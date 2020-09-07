Девять лет без «Локомотива». Боль, которую невозможно заглушить

7 сентября 2011 года – чёрный день в истории хоккея. Боль, которую невозможно заглушить. Новость, которая огорошила, ударила как обухом по голове, в которую не хотелось верить. Страшные слова: «Локомотив» разбился.

Был объявлен и амнистирован виновник гибели ХК «Локомотив» Ярославский районный суд установил виновного в авиакатастрофе, унесшей жизни хоккеистов и сотрудников ХК «Локомотив». И амнистировал его.

«Сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с минским «Динамо» разбился самолёт с командой «Локомотив», — дрожащим голосом говорил президент КХЛ Александр Медведев. Он вышел на лёд, прервав матч за Кубок открытия между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом». Трагедия случилась за час до начала сезона.

Фото: photo.khl.ru

Тик, так, тик, так – отбивал метроном минуту молчания в гулкой тишине арены.

Как бы ни хотелось в тот момент проснуться и понять, что это всего лишь страшный сон, это была явь.

Самолёт с игроками, тренерами, персоналом ярославцев разбился в аэропорте Туношна. Он сначала не смог набрать нужную скорость и выехал за пределы ВПП, но в итоге всё-таки взлетел. Через несколько секунд самолёт столкнулся с антенной радиомаяка и упал, развалившись на несколько частей. Начался пожар, в котором выжило два человека – бортинжинер Александр Сизов и нападающий «Локомотива» Александр Галимов. Форвард умер спустя пять дней – все молились, чтобы он выжил, врачи до последнего боролись за его жизнь, но ожоги 80% тела…

«Братишки, я Галимов». Он выжил в авиакатастрофе, но ушёл вместе с командой Слова, от которых до сих пор хочется плакать. 8 лет со дня смерти Александра Галимова.

Фото: photo.khl.ru

44 погибших

Игроки: Стефан Лив, Александр Вьюхин, Павел Траханов, Карел Рахунек, Роберт Дитрих, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Михаил Баландин, Виталий Аникеенко, Марат Калимулин, Юрий Урычев, Александр Галимов, Ян Марек, Иван Ткаченко, Александр Васюнов, Геннадий Чурилов, Никита Клюкин, Александр Калянин, Сергей Остапчук, Павол Демитра, Йозеф Вашичек, Артём Ярчук, Андрей Кирюхин, Даниил Собченко.

Фото: photo.khl.ru

Тренеры и персонал: Брэд Маккриммон, Александр Карповцев, Игорь Королёв, Николай Кривоносов, Андрей Зимин, Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Андрей Соломенцев, Игорь Жевелов, Сергей Журавлёв, Елена Сарматова, Надежда Максумова, Елена Шилина, Владимир Матюшкин.

Это была команда, в которой были собраны собственные воспитанники, хоккейные звёзды и работящие универсалы. И тренерский штаб, который должен был привести Ярославль к Кубку Гагарина – молодые Карповцев и Королёв, имеющие за плечами огромный опыт в НХЛ, и Маккриммон – опытный специалист, сменивший должность помощника Майка Бэбкока на роль главного в «Локомотиве».

«Самый тяжёлый день в истории спорта». Что писали в мире о гибели «Локомотива» Самый грустный день в году.

Великолепный Александр Вьюхин, который даже под 40 лет не потерял игровой запал и стал героем команды в плей-офф-2011. Стефан Лив, одинаково очаровывавший своими улыбками и невероятной игрой.

Настоящие звёзды Павол Демитра, Руслан Салей и Карлис Скрастиньш, ещё вчера игравшие в НХЛ и бывшие лидерами своих национальных сборных. Карел Рахунек, Йозеф Вашичек – любимцы ярославской публики и лидеры на льду. И Ян Марек, который помог «Атланту» остановить «Локомотив» в плей-офф-2011, а летом перешёл в Ярославль, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Утром 7 сентября казалось, что ещё чуть-чуть и «железнодорожники» добьются своей цели.

Фото: photo.khl.ru

Свои в доску, родные и любимые Иван Ткаченко, Александр Галимов, Геннадий Чурилов, Александр Калянин, Андрей Кирюхин. Настоящие трудяги, бьющиеся до конца, несгибаемые, заводящие команду. Звёздная молодая поросль, меньше года назад ставшая героями уже легендарного Баффало – Юрий Урычев и Даниил Собченко. Урычев вообще не должен был лететь с командой, делать в Минске ему было решительно нечего. Во-первых, травма, во-вторых, у него висела дисквалификация ещё с прошлого сезона. Но он хотел быть рядом с командой.

Фото: photo.khl.ru

Талантливые, молодые, открытые, смеющиеся, стремящиеся к хоккейным высотам. 7 сентября они навеки остались в небе.