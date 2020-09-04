Гранлунд уже тащит Уфу, а у «Сибири» — лучшая оборона лиги? Первые выводы из матчей КХЛ

В стартовавшем новом сезоне КХЛ прошло два игровых дня, причём 3 сентября подарило нам целых шесть встреч на разный вкус и цвет. Делимся первыми впечатлениями от увиденного.

Провал «Спартака» в Ярославле ничего не значит

После матча на «Арене-2000», в котором «Локомотив» красиво и технично разбил красно-белых, велик соблазн сказать, что у «Спартака» могут быть большие проблемы в этом сезоне. Мол, было столько разговоров про команду Знарка, а её по делу уничтожают в первой же игре, оборона и вратари выглядят жалко, а возрастное нападение медленно и несыгранно.

«Спартак» угодил под поезд. Команде Знарка учинили разгром на старте нового сезона Три шайбы за полторы минуты и бенефис Егора Коршкова в первом матче после возвращения в «Локомотив»

Всё это так и было в Ярославле, но этот провал красно-белых стоит выкинуть из головы – вряд ли ещё повторится такой результат. Думаю, что Знарок привычно нагрузил команду в межсезонье, и тут всё совпало для фиаско: скомканная и тяжёлая летняя подготовка, множество новичков, несыгранные звенья, а также костяк из возрастных ребят, которые пока еле двигают ногами. Более молодой и поджарый «Локомотив» на фоне такого «Спартака», конечно, смотрелся доминирующе, да и домашние трибуны помогали. Но не знаю, как там дальше пойдут дела у «железнодорожников», но «Спартак» — это команда для больших задач, которой нужно какое-то время, чтобы прийти в оптимальную форму. Разгром – неприятно, но это отражение реалий лишь сегодняшнего дня. У Знарка полно времени, чтобы разобраться с психологией и физикой своих парней, привести в чувство лидеров, натаскать ролевиков и задать необходимый общекомандный ритм. В сентябре мы ещё точно не увидим идеальный «Спартак», зато потом этот клуб может нас сильно удивить.

Правда, что вряд ли останется неизменным, так это тревога за голкиперов красно-белых. Понятно, что ни Беспалов, ни Хомченко не помощники «Спартаку» в серьёзных делах, так что Олегу Знарку только и остаётся надеяться, что у Гудачека в этом сезоне будет хорошее настроение.

Новая супертройка «Салавата» уже работает

Томи Лямся одержал свою первую победу в качестве главного тренера «Салавата Юлаева». Уфимцы сломили сопротивление «Торпедо» в Нижнем Новгороде, а главными героями матча стали хоккеисты из первой тройки «Салавата». В ней уже нет Умарка, зато есть Маркус Гранлунд, и он, судя по предсезонке и первой игре регулярки, ничем не хуже.

Видно, что финн не менее разносторонний мастер, чем рыжебородый швед. И как будто даже более продуктивный. По крайней мере по первой игре сложилось впечатление, что Гранлунд не передерживает шайбу, чем частенько грешил Умарк, вовремя бросает и вовремя отдаёт. Собственно, своевременных действий финна и пришли все три гола «Салавата» в Нижнем Новгороде, и этого хватило уфимцам для победы. Не подвели и партнёры, Хартикайнен с Манниненом, которым не занимать умения решать эпизоды.

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Так что Гранлунд уже тащит юлаевцев, показывая, что руководство «Салавата» с ним не ошиблось. Нравится спокойная и умная манера игры финского форварда, прекрасное видение площадки и столь важное для хорошего бомбардира чувство меры в каждом моменте. Прежде чем делать совсем уж глобальные выводы, нужно посмотреть на Гранлунда на более-менее длинной дистанции, но сейчас у Уфы точно снова есть супертройка и суперлидер.

До каких высот дотащит «Автомобилист» Якуб Коварж?

Екатеринбургский клуб обыграл на выезде «Трактор», и за эту победу хоккеисты «Автомобилиста» должны благодарить не только вратаря челябинцев Ивана Федотова, подтвердившего свой невысокий уровень, но и своего голкипера Якуба Коваржа. Чех был просто великолепен! В какой-то момент игры (во втором периоде) «Трактор» хорошо прижал гостей к воротам, лез на пятак, поливал издалека, пытался выйти вперёд усилиями лидеров, но от Коваржа даже через телеэкран разило такой мощной уверенностью в собственных силах, что было прям очевидно, что хозяева ничего не извлекут из своего напора. Всё-таки иметь такого мастеровитого, опытного и везучего вратаря – бесценно, и «Автомобилисту» очень повезло.

