Бежал к Худобину, обнимал и поздравлял партнёров. День, когда русский форвард был самым счастливым хоккеистом в НХЛ.

Видео из победной раздевалки «Далласа». Радулов ухал и танцевал под «Life Is Life»

«Даллас Старз» в одном из самых захватывающих матчей этого плей-офф вырвал победу у «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ) и вышел в финал Западной конференции. Главным героем встречи, безусловно, стал финский новичок «звёзд» Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик.

«Даллас» вырвал финал Запада! Хет-трик сделал Кивиранта, которого мало кто знал в НХЛ! До этого дня финн редко попадал в состав и имел на счету только один гол в НХЛ.

Ещё можно выделить Антона Худобина, отразившего 40 бросков по своим воротам.

Худобин сыграл, как Третьяк! Суперсейв сейв русского вратаря (соперник уже праздновал гол) Без этого спасения вряд ли бы был хет-трик Кивиранты и дубль Радулова, а «Даллас» вышел бы в финал Западной конференции.

И нельзя не отметить Александра Радулова. У российского форварда не всё получалось в последних играх (было даже «-3» в двух матчах подряд), но в решающем седьмом матче он вышел из тени и оформил голевой дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Не менее приятно было наблюдать за эмоциями Радулова после окончания матча. Россиянин стал главной звездой победной раздевалки «Далласа». Танцевал и обнимал партнёров под «Life Is Life».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».

Встал с голым торсом и фирменным уханьем сопроводил награждение Кивиранты. Финн получил большую цепь с эмблемой «Далласа» как лучшему игроку матча в составе команды. После первой игры в серии такую же получил сам Радулов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».

Одним из первых побежал обнимать Худобина после победного гола «Далласа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Кажется, это день, когда Радулов был самым счастливым игроком в НХЛ. Даже счастливее финского новичка, который теперь надеется чаще попадать в состав «Далласа».