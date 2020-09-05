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«Колорадо» — «Даллас» — 4:5 ОТ — обзор матча НХЛ, видео хет-трика Кивиранты

Елена Кузнецова
«Даллас» вырвал финал Запада! Хет-трик сделал Кивиранта, которого мало кто знал в НХЛ!
До этого дня финн не всегда попадал в состав и имел на счету один гол в НХЛ.
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо» последний раз выходил в финал конференции далёких 18 лет назад, но сейчас у «лавин» есть неподражаемый Натан Маккиннон, за которого яро болеет великий Уэйн Гретцки, неожиданный вратарский герой в лице Майкла Хатчинсона, фаворит «Колдер Трофи» Кейл Макар, неуёмная энергия и голод до побед.

«Даллас» последний раз выходил в финал конференции не менее далёких 12 лет назад. Он вёл 3-1 в этой серии, но вместо того, чтобы добить соперника в пятом матче, вдруг сдулся, как проколотый воздушный шарик, и проиграл два матча подряд. Оказалось, что и у «Колорадо» оборона не хуже, а о нападении и говорить нечего. А те, кто должны были тащить «Даллас», этого не делали.

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Но седьмой матч всегда стоит особняком, что в нём будет, никому не известно. По справедливости, эта серия должна была завершиться именно так – не разгромом, не вязкой игрой с упором на оборону (это в принципе невозможно представить), а абсолютно непредсказуемым валидольным матчем.

Жизнь далеко не всегда справедлива, но эта седьмая игра получилась невероятно крутой с первых и до последних секунд. «Колорадо» мог забивать на первых секундах, «Даллас» мог выигрывать на последней, а между этими моментами уместились восемь шайб. Кто бы сомневался в таком окончании самой результативной серии НХЛ за последние шесть лет!

Начал голевой пир Александра Радулова, который в борьбе перед воротами послал шайбу в сетку – идеальный старт для «Далласа». Если в шестом матче им можно было пенять на излишнюю пассивность, то в седьмой игре они исправились и поливали с любых позиций. И это были не просто броски, а по-настоящему опасные моменты, но каждый раз не хватало пары сантиметров.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
04 сентября 2020, пятница. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Павелски, Хейсканен) – 02:39' (5x4)   1:1 Наместников (Коул, Кадри) – 03:48' (5x5)   2:1 Бураковски – 09:43' (5x5)   2:2 Кивиранта (Гурьянов, Клингберг) – 23:06' (6x5)   3:2 Кадри (Рантанен, Бураковски) – 25:45' (5x4)   3:3 А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 51:28' (5x4)   4:3 Наместников (Комфер, Задоров) – 56:20' (5x5)   4:4 Кивиранта (Хинц, Хейсканен) – 56:30' (5x5)   4:5 Кивиранта (Секера, Олексяк) – 67:24' (5x5)

«Колорадо» ответил мгновенно, через 69 секунд. Это Владислав Наместников создал трафик и подправил бросок Иэна Коула. Без шансов для Худобина. «Лавины» были быстрее и опаснее – спустя несколько минут Андре Бураковски обокрал Олексяка на выходе из зоны и пальнул из-под защитника в девятку.

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Второй период так же не разочаровал – команды бились, как сумасшедшие! Йоэель Кивиранта, оказавшийся в составе впервые с 20 августа, подправил дальний бросок Дениса Гурьянова, и «Даллас» сравнял счёт.

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Несмотря на все старания «Далласа», «Колорадо» пёр, как танк, и ярче всех в составе «звёзд» сиял Антон Худобин. Один впечатляющий сейв за другим – остановил прорыв Ньето, обокрал Кадри в практически безнадёжной ситуации…

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Кадри своё слово всё равно сказал, забросив в большинстве. «Даллас» под напором «Колорадо» далеко не всегда успевал накрыть соперника на своём пятачке, и Кадри воспользовался этим моментом.

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Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/2020

Третий период стал квинтэссенцией противостояния. Тут был и яростный Радулов, который сначала чуть не стал антигероем, схватив ненужное удаление, а затем сравнял счёт. В начале мы упоминали неудержимого Маккиннона? Его результативная серия, длившаяся весь плей-офф, закончилась сегодня. У «Далласа» же проснулся не только Радулов, но признаки жизни начал подавать и Клингберг, и Сегин.

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И дубль Наместникова за три минуты 40 секунд до конца. Кто-то помнит, когда такое случалось в последний раз? Мне пришлось лезть в статистику – это было почти год назад, на старте регулярки. Казалось, «Колорадо» уже одной ногой в следующем раунде, но в продолжение безумия через 10 секунд дубль сделал и Кивиранта.

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О Кивиранте и знать не знали до ЧМ-2019 — победа в составе сборной Финляндии подарила ему путёвку в НХЛ. И в НХЛ о нём тоже мало кто знал даже в этом сезоне. Большей частью он сидел в АХЛ, а за «Даллас» забил только один гол в регулярке, а в плей-офф практически не попадал в состав. Видимо, чутьё подсказало Рику Боунессу, что сегодня надо дать шанс молодому финну. Кивиранта забил свои первые, и уже самые важные голы в плей-офф НХЛ. Его хет-трик был подходящим окончанием серии. Жаль только, что кому-то всё же пришлось проиграть.

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«Даллас» же ждёт долгожданный финал конференции либо с «Вегасом», либо с «Ванкувером».

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