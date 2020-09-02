Стальные кулаки. Русские бойцы НХЛ, которые могли вырубить любого

Эти парни были готовы постоять не только за себя, но и за всю команду.

Вспоминаем о главных русских силовых хоккеистах, выступавших в НХЛ. Кто-то из этих бойцов дрался чаще, кто-то – реже. Но каждый из них мог постоять за себя и за весь коллектив, а некоторых просто боялись соперники. Мы не стали добавлять в этот список Дарюса Каспарайтиса. Всё-таки Дарюс больше знаменит силовыми приёмами, а не кулачными поединками. Да и русским Каспарайтиса не назовёшь, хоть он и выступал за сборную России.

10 лучших драк в истории НХЛ по версии американского ТВ. Хоккеисты бросались на зрителей Видеоролики из разных эпох. Вратари, звёзды, тафгай, «стенка на стенку», зрители – бои на любой вкус.

Первый русский тафгай в НХЛ, при виде которого у многих оппонентов моментально начинали подкашиваться ноги. А уж когда Назаров брался за дело, то искры летели из глаз, а некоторые соперники падали штабелями или же покидали лёд с серьёзными рассечениями. Природа одарила уроженца Челябинска мощными габаритами. Среди тех, кому бросал вызов Назаров, были такие люди, как Мэттью Барнаби, Тай Доми, Жорж Ларак, Кшиштоф Олива, Джефф Оджерс, Боб Проберт. Назаров не боялся никого, а после завершения карьеры игрока Андрей Викторович стал хоккейным тренером. Кстати, таким же эмоциональным и горячим.



Драка Андрея Назарова с Бобом Пробертом

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Драка Андрея Назарова с Мэттью Барнаби

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Драка Андрея Назарова с Таем Доми

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Бывший нападающий «Тампы», «Анахайма» и «Атланты» Евгений Артюхин тоже любил помахать кулаками. Тафгаем Артюхина вряд ли назвать, но бойцом и силовым форвардом он однозначно был. Евгений вступал в драку тогда, когда этого требовала ситуация. В НХЛ Артюхин, кстати, дрался со Здено Харой. С ним же проводил свой бой и упомянутый ранее Назаров. Помимо кулачных боёв, Артюхин мог побороться на пятаке, перекрыть обзор голкиперу или же в силовой манере протолкнуть шайбу в цель.



Драка Евгения Артюхина со Здено Харой

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Ещё один известный боец – габаритный форвард Александр Свитов. Центральный нападающий не обладал каким-то сумасшедшим талантом и не забивал по 30 шайб за сезон, зато дать отпор сопернику мог в любую минуту. Свитов прекрасно известен по выступлению за «Тампу», а также за «Коламбус». Александр не ждал, пока соперник ударит первым. Он моментально сбрасывал перчатки и ввязывался в бой. Выиграть у Свитова кулачный поединок неимоверно сложно. Техника ударов у Александра была поставлена здорово.

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Лучшие драки Александра Свитова в НХЛ

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Сейчас многие знают Уланова как российского тренера. Например, он вошёл в тренерский штаб Алексея Ковалёва в «Куньлуне», а ранее работал в «Автомобилисте», «Спартаке», «Ладе», «Югре». Будучи профессиональным хоккеистом, Уланов долгое время выступал в НХЛ. В Северной Америке Игорь играл за «Вашингтон», «Чикаго», «Тампу», «Монреаль», «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Флориду». В общем, клубов в карьере Уланова хватало, да и драк он провёл прилично. Россиянин не стеснялся жёстко играть против Мессье и Линдроса (причём проведя против Эрика неплохой бой), дрался с Питером Уорреллом. Уланов всегда старался работать на команду, но при этом зарабатывал много штрафных минут.



Драка Игоря Уланова с Эриком Линдросом

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Уроженец Мурманска успел поиграть в НХЛ за «Флориду» и «Сан-Хосе». Даже сейчас, выступая за «Салават Юлаев», Семёнов может подраться, а уж по молодости – святое дело! Сразу приходит на ум драка Семёнова с форвардом «Эдмонтона» Заком Стортини. Семёнов не просто большой, а огромный защитник, с длинными руками и хорошо поставленным ударом. Именно поэтому он зачастую имел преимущество перед соперниками. Алексей очень грамотно использовал свои габариты.



Драка Алексея Семёнова с Заком Стортини

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