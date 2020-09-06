Уфимский талант забросил роскошный гол в КХЛ. Скоро у «Салавата» появится топ-защитник?

О 18-летнем воспитаннике «Салавата Юлаева» Шакире Мухамадуллине можно было услышать ещё прошлым летом. В августе 2019 года уфимское дарование съездило на Кубок Глинки/Гретцки, который является неофициальным юниорским чемпионатом мира до 18 лет, и вместе со сборной России впервые с 1995 года выиграл престижный трофей. Практически на всех значимых турнирах «юниорки» Мухамадуллин был одним из ключевых защитников команды Сергея Голубовича, составленной из пацанов 2002 года рождения, а весной 2019-го и вовсе съездил на ЮЧМ с пацанами на год старше в составе сборной Владимира Филатова.

Голубович парню из столицы Башкирии доверял действительно много и практически сразу нашёл место габаритному защитнику с зубодробительным щелчком в большинстве, где на Шакире было завязано многое. Зачастую именно Мухамадуллина партнёры по сборной выводили на решающий бросок. На Кубке Глинки/Гретцки уфимец не набрал россыпь очков, но серьёзно впечатлил североамериканских скаутов, которые иной раз сравнивали его с Пи Кеем Суббаном, а эксперт канадского TSN Крэйг Баттон даже поставил Шакира на 17-е место в своём преддрафтовом рейтинге. Был ли после такого у Николая Цулыгина вариант, кроме как пригласить талантливого воспитанника на сборы с «Салаватом Юлаевым»?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прошлый сезон Мухамадуллин начал с основой, но проводил на льду всего по несколько смен за матч и играл максимально просто. Тогда ни о какой игре в большинстве и излюбленных подключениях в атаку, понятное дело, речи идти не могло. Зато Шакир в 17 лет стал самым молодым игроком в истории родного клуба. В дебютном сезоне уфимец 27 раз «раздевался» на игры «Салавата» и периодически спускался в МХЛ помочь «Толпару», а весной даже успел дебютировать в плей-офф в серии с «Авангардом». После того как Мухамадуллин, пусть и немного, «обстучался» с мужиками, главный вопрос был в том, насколько активно одного из самых талантливых проспектов системы будет заигрывать в основе финн Томи Лямся.



До начала предсезонки в голове рисовалось, что Шакир будет седьмым защитником и тем, кем можно будет в случае чего залатать дыры в не самой мощной обороне Уфы. Но загадочный финн стал интегрировать Мухамадуллина в «Салават» куда смелее, чем все думали. Летом Шакир реально играл, а не смотрел хоккей со скамейки в окружении Хартикайнена, Ларсена и Панина. Но куда интереснее то, что Мухамадуллин сколотил связку с настоящим «батей» Алексеем Семёновым, с который у юного дарования … 21 год разницы! «Смотрите, папа и сын», — шутливо называли необычный тандем партнёры. Это сейчас Шакир обращается к монолитному 38-летнему ветерану на ты, однако ещё в прошлом сезоне вчерашний стеснительный юниор невольно держал субординацию:

«Алексею Семёнову я не могу сказать «привет» из-за разницы в 21 год. В одной паре выходим, но он мне в отцы годится, а я ему в сыновья. Проявляю к этому человеку большое уважение, так как он мне очень помог в плане психологии и тренировочного процесса. С ним очень приятно находиться, он много подсказывает и делится опытом. Из-за воспитания и уважения я не могу сказать: «Привет». Могу сказать только: «Пойдем туда-то». Приветствовать его: «Здорово» – уже тяжелее.



Для меня он точно был играющим тренером. И во время, и после смены он мне говорил, как нужно было сыграть, или как он бы сделал. После тренировки мы с ним оставались и занимались бросками, началом атаки, разбирали разные ситуации, как правильно сыграть в борьбе. С этим человеком хочется работать дальше».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Скажем прямо: летом оборона «Салавата» стала на порядок слабее. Однако кто точно выиграл от того, что в Уфе подобралась достаточно жидкая оборона, так это Мухамадуллин, который на безрыбье получил солидный айстайм. Из-за отсутствия первой пары Панин – Ларсен уфимские «отец и сын» начали сезон в третьей паре и не подвели.



Посмотрите, каким классным получился дебютный гол Мухамадуллина в КХЛ. Шакир подобрал шайбу у правого борта, взял игру на себя, качнул Шона Лалонда и хлёстко бросил с кистей в домик Владиславу Подъяпольскому.

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«Он провел хороший матч. Не только здорово играл в защите, но и в нападении. Возможно, используем в большинстве, у него хорошее атакующие мышление. Рассмотрим все варианты. Почему бы не выпустить его в большинстве? — именно так на пресс-конференции после матча с «Северсталью» оценил игру уфимского вундеркинда Томи Лямся.



И хочется ответить без малейшей доли сарказма: а почему бы и нет? Было бы интересно посмотреть, как Шакир справился с игрой в большинстве и сыграл в атаке с развязанными руками. Решение смелое, но оно, как странно это не звучит, было бы в интересах сборной, пусть и молодёжной. Летом Игорь Ларионов уже приглашал башкирского защитника в молодёжку на чуть было не сорвавшийся из-за коронавируса Sochi Hockey Open. А значит, как минимум кандидатом на поездку на МЧМ Мухамадуллин точно будет. Профессор будет только рад, если зимой получит в распоряжение не пацана с дрожащими руками, открывающего весь матч калитку Гранлунду, Хартикайнену и Ко, а стабильного защитника третьей пары одного из лидеров Востока.

Ах да! Ну и кто, как не Папка, подарил после матча Сынку первую заброшенную шайбу в КХЛ?