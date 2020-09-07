«Худобин – национальное достояние». За что в России и Америке любят вратаря «Далласа»

Как часто запасные вратари приковывают к себе внимание, даже просто сидя на скамейке? А если это происходит не раз и не два, а постоянно? А если в довесок к этому они ещё и блистают, когда выходят на лёд? Не раз и не два, а постоянно? Антон Худобин из «Далласа» именно такой вратарь. Он создаёт невероятную атмосферу, искромётно шутит, помогает своим партнёрам всем, чем может и на льду и в раздевалке.

Непробиваемый! Худобин сыграл на ноль, «Даллас» сделал первый шаг к финалу Кубка Стэнли Это был первый в карьере «сухарь» Антона в плей-офф.

В этом плей-офф Худобин впервые в карьере примерил на себя роль стартёра, вывел «Даллас» в финал Западной конференции и в первом матче с «Вегасом» оформил свой первый «сухарь» в кубковых матчах. Естественно, главному герою матча в раздевалке вручили внушительную цепь. Он принял её со своей фирменной улыбкой и довольно потирая руки. «Продолжаем в том же духе, парни!»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

На вопрос, за что же его так любят в «Далласе», Худобин ответил: «Когда ребята перед тобой блокируют броски, получают синяки, ложатся под шайбу… это просто невероятно. Наверное, вам нужно спросить моих родителей. Но вообще, мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи.

Даже если я не играю, стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально. Не знаю… Я просто пытаюсь помогать. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу».

Худобин сыграл, как Третьяк! Суперсейв русского вратаря (соперник уже праздновал гол) Без этого спасения вряд ли бы был хет-трик Кивиранты и дубль Радулова, а «Даллас» вышел бы в финал Западной конференции.

О весёлом характере Худобина стали говорить ещё в «Миннесоте» — его первой команде в НХЛ. Его любили и в «Бостоне», и в «Каролине» и обожают в «Далласе». Не только за то, что Антон долгое время считался одним из лучших бэкапов в НХЛ, но и за потрясающую харизму и обаяние. «Однажды Худобин в мельчайших подробностях рассказывал мне, как старается быть дополнительным тренером на скамейке. Был очень горд тем, что помог прогрессировать Брэндону Карло. Позже я спросил об этом Карло. «Я никогда не понимал, что он говорит», — ответил он мне», — поделился своей историей журналист из Бостона Тай Андерсон.

А вот, например, как Худобин объяснял, что сделает после поражения в матче с «Бостоном» в своём первом сезоне за «Даллас»: «Пару раз выругаюсь, возможно, разобью клюшку о стену. Сяду в самолёт, посмотрю телек. Прилечу, возможно, ещё пару раз выругаюсь, накричу на кого-нибудь и лягу спать». Худобин говорил это с серьёзным лицом, а закончил обворожительной улыбкой. Разве можно его не любить?

Он привлекает к себе внимание, даже просто сидя на скамейке.

«Я стараюсь веселиться, ведь если веселишься, то будешь получать удовольствие. Тогда все будут веселиться, таков мой подход».

«У него уникальный юмор, все, кто с ним общаются, согласятся, что у него классный характер и рядом с ним всегда весело. Он не из тех, кто постоянно что-то говорит, но он часто вклинивается с какой-нибудь фразочкой, и все начинают смеяться», — рассказывает защитник «звёзд» Тейлор Федун.

«Он со всеми находит общий язык – с молодёжью, с более опытными ребятами. Он очень смешной и классный», — подтверждает нападающий «Далласа» Эндрю Кольяно.

«Пишут, что Худобин средний игрок. Я не парюсь». Как русский вратарь тащит «Даллас» Эксклюзивное интервью с Антоном Худобиным прямо из «пузыря» НХЛ. О плей-офф, Радулове, Гурьянове и российских СМИ.

«Он играет впечатляюще, и что самое важное, стабильно. Когда ему предоставляется шанс сыграть, он использует его на полную катушку. Ну и его чувство юмора – это нечто, рядом с ним всегда весело! Он разряжает обстановку, никогда не знаешь, что он скажет дальше. Со своим русским акцентом он всегда застаёт тебя врасплох. Он великолепно показывает себя как на льду, так и за его пределами. Партнёры по команде его обожают», — признаётся главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.

С таким парнем не заскучаешь, и совсем нестрашно, если твой первый номер сломался. Худобин в этом году был лучшим вратарём лиги по проценту отражённых бросков в регулярном чемпионате (среди голкиперов, сыгравших не менее 15 матчей), и в плей-офф он так же легко справляется с большой нагрузкой и ведёт «звёзд» в финал Кубка Стэнли. В общем, как верно подметил «Даллас» в «Твиттере», «и вправду, Худобин – национальное достояние».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».