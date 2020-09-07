Непробиваемый! Худобин сыграл на ноль, «Даллас» сделал первый шаг к финалу Кубка Стэнли

Это был первый в карьере «сухарь» Антона в плей-офф.

Финал Западной конференции между «Вегасом» и «Далласом» ожидался многими, как интересная вратарская дуэль между Робином Ленером и Антоном Худобиным. Оба голкипера заслужили статус «номера полтора», став стартёрами по ходу плей-офф, но наставник «Голден Найтс» Питер Дебур достаточно неожиданно выбрал вместо шведа Марка-Андре Флёри. Взаимоотношения с Флёри и его агентом Аланом Уолшем у тренера были не на высоте, но, очевидно, что Ленеру нужен был отдых. Шведский страж ворот отыграл всю серию с «Ванкувером», трижды сушил «сухари», и тренерский штаб «Вегаса» решил дать ему передышку.

Агент вратаря Флёри устроил скандал, выложив фото с мечом. «Вегас» без него сыграл на ноль Флёри не в первый раз потерял статус первого номера. Играет хуже сменщика, но говорит о дружбе с ним.

Противостояние с Худобиным Флёри провёл достойно, но «Даллас» помог российскому голкиперу сыграть исторический для себя матч и сделать первый шаг к финалу Кубка Стэнли.

Ключевой момент встречи произошёл в самом её начале. На третьей минуте матча оборона «Вегаса» неудачно сыграла на своём пятачке, дав выстрелить с кистей Джону Клингбергу. Защитник-бомбардир не промахнулся, и этот гол стал тем, что было нужно команде Рика Боунесса. Получив преимущество, «Даллас» без особых проблем довёл встречу до победы.

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Флёри и Худобин сделали всё возможное, чтобы сделать эту встречу максимально скучной для обывателя. Антон отразил все 25 выстрелов и остался непробиваемым, хотя в третьем периоде «Вегас» имел шестикратный перевес по броскам. На долю Флёри пришлись те же 25 бросков, и давно не игравший канадец тоже достойно справился с нагрузкой.

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У «Вегаса» отсутствовал герой социальных битв Райан Ривз — его дисквалифицировали за удар в голову игроку «Ванкувера» Тайлеру Мотте в седьмом матче серии. Заменил его Ник Казинс, ставший одним из тех, кто был на площадке во время пропущенной шайбы. «Скамейка «Вегаса» известна, как одна из самых разговорчивых во время матча, игроки всё время о чём-то говорят. Но сегодня было тихо. Их главный болтун отсутствовал», — так охарактеризовал отсутствие Ривза обозреватель The Athletic Арпон Басу.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Рыцари» не добились успеха в большинстве (4 попытки), пытались предпринять мощный финальный штурм, но оборонительные порядки «Старз» действовали очень уверенно и чётко, а Худобин подчищал все возможные помарки. «Антон здорово действует при контроле отскоков, их у него почти нет. Это одна из причин, по которой игра сегодня была такой не результативной», — отметил другой автор The Athletic Шон Шапиро.



В клубной истории «Далласа» матчи на ноль в финале конференции или позже удавались только знаменитому Эду Белфору. У легендарного вратаря по прозвищу Орёл три таких матча, причём два из них — в финале Кубка Стэнли, куда Худобин вполне может вывести техасцев, если продолжит играть так здорово.