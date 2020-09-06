Радулов не стал главной звездой, но приблизился к мечте. Возьмёт ли «Даллас» Кубок Стэнли?

«Даллас Старз» вышел в финал Западной конференции, и руку к этому событию приложил российский форвард Александр Радулов. В этом нет ничего удивительного, если смотреть на платёжную ведомость «звёзд». Тасманский дьявол, как прозвали Радулова в Америке, четвёртый по зарплате хоккеист «Далласа» и обязан быть в числе тех, кто тащит клуб к успехам.

Вот только в нынешних «звёздах» Александр, равно как и Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Джо Павелски, опережающие Радулова по величине контрактов, не могут единолично примерить на себя титулы главных лидеров. «Даллас» — 2020 – это именно команда, в которой самые звёздные игроки могут периодически уходить в тень, зато в нужный момент выстрелят теневые герои. Как, например, Денис Гурьянов или Йоэль Кивиранта.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.

И Радулов сейчас не выбивается из этой картины. С Александром в «Старз» вообще произошли значительные изменения, по сравнению с его российским этапом карьеры. Иногда кажется, что вечный энерджайзер потухает в «Далласе», теряет эмоции и откровенно грустит. Но после дождя у Александра в «звёздах» обязательно восходит солнце. И в плей-офф – 2020 очень хорошо видны эти колебания Радулова.

Видео из победной раздевалки «Далласа». Радулов ухал и танцевал под «Life Is Life» Бежал к Худобину, обнимал и поздравлял партнёров. День, когда российский форвард был самым счастливым хоккеистом в НХЛ.

Российский форвард был совершенно не заметен в квалификационном раунде и начале четвертьфинальной серии с «Калгари». А потом набрал два очка в важнейшей второй игре с «огоньками». Затем очередное забвение, но резкий взрыв на старте серии с «Колорадо». Далее – четыре матча без голов, но дубль в седьмой встрече.



Радулов в «Далласе» — это совсем не тот супербомбардир и человек-электростанция, каким Александр был в «Салавате», ЦСКА, да даже в «Нэшвилле» и в «Монреале». Это не тот человек, который обязательно набирает свои дежурные очки почти в каждой игре и всегда делает разницу для «Далласа». Он часто становится объектом справедливой критики, но у Радулова в «Старз» никуда не делась такая важнейшая составляющая, как характер.

Радулов снова гремит в НХЛ! Отдал шикарную передачу, а потом смеялся над своим голом Его «Даллас» уверенно обыграл «Колорадо», но у «лавин» есть претензии к арбитрам.

Благодаря ей, Радулов не может себе позволить исчезнуть на долгое время. Три-четыре матча молчания, это пожалуйста, но затем Александр искупает свою вину. Забивает две, выстреливает матчем с тремя набранными очками или помогает своей команде дожать соперника в решающем матче серии. Этакая новая версия Радулова, но она отлично вписывается в модель современного «Далласа».

Команды, которая не опирается на одного-двух вечных лидеров, зато всегда может рассчитывать, что кто-нибудь из её состава точно зарешает в нужный момент. И не важно, будет это высокооплачиваемая звезда, скромный новичок или списанный всеми ветеран.



В «Далласе» у Радулова изменилась и манера игры. Нет постоянного контроля шайбы, регулярного привлечения внимания к своей персоне и мощного выплеска энергии, которого в КХЛ, например, с лихвой хватало на всю команду Александра. В «Старз» Радулов не тянет одеяло на себя, меньше бросает и активничает, больше ищет партнёров и не брезгует «мусорными» шайбами. Добить с пятачка, «доесть» момент, забить «ковыряшку» — вот игра Радулова.



Статистика Александра Радулова в плей-офф



Означает ли дубль Александра, что он готов тащить «Даллас» к Кубку Стэнли? Это будет не совсем корректной постановкой вопроса. В «Старз» сейчас, в принципе, каждый способен на сюрприз в отдельно взятом матче. Радулов, Бенн, Сегин или Кивиранта с Хейсканеном. Этим-то «Даллас» и силён – в этой команде от любого стоит ждать угрозы или проявления лидерских качеств.



Такой расклад мог бы слегка ущемлять Радулова, к которому мы привыкли по КХЛ, но нынешнего Александра всё должно устраивать. Он – важная часть команды, которая серьёзно претендует на главный трофей международного клубного хоккея. Да, Раду – не первая скрипка, но он важнейший винтик механизма, где не выпячивается ни одна деталь. Сейчас он горит и кайфует от матчей плей-офф. И мне кажется, что такая роль вполне устраивает нашего Тасманского дьявола. Ведь она может принести Радулову главный успех в карьере.