Екатеринбургский клуб был серьёзно перебросан (39-18), но Коварж нейтрализовал эту разницу и дал возможность «Автомобилисту» выиграть матч в основное время. При помощи контратак и Федотова уральцы поддержали почин своего голкипера. Но теперь любопытно – была ли это некая выездная модель «Автомобилиста» с сознательной отдачей инициативы? С учётом того, что отсутствовали некоторые лидеры.

Если так, то неплохо, хотя и очевидно, что от подопечных Билла Питерса мы ждём большего контроля шайбы, большего времени в атаке, большей бросковой активности. Посмотрим, как будет выглядеть «Автомобилист» на домашней площадке, а ещё интересно, насколько далеко затащит уральцев в этом сезоне лучший, на мой взгляд, голкипер КХЛ? Кажется, Коварж из тех парней, про которых говорят, что они выигрывают кубки, и с годами он становится всё лучше.

Ну а что касается «Трактора», то челябинская команда произвела хорошее впечатление. Играла первым номером, давила всеми звеньями, неплохо двигалась. Не хватило удачи и уверенности в собственных силах при завершении атак. Форварды «Трактора» словно и сами не верили, что могут пробить Коваржа, а зря. Но это придёт, так же как и сыгранность в звеньях. Челябинск в этом году не должен разочаровать.

«Сибирь» заставила вспомнить плей-офф

Игра в Балашихе между «Авангардом» и «Сибирью» живо напомнила весенний первый раунд плей-офф, где новосибирцы встречались с «Автомобилистом». Только сейчас на месте уральцев оказались «ястребы». Они пытались расшатать оборону сибиряков с помощью скоростных вингеров, длинных передач, бросковой активности, но всё было тщетно, а затем «Сибири», как и весной, удалось утянуть соперника в тягучую борьбу нервов и характеров, бесконечные силовые единоборства и минимум свободного льда. Очевидно, новосибирцы так и будут действовать в сезоне, а это значит, что у нас есть претендент на звание лучшей обороны КХЛ. Отличная работа Николая Заварухина и тренера «Сибири» по защите Олега Ореховского.

Отметим также, что великолепный матч провёл Антон Красоткин. Ему не так часто приходилось выручать, но он совершил 40 сейвов, играл грамотно и делал всё, чтобы новосибирцы не переживали о тыле. Кстати, в атаке у «Сибири» отсутствовал целый ряд форвардов, включая лидеров Пуустинена и Руохомаа, поэтому контригра «снеговиков» в этой встрече оставляла желать лучшего. Есть ощущение, что если бы финны были в строю, то старания Красоткина и защитников не прошли бы для «Сибири» даром, и как минимум один гол гости бы точно сообразили. А нынешним новосибирцам этого вполне может быть достаточно для победы.

Что касается «Авангарда», то «ястребы» выглядели так, как и должны были. Ярко, мобильно, но сыровато и оттого порой бестолково. В равных составах омичи вряд ли пробили бы Красоткина в основное время, но подопечные Боба Хартли сумели воспользоваться большинством. Толчинский с Буше классно растянули четвёрку «Сибири», нарисовав красивый и победный гол.

Американец дожал «Сибирь»! Дебютный матч Буше в КХЛ обернулся крутым голом «Авангард» выиграл в принципиальной встрече, в которой главными героями стали вратари.

«Северсталь» может погубить вера в Подъяпольского

Очевидная вещь, но придётся повторить её ещё раз – «Северстали», чтобы рассчитывать на плей-офф, нужен вратарь. Владислав Подъяпольский – это несерьёзно, и это подтвердил первый же матч череповчан, в котором кипер «Северстали» пропустил четыре шайбы от второго состава «Амура» и отправился отдыхать на скамейку. Замена вратаря вдохновила череповчан на камбэк, но то, что прокатило с ослабленными «тиграми», точно не пройдёт с другими клубами.

Претензии к Подъяпольскому есть конкретные. Пропустил в ближний угол от Кузнецова, запутался в эпизоде с шайбой Голубева, растерялся, когда Бутусов забивал четвёртую. Влад – хороший бэкап, мастеровитый парень, но для роли основного голкипера у него нет ни уверенности, ни спокойствия, ни солидности. Вера в него как в первого номера может погубить «Северсталь» в нынешнем сезоне.