Худобин и Радулов скоро могут отправиться в отпуск. «Колорадо» отыгрался с 1-3 в серии

«Колорадо» не сдастся без боя. Команда, которую называли одним из претендентов на Кубок Стэнли, угодила в очень опасную яму по ходу серии против «Далласа», но смогла с честью оттуда выбраться. Проигрывая 1-3, хоккеисты «Эвеланш» сумели за пятый и шестой матчи отправить в ворота «Старз» 10 шайб — и это при том, что у самих в воротах играл третий вратарь Майкл Хатчинсон. Теперь в серии ничья, и перед седьмым поединком психологическое преимущество уже на стороне «Колорадо».

Впрочем, в начале шестого матча «Колорадо» выглядел мрачновато. Соперник подарил «лавинам» прекрасные шансы для того, чтобы открыть счёт, когда Блейк Комо получил двойной малый штраф, но ни это удаление, ни последовавшее позже наказание для Джейми Олексяка, реализовано не было. Вместо этого денверцы пропустили гол от защитника-супермена Миро Хейсканена, и если бы не шайба Никиты Задорова, заброшенная за полминуты до перерыва, отыграться было бы куда труднее.

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Во втором периоде у «Старз» снова продолжился парад удалений, причём отсутствие игровой дисциплины продемонстрировали ветераны — Джейми Бенн и Кори Перри. Большинство у «Эвеланш» снова не сработало, но шайбы всё равно оказались за спиной голкипера «Далласа» Антона Худобина: Кейл Макар броском со средней дистанции вывел «лавин» вперёд, а в начале третьего периода Микко Рантанен забил важнейший «страховочный» гол.

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Шайба Натана Маккиннона, заброшенная в пустые ворота, уже ничего не решала, но подарила лидеру «Колорадо» очередное очко и укрепила его лидерство в споре лучших кубковых бомбардиров (25 очков в 14 матчах). Макиннон — первый игрок со времён Уэйна Гретцки в 1993 году, который смог набрать 25 баллов за 14 кубковых встреч, он набирает очки в каждом матче плей-офф, а в восьми играх зарабатывал по два пункта.

Четыре гола «Колорадо» за две с половиной минуты! Худобин пропустил с первого же броска «Звёзды» попали под мощную «лавину» во главе с Маккинноном.

Впрочем, личная статистика сейчас волнует Макиннона меньше всего. «Колорадо» смог преодолеть огромный дефицит и лишить инициативы грозного соперника, воспользовавшись всеми имевшимися шансами. «Даллас» же выглядел поникшим и лишённым инициативы: Денис Гурьянов ни разу не бросил в створ ворот, Александр Радулов (четыре матча без голов) сделал это лишь один раз, а Антон Худобин не смог выручить в нужные моменты. Если наставник техасцев Рик Боунесс ничего не придумает в плане мотивации и встряски, «Даллас» вскоре может в полном составе отправиться в отпуск.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Нужно вернуть результативность, но это не так просто. У соперника забивают лучшие, лидеры играют отменно. Наши лучшие — увы, нет. Тут не стоит приукрашивать, наши лидеры должны забивать», — сказал Боунесс.



«Даллас» не играл в финале конференции с 2008 года и два последних седьмых матча проиграл (2016 и 2019, оба против «Сент-Луиса»). «Колорадо» в финале Запада не играл ещё дольше (2002), и сейчас для «Эвеланш» будет многое зависеть от того, сможет ли сыграть в седьмом матче капитан команды Габриэль Ландеског, получивший порез коньком в столкновении с Макаром.