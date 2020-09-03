Игрокам «Йокерита» угрожали из Беларуси, они сорвали матч. Большой скандал в КХЛ. LIVE

«Йокерит» не вылетел в Беларусь на матч КХЛ, все подробности бойкота.

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Приветствуем всех любителей хоккея! Увы, на старте 13-го сезона КХЛ не обошлось без скандала. Дело в том, что «Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо». Именно это утверждает финское издание Iltalehti. Сообщается, что команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту Хельсинки и в результате рейс в столицу Беларуси был отменён.

Напомним, что ранее представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.



Встреча финской команды с минским «Динамо» должна была состояться сегодня, 3 сентября. Однако вчера фан-клуб «шутов» пригрозил команде бойкотом, если она отправится в столицу Беларуси.



Позднее в КХЛ официально объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом». «Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», — сказано в релизе КХЛ. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.