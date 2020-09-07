Готовы к работе. Свободные тренеры, которые первые на очереди в КХЛ

13-й сезон КХЛ стартовал, а в некоторых командах уже видны игровые проблемы. В конце сентября – начале октября мы практически наверняка станем свидетелями первых тренерских отставок. Кто из известных российских специалистов уже рвётся в бой и готов занять вакантные места? В списке отсутствуют Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов, так как они, по нашей информации, не горят желанием возвращаться к работе и довольны своей нынешней жизнью. Рассказываем только о реальных вариантах и кандидатурах.
Андрей Назаров, 46 лет
Несмотря на молодой по тренерским меркам возраст, Андрей Назаров уже успел поработать в трёх сборных. В сборной России Андрей Викторович трудился в качестве ассистента и специалиста по НХЛ, а в Казахстане и Украине – главным тренером. Назаров известен требовательностью, умением навести порядок и здорово взаимодействовать с молодёжью. Это идеальный вариант для команд, в которых царит разрозненность, недопонимание и нет результата. Назаров, будучи хорошим антикризисным тренером, быстро расставит всех по своим местам и добьётся поставленных задач. Уроженец Челябинска – главный кандидат на должность при первой же отставке в КХЛ. Непривычно наблюдать за регулярным чемпионатом без медийного Андрея Назарова на лавке. В скором времени Андрей Викторович однозначно найдёт работу.
Алексей Кудашов, 49 лет
После ухода из сборной России и СКА по-прежнему без работы Алексей Кудашов. Этот российский специалист умеет растить молодёжь, о чём свидетельствует его тренерская деятельность в «Атланте», «Локомотиве» и СКА. Поговаривают, что Кудашов – главный кандидат на замену ветерану тренерского цеха Владимиру Крикунову в московском «Динамо». Алексей Николаевич – свой человек для бело-голубых. Этот российский специалист также находится в списке главных претендентов на трудоустройство. Понаблюдаем, как «Динамо» будет играть в ближайших турах. Стартовую игру чемпионата в Балашихе москвичи проиграли «Авангарду».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сергей Зубов, 50 лет
После ухода из СКА Сергей Зубов довольно успешно работал главным тренером в ХК «Сочи». Легендарный в прошлом защитник привил команде свой стиль игры, старался выжать максимум из скромного состава. Ведь звёзд с неба в «Сочи» никогда не хватали, дорогостоящих игроков «леопарды» попросту не могли себе позволить. В межсезонье Зубов находился в шорт-листе «Барыса», однако казахстанцы решили остановить свой выбор на Юрии Михайлисе. Посмотрим, принесёт ли это назначение плоды.
Андрей Мартемьянов, 57 лет
С имеющимся составом, возможностями и бюджетом «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов мог гораздо удачнее отработать в уральском клубе. Никого не должны вводить в заблуждение успехи клуба из Екатеринбурга в регулярном чемпионате, потому что в плей-офф «Автомобилист» постоянно проваливался. Собственно говоря, это и стало причиной ухода Мартемьянова. Летом Андрея Алексеевича звали в «Амур», в котором он здорово себя проявил и из которого как раз переходил на повышение в «Автомобилист». Однако от возвращения на Дальний Восток, по нашим данным, российский специалист отказался. Видимо, ждёт более интересного варианта в спортивном и финансовом плане.
Александр Гулявцев, 47 лет
Казалось, «Амур» начнёт новый сезон именно с Александром Гулявцевым у руля, однако тренер и клуб завершили сотрудничество уже в межсезонье. Конечно, эта новость сильно удивила. Ходит много слухов о вероятных причинах отставки специалиста, но сейчас он снова готов к работе. Гулявцев – рабочий тренер для команд вроде «Амура» или «Северстали». Кто-то говорит, что Александр Вячеславович слишком мягкий, но в этом порой тоже есть свои плюсы. Например, он смог найти нужный подход к братьям Ушениным и Зогорна, наладить «химию» в звеньях дальневосточной команды.
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
Сергей Светлов, 59 лет
Светлов – известный специалист по Дальнему Востоку. Например, Сергей Александрович успешно работал в «Адмирале» (и это учитывая самый низкий бюджет «моряков» в КХЛ). Тренер прекрасно знаком и с «Амуром», в котором тоже занимал должность главного тренера. Странно, что после ухода Гулявцева в Хабаровске решили назначить Павла Торгаева, который является отличным помощником, но для должности главного тренера вряд ли подходит. Кандидатура Светлова в «Амур» явно напрашивалась.
Валерий Белов, 53 года
Последним на сегодняшний день клубом Валерия Белова стал «Витязь». Мы помним Валерия Геннадьевича как помощника Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе», а потом и как самостоятельного тренера казанского клуба. В Подольске, конечно, работать было сложнее, но со своей работой российский специалист вполне справлялся. Затем в «Витязе» наступило время перемен, следовало встряхнуть и взбодрить команду. Сейчас в подмосковном клубе вполне успешно работает Михаил Кравец, а Валерий Белов продолжает находиться в поиске работы.
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