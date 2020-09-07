«Сначала не слезал с толчка, потом подхватил лишай». Канадец Верстиг – о хоккее в России

Поездка канадца Криса Верстига в Россию была краткой, но очень запоминающейся. Двукратный обладатель Кубка Стэнли на излёте карьеры приехал поиграть в КХЛ и подписал контракт с «Авангардом» на один год. Он должен был серьёзно усилить «ястребов» — игрок с огромным опытом, который умеет и забивать и отдавать, омичи рассчитывали на него как на одного из лидеров атак.

«Я слышал много хорошего про Континентальную лигу от моих знакомых, которые играли здесь раньше. Я пытался трудоустроиться в Европе, но позвонил агент, объяснил ситуацию, и я согласился. Любой переезд — это приключение, а уж тем более смена континента. Для меня это новый этап жизни и моей карьеры. Я этому очень рад. Я играю в хорошей команде, которая идёт среди лидеров», — рассказал Верстиг в интервью «Чемпионату» в конце сентября 2018-го.

«Прочитаю в Омске рэп, если выиграем Кубок Гагарина». Верстиг — о жизни в России Он не расстроился, даже когда его фамилию неправильно написали на Кубке Стэнли.

Но тогда же он перестал появляться в составе. «Крис приболел. Он не травмирован. С того момента, как он приехал в Россию, уже несколько раз подвергался вирусным заболеваниям. Сейчас он катается, занимается в зале, работает по индивидуальной программе», — рассказывал главный тренер Боб Хартли.

Верстиг вернулся и провёл ещё несколько матчей, но по нулям, а затем вдруг собрал вещи и улетел домой по семейным обстоятельствам. В КХЛ он провёл всего полтора месяца и набрал 5 (3+2) очков в 11 матчах. «Авангард» сумел найти ему замену, а сам Верстиг оказался в статусе конфликта – в итоге нападающему пришлось выплатить клубу две трети оклада, чтобы расторгнуть контракт. Руководство «ястребов» посчитало приглашение канадца селекционным провалом.

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«Практически не слезал с толчка, а потом подхватил лишай»

Сегодня в подкасте Spittin’ Chiclets Верстиг рассказал, почему покинул «Авангард» в такой спешке. С такими проблемами, пожалуй, не сталкивался ещё ни один легионер КХЛ. Сначала его желудок не принимал местную пищу, но это полбеды. В России он подхватил опоясывающий лишай.

«Я там подхватил опоясывающий лишай! Там многое совершенно другое, хотя со мной обращались хорошо. Не знаю, может, в еде были бактерии, но когда я туда приехал, то практически не слезал с толчка. Я думал: «Чёрт возьми, у меня вообще ничего не задерживается в желудке».

Помню, как говорил Даллмэну: «Чувак, я в полной заднице. Я не могу есть, вообще ничего не могу делать». Потом у меня появилась какая-то сыпь, я пошёл к врачам, а они мне твердят: «Да это экзема!» Я послал фотку своему доку в Торонто, он мне пишет: «Это лишай».

Я такой: «Лишай?!» И вот я сижу в отеле в Санкт-Петербурге и говорю клубу, что не могу играть. Спина горит огнём, натурально.

Фото: photo.khl.ru

Как раз ещё у родных в то время были какие-то проблемы с визами, я был на диком нервяке по поводу всей этой ситуации. Жена ещё забеременела прямо перед тем, как я уехал. Короче, я понял, что надо валить домой.

Не знаю, был ли у вас лишай, это полная жесть. Сезон я заканчивал в Швеции, поехал туда спустя четыре месяца. Здорово провёл время, но игра там – это не хоккей, а какое-то регби на льду».