Хоккеистам якобы угрожали расправой. Но это всего лишь слух.

«Матч с командой Лукашенко – это поддержка диктатора». Что пишут о бойкоте «Йокерита»

Отказ «Йокерита» приехать в Минск на матч с «Динамо» стал настоящей информационной бомбой, которая разорвалась по обе стороны российско-финской границы.

«В Беларуси всё вроде бы нормально. Ну а если нет?»

«Причина такого решения – в многочисленных угрозах жизни, которые получали игроки «Йокерита» из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность», — отметило издание Jatkoaika. По инсайдерской информации обозревателя этого сайта Миики Арпонена, «шутам» угрожали расправой, игроки не хотели рисковать и в итоге приняли решение отказаться от матча в Минске.

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После этого акулы пера из Финляндии выдержали информационную паузу. «Чемпионату» удалось связаться с журналистом Iltalehti Сашей Хуттуненом, который выдал интересную ремарку: «Скорее всего, слух об угрозах жизни — это неправда». А потом дал свой комментарий по данной ситуации.

«Думаю, это хорошо, что игру в Минске между «Динамо» и «Йокеритом» отложили. В нынешней политической ситуации в Беларуси было бы безответственно туда ехать и там играть. Кроме того, минское «Динамо» — это команда Лукашенко, поэтому игра с ними показала бы поддержку диктатора. Все говорят, что в Беларуси вроде бы всё нормально, ну а если нет?

Здесь, в Финляндии, на «Йокерит» оказывается огромное давление. Против их поездки в Минск были все: спонсоры, политики, СМИ и даже фанаты «Йокерита» — фан-клуб заявил, что будет бойкотировать домашние матчи, если клуб поедет в Минск.

Главный вопрос состоит в том, кто принял решение об отмене поездки. Рейс отменили в самую последнюю минуту. Самолёт ждал «Йокерит», но «Йокерит» не появился. При этом клуб не делал никаких заявлений, кроме того факта, что матч был отменён», — сказал Хуттунен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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«Спасибо от свободных белорусов!»

Чуть позже последовало ещё одно опровержение. Выяснилось, что решение об отказе ехать в столицу Беларуси приняли не игроки, во что с самого начала верилось с трудом. Издание Ilta-Sanomat поделилось информацией о том, что со стороны «Йокерита» была лишь просьба перенести матч, и КХЛ пошла навстречу команде из Хельсинки.

«Слухи о том, что бойкот матча продавили игроки «Йокерита», не являются правдой. Соглашение отменить матч было достигнуто сегодня около 11:30, КХЛ в итоге выполнила пожелание «Йокерита». После этого был отменён рейс в Минск.

«Йокерит» последние две недели пытался перенести матч. Давление на клуб увеличилось в последние дни, и в конце концов КХЛ согласилась перенести встречу», — пишет Ilta-Sanomat.

«Матч был отменён буквально за несколько часов до его начала, — подтверждает эту версию самая крупная газета Финляндии Helsingin Sanomat. — По данным авиакомпании Finnair, самолёт уже был готов принять пассажиров. Кроме этого, директор по логистике «Йокерита» Веса Вилккула уже успел принести свой багаж в терминал. Остальные члены команды должны были приехать в аэропорт на автобусе прямо к самолёту без выхода в бизнес-терминал. Главным образом это было сделано, чтобы не встречаться с представителями СМИ», — отмечает издание.

Накануне против выезда «Йокерита» в Минск высказывался бывший владелец клуба Харри Харкимо, вице-президент ИИХФ Калерво Куммало и министр спорта Финляндии Анника Саарико.

При этом упомянутое выше издание Iltalehti утверждает, что в адрес «Йокерита», не приехавшего в Минск, поступают благодарности из Беларуси. «На странице «Йокерита» в «Инстаграме» ставят сердечки и пишут: «Спасибо от свободных белорусов!». Отказ приехать был воспринят белорусской оппозицией как знак солидарности. Они пишут: «Диктатор должен уступить дорогу! Надеюсь, в следующий раз мы встретимся, когда у нас будет демократия», — так пишут белорусы», — отмечает Iltalehti.