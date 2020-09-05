В возрасте и без контрактов. Топ российских игроков КХЛ, которые могут завершить карьеру

Среди российских игроков в КХЛ по-прежнему много безработных. Есть, например, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, ждущие предложений из НХЛ. А есть и заслуженные ветераны, которые, если так и не смогут трудоустроиться, почти наверняка повесят коньки на гвоздь.

Без права на ошибку. Топ игроков, для которых новый сезон КХЛ может стать последним Среди них как ветераны, так и те, кто перестаёт выдерживать конкуренцию за место в составе.

н. Александр Свитов, 37 лет

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Александр Свитов – один из самых уважаемых хоккеистов в России. Омич, который смог стать своим не только в Омске, но и в Уфе с Казанью. Свитов – габаритный центральный нападающий, всегда готовый постоять за себя и партнёров. Когда Свитов на льду, его лучше не злить. Сейчас Александр без команды, варианты для него ищут, но в последнее время у возрастного игрока участились травмы.

з. Максим Кондратьев, 37 лет

Как и Свитов, Кондратьев завоевал Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Максим всегда славился своим броском и грамотным выбором позиции. В последние годы защитник выступал за «Амур». В прошлом сезоне по его здоровью сильно ударила ситуация с дракой на автостоянке, после которой игрок загремел в больницу с травмами головы. Не стоит забывать и про солидный для спортсмена возраст.

Кондратьев — о драке на парковке: я был не готов к агрессии, отсюда такие травмы

Максим Кондратьев (на переднем плане) Фото: Дмитрий Кулинчич, photo.khl.ru

н. Андрей Попов, 32 года

Обладатель Кубка Гагарина. В своё время Попов и Глинкин отлично выглядели в одной связке. Сейчас Антон с трудом нашёл работу в КХЛ, отправившись в «Куньлунь», а Андрей, похоже, закончит карьеру. Желания играть больше нет, а постоянные травмы лишь усугубляют ситуацию. С одной стороны, памятный переход из «Трактора» в «Ак Барс» принёс Попову и Глинкину титул, но после этого трансфера карьера игроков пошла на спад.

з. Виталий Атюшов, 41 год

Чемпион мира Виталий Атюшов радовал своей игрой ещё тогда, когда многие нынешние хоккеисты даже не родились. Атюшова можно по праву назвать легендой магнитогорского «Металлурга». С уральским клубом в Суперлиге он выигрывал медали всех достоинств, побеждал на международных соревнованиях. Виталий – заслуженный и уважаемый мастер. В прошлом году он выступал в составе «Нефтехимика». Похоже, пришло время переходить на тренерскую работу.

з. Дмитрий Калинин, 40 лет

Трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Про карьеру Дмитрия Калинина можно писать книги. Один из самых результативных российских защитников долгие годы был на ведущих ролях в сборной России, помогал своим клубам завоёвывать трофеи. С броском Дмитрия зачастую не справлялись вратари, а авторитет хоккеиста в раздевалке не вызывал никакого сомнения. Калинина любили в Уфе, Питере, Москве. И, конечно, в родном Челябинске, где он и выступал в прошлом сезоне. Но годы дают о себе знать, да и силы уже не те.

Дмитрий Калинин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

з. Алексей Бондарев, 37 лет

За свою долгую карьеру Алексей Бондарев успел поиграть во многих клубах. До Кубка Гагарина защитник так и не добрался, зато стал чемпионом России в составе ЦСКА. Бондарева всегда уважали за его стремление к черновой работе, хоккеист мог выполнить на льду то, что требовал главный тренер. Именно поэтому Алексея так ценил канадский тренер «Авангарда» Боб Хартли. Опыт Бондарева в раздевалке и площадке никогда не был лишним.

н. Алексей Терещенко, 39 лет

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина. Алексей Терещенко – один из самых титулованных российских нападающих. Многократный чемпион России известен по выступлению за московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев». В Минске и «Авангарде» центрфорвард уже доигрывал, но официально о завершении карьеры хоккеист по-прежнему не объявил. Хотя время это сделать, конечно, пришло.

Как выглядели хоккеисты во времена Суперлиги. Модники и «оборванцы» Фотографии в стиле ретро, от которых захватывает дух.

з. Алексей Петров, 37 лет

Уроженец Ухты Алексей Петров не может похвастать какими-то большими регалиями в хоккее, но хоккеист он известный и уважаемый. Свой путь в КХЛ защитник начал в составе СКА, а главным клубом в карьере Юрия стал «Трактор». Нынешний сезон Петров мог начать в составе ХК «Сочи», однако в межсезонье от услуг ветерана отказались, расторгнув с ним уже подписанный контракт. Южный клуб выбрал для себя новый путь развития.

н. Максим Афиногенов, 41 год

Чемпион мира Максим Афиногенов, как и Виталий Атюшов, побеждал ещё в Суперлиге, когда в локаутный год приезжал играть за московское «Динамо». Афиногенов долго выступал в НХЛ, а вот в КХЛ его карьера сильно яркой не получилась. Максим играл за СКА, затем долгое время был капитаном «Витязя», а два последних сезона провёл в составе родного «Динамо». Финансовые запросы у Максима большие, возраст серьёзный, травм всё больше. Логично, что контракт с форвардом не продлили.