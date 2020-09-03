Игрокам «Йокерита» угрожали из Беларуси, они сорвали матч. Большой скандал в КХЛ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское
Приветствуем всех любителей хоккея! Увы, на старте 13-го сезона КХЛ не обошлось без скандала. Дело в том, что «Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо». Именно это утверждает финское издание Iltalehti. Сообщается, что команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту Хельсинки и в результате рейс в столицу Беларуси был отменён.
Напомним, что ранее представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.
Встреча финской команды с минским «Динамо» должна была состояться сегодня, 3 сентября. Однако вчера фан-клуб «шутов» пригрозил команде бойкотом, если она отправится в столицу Беларуси.
Позднее в КХЛ официально объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом». «Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», — сказано в релизе КХЛ. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.
Депутат парламента Финляндии Ханна Косонен прокомментировала решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».
«Вообще, это здорово, что в хоккей играют везде. Но на этот раз очень хорошо, что «Йокерит» не сыграет в Минске», — написала Косонен в «Твиттере».
Финский журналист Саша Хуттунен прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».
«Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только «Вау, как круто!». Здорово, что и мою работу, и работу других спортивных журналистов заметили. Спасибо», — написал Хуттунен.
Решение не лететь в столицу Беларуси на матч регулярного чемпионата КХЛ было принято игроками «Йокерита», а не руководством финского клуба. Об этом сообщает издание Jatkoaika со ссылкой на собственный источник.
«Причина такого решения – в многочисленных угрозах жизни, которые получали игроки «Йокерита» из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность», — сообщается в статье на сайте издания.
«Йокерит» всё-таки сдался под напором общественного давления в Финляндии, и не полетел в Минск на открытие сезона.
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».
«За такой бойкот, который придумал «Йокерит», считаю разумным наложить штраф на всех спортсменов из Финляндии, участвующих в розыгрыше КХЛ. Не надо играть в чужой песочнице и вмешивать политику в спорт. Хоккеистам нужно бросаться под шайбу, тренерскому штабу – руководить командой с лавки.
Повторюсь, ложитесь под шайбу, а не бросайтесь громкими заявлениями. Один должен отвечать за всех и наоборот, все отвечают за одного. Так принято в хоккейной и в любой спортивной семье. Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жёсткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам», — сказал Назаров «Чемпионату».
14:00. Напомним, что в концовке прошлого сезона со стороны «Йокерита» тоже были бойкоты. Так, финны первыми отказались доигрывать плей-офф и лететь в Санкт-Петербург на серию со СКА. И вот очередные проблемы со стороны финской стороны. На сей раз сильно пахнущие политикой.
- 3 сентября 2020
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