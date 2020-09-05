Квартальнов выбрал Рейдеборна, но швед не тащит. Почему россияне должны сидеть в запасе?

Давайте скажем честно: решение генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова продлить контракт с голкипером Адамом Рейдеборном было несколько неоднозначным. В прошлом сезоне швед, приехавший в Казань в статусе лучшего голкипера шведского чемпионата, сыграл на неплохом, но не на выдающемся уровне. Само собой разумеется, что вратаря-легионера брали на позицию первого номера, но уже в первой половине сезона на Рейдеборна начал отбрасывать тень доморощенный Тимур Билялов, заставивший размышлять Квартальнова и Якубова о том, нужен ли им не самый дешёвый швед в следующем году.

В итоге, уже в середине «регулярки» статусы голкиперов в командой иерархии размылись и в «Ак Барсе», как любят говорить тренеры, появилось «два первых номера». Рейдеборн провёл неплохой сезон, точно не провалился, но мессией для Казани, как Юха Метсола для заклятых друзей из Уфы, точно не был. Однажды рыжебородый скандинав сыграл так неудачно со «Спартаком», пропустив пятёрку, что Дмитрий Квартальнов публично раскритиковал шведа на одной из пресс-конференций.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

То, что в конечном счёте оба голкипера сыграли практически одинаковое количество матчей, никого удивлять не должно. В общем-то, обычная квартальновская история, когда в непрекращающуюся ротацию попадают не только полевые, но и вратари. Достаточно вспомнить ЦСКА, где Квартальнов жонглировал голкиперами, а ярко выраженный стартер появился у него только в третьем сезоне, когда окончательно созрел Илья Сорокин.



Казалось, что после невероятного сезона от Билялова и при наличии созревшего, как минимум, для роли сменщика молодого и талантливого Амира Мифтахова, Рейдеборн в обновлённом «Ак Барсе» будет пятым колесом в телеге. Тандем двух казанцев потенциально выглядит очень сильно. Однако Квартальнов, как когда-то в ЦСКА, захотел иметь трёх голкиперов в ростере и Рафик Якубов не попёр против тренерских взглядов, продлив шведа:



«Адам себя показал с очень хорошей стороны, он перспективный вратарь и не просто так вошел в топ-10 КХЛ по статистике. У «Ак Барса» высокие задачи, и идти в сезон с двумя молодыми вратарями слишком смело. Адам – хороший парень, пошел на снижение контракта, что говорит о его желании остаться в команде и помочь ей выиграть Кубок Гагарина».

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

По большому счёту ничего алогичного в словах генерального менеджера «барсов» не было. Идти в сезон с молодым Мифтаховым, у которого за спиной два матча в КХЛ было бы, действительно, очень опрометчиво. Тем более, что у Билялова ещё с ВХЛ имеются определённые проблемы с мениском, а, как известно, всё, что связано с коленями — вещи рецидивные. Ростер у «Ак Барса» настолько идеален, что можно спокойно потратить легионерский слот на бэкапа. Да и швед поумерил финансовые аппетиты. Российский же рынок вратарей это межсезонье был скуден настолько, что ЦСКА выбрал сменщиком Ларса Юханссона Александра Шарыченкова. Так что, продление Рейдеборна скорее не бесполезная роскошь, а решение из разряда «цени то, что имеешь».

Рейдеборн виделся хороший крепким сменщиком Билялова, однако уже на «предсезонке» Квартальнов сделал стартером именно его. И, похоже, немного погорячился. Летом Тимур сыграл за «барсов» в старте всего две игры. Перед началом домашнего турнира Билялов отравился, но успел отыграть последнюю игру с «Магниткой». После финальной игры на «Кубке Чемпионов Taneco» Квартальнов заявил, что Билялов будет много играть в чемпионате, но в первых двух матчах с ЦСКА и «Витязем» в воротах сыграл не казанец, за которым всю прошлую «регулярку» следило «Торонто», а Рейдеборн.



В матче-открытии против «армейцев» швед пропустил первый же бросок от молодого Дмитрия Саморукова. Затем Рейдеборн несколько раз оставил казанцев в игре, но в начале третьего периода ошибся после не самого удачного броска Антона Слепышева. Шайба подскочила от клюшки собственного защитника и «бабочкой» залетела в сетку пройдя рядом с головой шведа, выкатившегося слишком далеко и потеряв рамку. Тем не менее, в овертайме Рейдеборн снова подтащил «Ак Барс». После игры Квартальнов поблагодарил голкипера за спасения, но признал, что в эпизоде со вторым голом можно было сыграть иначе.

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Уже на первой минуте матча с «Витязем» швед словил дежавю и после наброса Воронкова от синей линии и рикошета от Альберта Яруллина даже не попытался перекрыть низ, застыв на месте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Доподлинно тяжело сказать, почему Квартальнов доверил открывать сезон именно Рейдеборну. В 2020 году мало к чему можно прибавить слово «точно». К старту сезона никаких проблем со здоровьем у Билялова уже не было.



Единственное логичное объяснение тому, что сезон начал швед — это то, что он банально сыграл летом больше матчей. Сейчас ясно только то, что Рейдеборн продолжает играть достаточно посредственно и, как в прошлом сезоне, выглядит не монолитной стеной, а обычной шведской фанеркой. Думается, что тренерский штаб «Ак Барс» несколько ошибся с выбором голкипера на стартовые матчи. Теперь хочется посмотреть на то, как на контрасте с Рейдеборном сыграет лучший голкипер прошлого сезона, наблюдавший первые две игры со скамейки.