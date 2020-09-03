Американец дожал «Сибирь»! Дебютный матч Буше в КХЛ обернулся крутым голом

Сегодня, во второй игровой день, в Континентальной лиге разгорелся скандал. «Йокерит» не вылетел в Минск на матч регулярного чемпионата с местным «Динамо». Причин называется сразу несколько, но понятно, что без политики здесь не обошлось. Из-за неявки финнов на игру все остальные новости ушли в тень, но один из главных матчей дня в любом случае состоялся в Балашихе. Уж его бы точно никто не сорвал.

Сибирское дерби «Авангард» — «Сибирь» в Подмосковье – это, конечно, сильно. Но что делать, если омичи по-прежнему вынуждены выступать на чужой арене, так как новый ледовый дворец в Омске только начинают строить? К «Авангарду» в Балашихе давно привыкли, на команду ходит зритель. Если бы не ограничительные коронавирусные меры, то на отчётной встрече практически наверняка бы случился аншлаг.

При входе на арену всё строго: у сотрудников СМИ измеряют температуру, просят обработать руки специальным антисептиком и заходить строго в маске. Таковы нынешние санитарные правила.

В заявку «Авангарда» на матч не попали защитники Соловьёв и Готовец, а также форварды Кошелев, Комаров и Грицюк. Потери «Сибири» оказались гораздо серьёзнее. Команде не смогли помочь финны Руохомаа и Пуустинен, а также прекрасно играющие в меньшинстве Чесалин и Санников. Николай Заварухин дал молодым игрокам «Сибирских Снайперов»: защитнику Пастухову, нападающим Овчинникову, Дубакину и Потапову.

В воротах «Сибири» вышел Антон Красоткин, а Алексей Красиков наблюдал за хоккеем из чистой зоны. Принять участие во встрече он не смог из-за травмы, полученной на предсезонке. У «Авангарда» вышел играть Эмиль Гарипов. Бобков, чьи позиции (как и у Кошелева) в клубе серьёзно пошатнулись, остался на лавке.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф «Барыс» не выиграет дивизион, а «Сибирь», «Автомобилист» и «Салават» повторят прошлогодний результат.

В первом периоде на льду было больше борьбы, нежели непосредственно хоккея. Хотя отличиться могли как те, так и другие. «Сибирь», например, не воспользовалась шансом в большинстве, когда у хозяев незадолго до сирены удалили Чудинова. Штраф Максима перенёсся на вторую двадцатиминутку, но на табло продолжали светиться нули.



Свой шанс упустили и «ястребы», когда двумя минутами наказали Миловзорова. Чудинов моментально сделал перевод на правый край, Семёнов немного продвинулся вперёд и с кистей бросил из-под защитника — Красоткин среагировал забрал шайбу.

«Авангард» постепенно нагнетал давление на ворота Красоткина, но «Сибирь» не засиживалась в обороне и тоже старалась отвечать. У новосибирцев, кстати, собрался довольно внушительный сектор поддержки. Большинство людей живут в Москве и Подмосковье, но были и те, кто прилетел за командой из Новосибирска.



Под мощный силовой приём со стороны Емелина попал молодой форвард Овчинников, на метр отлетевший от капитана «Авангарда». На площадке едва не вспыхнула серьёзная потасовка, но хоккеистов быстро утихомирили судьи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Встреча превратилась в дуэль вратарей. И Гарипов, и Красоткин выглядели просто восхитительно. Так, за два периода Эмиль отразил 15 бросков в створ, а поймавший кураж Антон совершил аж 31 спасение.



По такой игре каждая шайба могла стать решающей. Продолжал грубо играть Емелин, схлопотавший двухминутной удаление за толчок соперника на борт, но ключевым стало последовавшее дальше удаление Хабарова.



При игре «пять на четыре» «ястребы» закрепились в чужой зоне. Найт и Толчинский вывели на бросок Буше, который в касание отправил шайбу в ближний угол. Красоткин не успел переместиться, а гол получился крутым и эффектным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном сайте лиги.

«Сибирь» заменила голкипера на шестого полевого игрока, но отыграться так и не сумела. 1:0 – матч закончился с футбольным счётом. «Авангард» на мажорной ноте начал сезон, а команда из Новосибирска отправляется в Нижний Новгород к другому неудачнику первого тура – «Торпедо».