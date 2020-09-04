Проворов тащит «Филадельфию» в финал Востока! Кажется, в плей-офф НХЛ будет крутой камбэк

«Филадельфия» нынче живёт по знаменитому графику барона Мюнхаузена и готовится сделать подвиг по расписанию. Шестой матч серии «лётчиков» против «Айлендерс» был похож на странный детектив, в котором сценарий постоянно меняли и переписывали, но концовка осталась неизменной. «Оранжевые» одержали третью победу (все три — в овертаймах), отыгрались со счёта 1-3 в серии и смогли добиться права сыграть седьмой, самый важный матч.

«Островитяне» в этой игре были мало похожи на ту команду, которая клещами вцепилась в соперника на старте серии. В первом периоде подопечные Барри Тротца в два раза перебросали «Флайерз», но соперник, нанеся лишь 5 бросков в створ, смог дважды поразить ворота Семёна Варламова. Российского голкипера трудно обвинять в ошибках — скорее это были ситуации из разряда «не выручил».

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Получив мало приятный дефицит в две шайбы, «островитяне» смогли быстро отыграться, и на четвёртой минуте второго отрезка даже вышли вперёд, когда капитан команды Андерс Ли реализовал большинство — «Филадельфия» была наказана малым штрафом за тренерский запрос Алена Виньо, вердикт которого был не в пользу «лётчиков».

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Настал черёд отыгрываться для «Филадельфии», которая сделала это дважды за оставшееся основное время, а во втором овертайме наступило время того самого подвига. Защитник «Флайерз» Иван Проворов поддержал массированную атаку команды, подобрал шайбу на дальнем пятачке и точно выстрелил низом, подарив «лётчикам» великолепный шанс побороться за выход в третий раунд плей-офф.

«Прови тащит команду в финал Востока!», — восторгались болельщики «Флайерз» в социальных сетях.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Проворов — настоящий герой. Забил победный гол, когда у защитника «Айлендерс» Скотта Мейфилда сломалась клюшка. Для Ивана это первый гол в овертайме в карьере. «Островитяне» начинали эту серию как самая мало пропускающая команда, но «Филадельфия» забросила Варламову 5 шайб и осталась жить до седьмого матча. А кто не любит седьмые матчи?», — отметил обозреватель Philadephia Inquirer Эд Барковиц.

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На долю голкипера «Филадельфии» Картера Харта пришлось 53 броска, что значительно больше, чем нагрузка на Варламова (31), и можно смело говорить, что в этом матче россиянин проиграл дуэль своему коллеге. Не исключено, что не самый удачный матч для Семёна вынудит тренерский штаб «островитян» сделать выбор в пользу Томаса Грайсса, когда нужно будет определяться с вратарём на седьмой матч.



«Третий раз команда проиграла в плей-офф в овертайме. Наверное, это значит, что пора паниковать. Каким-то образом «Айлендерс» удалось разбазарить преимущество 3-1 в серии, теперь у «Филадельфии» есть отличный шанс оформить камбэк, а перед «островитянами» выросла перспектива сокрушительной неудачи. У команды Тротца больше нет права на ошибку. Она рискует стать первым составом «Айлендерс» в истории, который проиграл серию, выиграв три из четырёх первых матчей», — резюмировал автор Newsday Нил Бест.



Седьмой матч серии состоится в ночь с 5 на 6 сентября.