Тот самый Гарипов. Теперь у «Авангарда» есть топ-вратарь с чемпионским прошлым

Большой игровой день КХЛ подарил несколько новых тем для размышлений. Делимся основными тезисами.

Гарипов вернулся в казанские времена

«Авангард» на старте сезона одержал две похожие победы с минимальными счетами. Оба раза решающую шайбу после одинаковых комбинаций забрасывал Рид Буше с передачи Сергея Толчинского, оба раза Эмиль Гарипов показывал великолепную игру, внося ощутимый вклад в омский успех.

По итогам матча с «Динамо» Эмиль получил от партнёров по команде приз лучшему игроку встречи, и это далеко не формальное признание. Кажется, вернулся тот самый Гарипов, к которому привыкли казанские болельщики. Тот самый Эмиль, способный принести своему клубу Кубок Гагарина. Тот Гарипов, который, казалось, резко свалился со своей пиковой точки в 2018-м, и уже не имел шансов на ренессанс.



Ещё в прошлом чемпионате Гарипов говорил, что все последствия травмы и операции остались позади, и он готов к новому вызову, однако лёд показывал его истинное состояние. Эмиль много нервничал и суетился, особенно на старте игр, чувствовалась длинная пауза в игровой практике, и Боб Хартли не мог довериться Гарипову в плей-офф, когда начал чудить Игорь Бобков. Сейчас же – совсем другое дело. Спокойный, уверенный в себе вратарь с очень компактной техникой и вернувшейся к нему долей везения (куда ж голкиперу без неё!). Гарипов выиграл уже две игры для «Авангарда», с «Динамо» сделал 28 сейвов, совершив в том числе целый ряд спасений на последних минутах игры, когда бело-голубые устроили неплохой навал.

Шумаков забил футбольный шедевр! Арбитры красоты не оценили, но «Динамо» это не спасло «Авангард» начал выступление в новом сезоне с двух домашних побед, «Динамо» пока без очков.

Такого Гарипова будет тяжело сместить Бобкову. Хоть Хартли и говорит, что у него два равнозначных вратаря, но, очевидно, что сейчас именно Эмиль железный первый номер «ястребов» и вообще один из самых готовых к старту сезона вратарей КХЛ.

«Амур» геройствует без лидеров. Что будет когда они вернутся?

Хочется выразить респект хоккеистам «Амура», которые сейчас находятся в усеченном составе в гостевой поездке. Да, подопечные Павла Торгаева уже дважды уступили «Северстали» и «Локомотиву», но вы посмотрите, кто играет за хабаровчан? И без того не самый сильный состав ослаблен отсутствием всех лидеров – нет братьев Зогорна, братьев Ушениных, Якупова, Лангхаммера, Аликина, Йордана. «Амур» не может рассчитывать на двух основных вратарей и всех ключевых форвардов, но даже в таком виде «тигры» бьются и пытаются заработать какие-то очки.

В Череповце, например, «Амур» вообще вёл 4:2, но потом не хватило силёнок, чтобы удержать хотя бы ничейный счёт в основное время. В Ярославле же «тиграм» забить не удалось, но и пропустили хабаровчане всего дважды. И это хорошее достижение, ведь мы помним, что сделал «Локомотив» с обороной «Спартака». Особо отметим потрясающую игру голкипера Евгения Киселёва. Он собрался после шести пропущенных от «Северстали», и выдал матч с 47 спасениями. По сути, Киселёв и держал «Амур» в игре.



Так что с характером и бойцовскими качествами у «тигров» всё в порядке. Осталось только приложить к этому игру лидеров, и «Амур», возможно, предстанет очень симпатичной командой не без претензий на результат.

Торгаев — о результате матча с «Локомотивом»: на наших игроков легла огромная нагрузка

«Салават» почти идеален на старте

Уфимцы приятно удивляют на старте сезона. «Салават» одержал две достаточно уверенные выездные победы над крепкими соперниками и показал, что пока у команды чётко работают все линии. Привычно надёжен Метсола, хороша оборона, которая представлялась слабым звеном «Салавата», ну а в нападении – вообще песня.



Матч с «Торпедо» для уфимцев выиграло звено Гранлунда, но в Череповце башкирские финны вообще не набрали ни одного очка на троих. У «Салавата» солировали другие – Александр Кадейкин, оформивший дубль, да Дмитрий Кугрышев, заработавший 1+1. Ещё один гол организовала уфимская молодёжь, а Шакир Мухамадуллин впервые отличился в КХЛ.

18-летний защитник «Салавата» Мухамадуллин с передачи Амирова забил первый гол в КХЛ

«Салават» показывает отличную глубину в атаке и прекрасный потенциал, ведь у уфимцев есть ещё Никита Сошников, Михаил Воробьёв, которые пока молчат. А «молчание» финнов, которые всё равно не будут выстреливать в каждой игре, не должно приводить к проблемам уфимцев с результатом. Если Томи Лямся удастся и дальше добывать победы разными способами, то это будет означать, что специалист нашёл тот самый баланс в игре



«Салавата», который лишь с трудом нащупывал в прошлые годы Николай Цулыгин.

В Риге продолжается уныние

Два матча сыграли обновлённые рижские динамовцы в новом чемпионате, но пока из столицы Латвии привычно веет безнадёгой. Скудра активничает на скамейке, иногда театрально закатывает глаза или грозно смотрит на своих подопечных, те вроде бы стараются на льду, но результата нет никакого. Две игры – два поражения, причём без вариантов. К «Барысу» удалось подобраться на финише основного времени только за счёт двойного большинства, «Йокерит» же был просто сильнее без всяких комментариев.

А ведь это были первые матчи сезона против прилично растренированных соперников, да ещё и на домашней площадке. В них мы и должны были увидеть тот эмоциональный фон, организованный Скудрой, за счёт которого «Динамо» и будет брать своё в этом сезоне. Но выяснилось, что рижанам особо и нечего предъявить соперникам сейчас, а впереди у них рутина регулярки, в которой иногда утопают даже топ-клубы, не говоря про аутсайдеров.



Так что в «Динамо» ничего не меняется. Да, у Риги ещё есть время проснуться, но верится в это уже с трудом.