты», — писали в Whitby Daily News. «Внезапно русские снова стали жалкими любителями», — вторили в Toronto Star.



«Боюсь, русские плохо соображают на льду. Они пасуют в определённые места, как будто по заранее намеченной схеме, и хороший форчек безнадёжно сбивает их с толку», — говорил тренер «Торонто» Билли Рэй.



Тренер олимпийской сборной Канады Бобби Бауэр, проигравший СССР в 1956 году, остался не впечатлён увиденным: «Весь матч они с трудом могли нанести бросок, их броски под давлением не сравнить с той потрясающей точностью, какую они показывали на тренировках. «Уитби» — хорошая команда, чтобы играть с русскими. У неё есть три топовых центра, а сильные центры помогают запереть русских в их зоне».

Фото: ice-hockey-stat.com

«Если лица кого-то из русской делегации покраснели, то и поделом им. Москвичи попали в собственную ловушку. Сыны степей этого не подозревают, но они стали жертвами психологических уловок.

Русские, которые считали себя ровней в хоккее, оказались такими же впечатлительными, как остальные, включая канадцев. Это всё было частью стратегии, идея состояла в том, чтобы убаюкать русских похвалами до смерти. Эксперты восхваляли их невероятную скорость и мощные броски, а обычные болельщики восторгались, как эта банда суперменов поигрывает мускулами на тренировках.



Все полагали, что русские погонят «Данлопс» до самой резиновой фабрики у Уитби, останавливаясь только чтобы пересчитать количество поверженных тел. Они должны были быть вне конкуренции.



Бедные русские проглотили так много этой психологической чепухи, что не смогли справиться с самими собой и выглядели как обычное сборище, а не вице-чемпионы мира. Русские настаивали, что они будут лучше с каждой игрой. Но чтобы у них был шанс обыграть «Данлопс» в Осло, они должны быть намного лучше.



Не то чтобы «Уитби» был так хорош, обычная неплохая команда средней руки. Русские, на контрасте, напоминали конькобежцев, которым внезапно вручили книгу хоккейных правил, клюшку и шайбу. Проблема в том, что ни одна книга в мире не сможет дать то ценное наследие, которое есть у канадских мальчишек – хоккейный инстинкт, который значит больше, чем механистические навыки», — писали в Ottawa Citizen.

Однако были и благожелательные заметки. Да, русские проиграли, и проиграли крупно, но они ещё скажут своё веское слово.



«Впечатлён, какой путь проделали русские за каких-то 10 лет. Вполне можно представить, что ещё через 10 лет они будут играть с «Монреалем» за Кубок Стэнли», — писали в The Star.



«Шесть игроков этой команды были на льду Кортина-д’Ампеццо, когда СССР сверг Канаду с хоккейного Олимпа в 1956-м. Канадцы, смотревшие те матчи, говорили, что парочка русских игроков имела бы великолепный шанс закрепиться в команде НХЛ.



Они поразили экспертов на тренировках, вице-президент «Монреаля» Рирдон даже дал прогноз, что СССР обыграет «Уитби», а затем выиграет и чемпионат мира. Но с такой игрой, как в первом матче, они не смогли бы обыграть и собранную на коленке детскую команду.



Русский медведь оказался неуклюжим. Но пусть вас это не обманывает – он может вырасти в большого и жёсткого мишку. Это отрезвляющая мысль после того, как несколько часов назад «Уитби» выбили зубы экспертам и задали трёпку расхваленной русской команде. Это случилось на глазах у 14 327 зрителей и тысяч других, которые смотрели за этим избиением по телевизору. Русские не могут быть настолько плохи», — предупреждали в Quebec Chronichle-Telegraph, и оказались правы. Следующие матчи доказали силу русского хоккея.