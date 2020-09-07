Готовы к работе. Свободные тренеры, которые первые на очереди в КХЛ

13-й сезон КХЛ стартовал, а в некоторых командах уже видны игровые проблемы. В конце сентября – начале октября мы практически наверняка станем свидетелями первых тренерских отставок. Кто из известных российских специалистов уже рвётся в бой и готов занять вакантные места? В списке отсутствуют Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов, так как они, по нашей информации, не горят желанием возвращаться к работе и довольны своей нынешней жизнью. Рассказываем только о реальных вариантах и кандидатурах.

Кого из тренеров Восточной конференции КХЛ уволят первым?

Кого из тренеров Западной конференции КХЛ уволят первым?

Андрей Назаров, 46 лет

Несмотря на молодой по тренерским меркам возраст, Андрей Назаров уже успел поработать в трёх сборных. В сборной России Андрей Викторович трудился в качестве ассистента и специалиста по НХЛ, а в Казахстане и Украине – главным тренером. Назаров известен требовательностью, умением навести порядок и здорово взаимодействовать с молодёжью. Это идеальный вариант для команд, в которых царит разрозненность, недопонимание и нет результата. Назаров, будучи хорошим антикризисным тренером, быстро расставит всех по своим местам и добьётся поставленных задач. Уроженец Челябинска – главный кандидат на должность при первой же отставке в КХЛ. Непривычно наблюдать за регулярным чемпионатом без медийного Андрея Назарова на лавке. В скором времени Андрей Викторович однозначно найдёт работу.

Алексей Кудашов, 49 лет

После ухода из сборной России и СКА по-прежнему без работы Алексей Кудашов. Этот российский специалист умеет растить молодёжь, о чём свидетельствует его тренерская деятельность в «Атланте», «Локомотиве» и СКА. Поговаривают, что Кудашов – главный кандидат на замену ветерану тренерского цеха Владимиру Крикунову в московском «Динамо». Алексей Николаевич – свой человек для бело-голубых. Этот российский специалист также находится в списке главных претендентов на трудоустройство. Понаблюдаем, как «Динамо» будет играть в ближайших турах. Стартовую игру чемпионата в Балашихе москвичи проиграли «Авангарду».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Зубов, 50 лет

После ухода из СКА Сергей Зубов довольно успешно работал главным тренером в ХК «Сочи». Легендарный в прошлом защитник привил команде свой стиль игры, старался выжать максимум из скромного состава. Ведь звёзд с неба в «Сочи» никогда не хватали, дорогостоящих игроков «леопарды» попросту не могли себе позволить. В межсезонье Зубов находился в шорт-листе «Барыса», однако казахстанцы решили остановить свой выбор на Юрии Михайлисе. Посмотрим, принесёт ли это назначение плоды.

Андрей Мартемьянов, 57 лет

С имеющимся составом, возможностями и бюджетом «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов мог гораздо удачнее отработать в уральском клубе. Никого не должны вводить в заблуждение успехи клуба из Екатеринбурга в регулярном чемпионате, потому что в плей-офф «Автомобилист» постоянно проваливался. Собственно говоря, это и стало причиной ухода Мартемьянова. Летом Андрея Алексеевича звали в «Амур», в котором он здорово себя проявил и из которого как раз переходил на повышение в «Автомобилист». Однако от возвращения на Дальний Восток, по нашим данным, российский специалист отказался. Видимо, ждёт более интересного варианта в спортивном и финансовом плане.

Александр Гулявцев, 47 лет

Казалось, «Амур» начнёт новый сезон именно с Александром Гулявцевым у руля, однако тренер и клуб завершили сотрудничество уже в межсезонье. Конечно, эта новость сильно удивила. Ходит много слухов о вероятных причинах отставки специалиста, но сейчас он снова готов к работе. Гулявцев – рабочий тренер для команд вроде «Амура» или «Северстали». Кто-то говорит, что Александр Вячеславович слишком мягкий, но в этом порой тоже есть свои плюсы. Например, он смог найти нужный подход к братьям Ушениным и Зогорна, наладить «химию» в звеньях дальневосточной команды.

Первая тренерская отставка в КХЛ. Гулявцев сам ушёл из «Амура», чтобы избежать скандала За месяц до начала сезона «тигры» остались без наставника, но на рынке отличный выбор.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Сергей Светлов, 59 лет

Светлов – известный специалист по Дальнему Востоку. Например, Сергей Александрович успешно работал в «Адмирале» (и это учитывая самый низкий бюджет «моряков» в КХЛ). Тренер прекрасно знаком и с «Амуром», в котором тоже занимал должность главного тренера. Странно, что после ухода Гулявцева в Хабаровске решили назначить Павла Торгаева, который является отличным помощником, но для должности главного тренера вряд ли подходит. Кандидатура Светлова в «Амур» явно напрашивалась.

Валерий Белов, 53 года

Последним на сегодняшний день клубом Валерия Белова стал «Витязь». Мы помним Валерия Геннадьевича как помощника Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе», а потом и как самостоятельного тренера казанского клуба. В Подольске, конечно, работать было сложнее, но со своей работой российский специалист вполне справлялся. Затем в «Витязе» наступило время перемен, следовало встряхнуть и взбодрить команду. Сейчас в подмосковном клубе вполне успешно работает Михаил Кравец, а Валерий Белов продолжает находиться в поиске работы.