В Америке крутят шикарный сейв Ленера! Растянулся в шпагат и вытащил шайбу из пустого угла

Кого отрядить в ворота «Вегаса» на решающий, седьмой матч серии против «Ванкувера» — Марка-Андре Флёри или Робина Ленера? Эти предматчевые дебаты болельщиков были жаркими, но наставник «золотых рыцарей Питер Дебур не стал долго думать и сделал выбор в пользу опытного шведа, который прекрасно себя проявил в нынешнем плей-офф. Возможно, после этого агент Флёри Алан Уолш снова будет провоцировать общественность, публикуя у себя в социальной сети различные интересные коллажи, но в самый важный момент противостояния Ленер доказал, что заслужил своё доверие не зря.

Перед матчем хоккеисты «Ванкувера» решились на интересный шаг — нанесли на клюшки имена клубных легенд. Фамилии Павла Буре, Тревора Линдена, Джеффа Куртнолла, Юрки Лумме, Мартина Желины и других должны были придать достаточно молодому составу «Кэнакс» дополнительный заряд психологической уверенности.

Психология была важна и для «Голден Найтс», как для молодой франшизы, поскольку в истории «Ванкувера» седьмых матчей серии было намного больше. Поражения в пятой и шестой игре могли выбить «Вегас» из колеи, но в составе команды нашлись лидеры, которые не дали распространиться сомнениям.



«Все знают, что поставлено на карту. У нас отличная группа хоккеистов. Да, мы неудачно сыграли два предыдущих матча, но мы держимся все вместе. Мы преодолеем эти трудности», — заявил Питер Дебур. «Это один матч. Мы пойдём и отдадим все силы. Мы уверены в завтрашнем дне. Мы чувствуем, что у нас есть команда, которая может победить», — добавил форвард Марк Стоун.



Ключевой эпизод седьмой встречи произошёл в середине второго периода, когда Робин Ленер превратился в супермена. «Ванкувер» организовал острейшую контратаку с выходом два в один, Брок Бёзер бросал в касание в пустой угол, но Ленер растянулся в шпагате и вытащил шайбу из угла. Этот ролик стал настоящим хитом на североамериканском телевидении.

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«Это был один из лучших моментов в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Тэтчер Демко тоже действовал блестяще, но Ленер сделал лучший сейв в этой седьмой игре», — восхитился обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Свой самый главный кубковый гол в нынешнем плей-офф хоккеисты «Вегаса» смогли забить в середине третьего периода, когда у «Ванкувера» получил малый штраф Джей Ти Миллер. На реализацию численного преимущества у «Голден Найтс» ушло всего пять секунд — мощнейший бросок защитника Ши Теодора прошил всю зону «Кэнакс», а настоящая толпа, стоявшая на пятачке, не позволила голкиперу среагировать.

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Получив преимущество в счёте, «Вегас» смог довести матч до победы, а «Ванкувер» не спасла отчаянная мера по замене голкипера на шестого полевого. Ленер и Демко тепло пообщались друг с другом во время послематчевого рукопожатия, и для «Ванкувера», несмотря на поражение, нынешний плей-офф стал шагом вперёд. Клуб не играл в розыгрыше Кубка Стэнли с 2015 года, а серию плей-офф не выигрывал на протяжении девяти лет.

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«Вегасу» же предстоит биться за своё второе попадание в финал Кубка Стэнли в новом противостоянии с «Далласом».

«Серия с „Далласом“? Сначала мне нужно немного выпить!», — с улыбкой сказал Дебур на послематчевой пресс-конференции