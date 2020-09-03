«Спартак» угодил под поезд. Команде Знарка учинили разгром на старте нового сезона

Три шайбы за полторы минуты и бенефис Егора Коршкова в первом матче после возвращения в «Локомотив»

Коронавирус сорвал предсезонную подготовку «Спартака»

Пандемия коронавируса не только положила конец прошлому сезону КХЛ, но внесла и серьёзный сумбур в начало нового чемпионата. Злосчастный вирус испортил предсезонную подготовку целому ряду команд лиги. Особенно серьёзно пострадал московский «Спартак». О нагрузках, которые даёт тренерский штаб Олега Знарка своим игрокам во время летних сборов, уже давно ходят легенды.

Но в этом году всё пошло не так. В середине июля пресс-служба красно-белых выпустила официальный релиз, в котором сообщалось о срыве сбора в Новогорске из-за массовой вспышки коронавируса среди игроков команды. В результате спартаковцы приступили к подготовки к новому сезону с солидным опозданием, что естественным образом должно было негативно сказаться на кондициях игроков на старте регулярки.

Сбор «Спартака» прерван из-за вспышки коронавируса в клубе

«Локомотив» победил в Сочи, «Спартак» с переменным успехом сыграл в Москве

Кубок мэра Москвы стал единственным предсезонным турниром, в котором принял участие «Спартак». На московском турнире подопечные Знарка заняли третье место, одержав одну победу и потерпев два поражения. Наиболее тревожным обстоятельством для тренерского штаба должен был стать тот факт, что игроки «Спартака» от матча к матчу допускали всё больше количество ошибок. После красивой победы на старте турнира над московским «Динамо» (4:1) далее «Спартак» последовательно проиграл «Витязю» (2:3 ОТ) и ЦСКА (2:5).

«Самое главное — это то, что не хватает нам физического состояния. Молодёжь выглядит неплохо, но у неё и сил побольше. Думаю, что все команды на турнире в одинаковом состоянии в этом плане», — констатировал Знарок после завершения турнира.

«Витязь» добился исторического успеха. В «Динамо» ответили за последнее место на турнире ЦСКА победил «Спартак» в последнем матче лета. Команда Никитина сильнее всех в московских дерби.

Совсем по-другому сложилась подготовка у хоккеистов «Локомотива». Руководство «железнодорожников» изолировало команду на базе в Ярославле, введя режим самоизоляции. За всё лето мы не услышали ни об одном положительном тесте на коронавирус среди хоккеистов и персонала ярославской команды. Удачно выступил «Локомотив» и на предсезонном турнире, выиграв довольно странное соревнование в Сочи.

В силу форс-мажорных обстоятельств команда Андрея Скабелки четырежды кряду встретилась со СКА. Первые два матча остались за «армейцами» Санкт-Петербурга, тогда как следующие две встречи остались за «Локомотивом». Причём добавляли ярославцы не только в плане результате, но и в плане понимания установок тренеров.

«Локомотив» выиграл первый трофей межсезонья. Турнир, которого в России ещё не было На турнире в Сочи разыграли сразу два приза. Скабелка и Ларионов завоевали дебютные кубки на новых местах.

Минута молчания в память о Ржиге

Перед началом встречи прошла минута молчания в память об ушедшем из жизни бывшем главном тренере «Спартака» Милоша Ржиги. 61-летний специалист ушёл из жизни 1 сентября. Милош проходил лечение в больнице Рузвельта в Банска-Быстрице, но в последние несколько недель состояние его здоровья резко ухудшилось, и он был перевезён в Прагу. К огромному сожалению, даже лучшие врачи Чехии и современная техника не смогли спасти пана Милоша.

«Последний месяц был большой битвой». Хоккейный мир скорбит по пану Ржиге Ещё месяц назад всё было нормально, а сейчас всем очень больно и грустно.

Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте первого периода. Ярославцы выиграли борьбу в средней зоне, Владимир Ткачёв подхватил шайбу, на скорости ворвался в зону нападения и из-под защитника бросил в дальний угол — Никита Беспалов не дотянулся. Вторая шайба влетела в ворота Беспалова уже под занавес стартовой трети матча. После выигранной борьбы в зоне нападения Георгий Иванов сделал передачу в центр, Егор Аверин принял шайбу и с кистей бросил точно в угол.

Перерыв никоим образом не сказался на характере матча. Уже в зачине второго периода шайба в третий раз нашла путь в ворота гостей. Однако арбитры отменили гол Атте Охтамаа, зафиксировав блокировку вратаря в исполнении Антона Ландера. Впрочем, спустя несколько минут Беспалов всё-таки был вынужден капитулировать. Защитник Осипов приложился от синей линии, Магнус Пяаярви подобрал отскок на пятаке и добил шайбу в ворота. Надежду красно-белым на возвращение в игру мог подарить гол Мартина Бакоша, но эта заброшенная шайба лишь раззадорила хозяев площадки.

Три шайбы за 90 секунд и бенефис Коршкова

Первые минуты третьего периода превратились в настоящий кошмар для московской команды. Артур Каюмов, Павел Красковский и Егор Коршков за полторы минуты превратили 3:1 в 6:1 в пользу ярославцев. Не помогла «Спартаку» и замена Беспалова на Павла Хомченко после гола Красковского. Завершение матча превратилось в простую формальность, потому что обе команды уже морально готовились к следующим встречам.

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Окончательно итог матча зафиксировали оформивший дубль Коршков и отличившийся в большинстве Анатолий Никонцев. Про яркий перфоманс в исполнении Коршкова хочется сказать отдельно. Для Егора это был первый официальный матч после возвращения в «Локомотив» из «Торонто Мэйпл Лифс». 24-летний форвард идеально вписался в звено к Ткачёву и Пяаярви. Именно эта тройка нападения доминировала в матче, записав на свой счёт четыре из семи шайб ярославской команды. Очень любопытно посмотреть за дальнейшей игрой этого сочетания. Любопытно посмотреть и за реакцией «Спартака» на разгром на старте нового сезона. Впереди команду Знарка ждёт тяжёлый выезд в Екатеринбург.