«Куньлунь» – самый загадочный клуб КХЛ. Как долго продержится Ковалёв?

Как и ожидалось, старт сезона у китайского «Куньлуня» получился неважным: два поражения в основное время в двух матчах. Вообще китайский клуб, который будет проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах, является самой загадочной и необычной командой в КХЛ. О том, что команда представляет Китай, все скоро забудут. В Поднебесной матчи Континентальной лиги в нынешнем чемпионате точно не состоятся, китайцев в команде нет, какая-либо информация из самого «Куньлуня» практически отсутствует. Состав был состряпан на коленке. Причём, выступают за «драконов» хоккеисты, которые не сумели трудоустроиться в других командах КХЛ.

Новый курс и игра в России. Алексей Ковалёв возглавил «Куньлунь» и мечтает о сборной Китая Дебютный сезон главным тренером Ковалёв проведёт в Мытищах. В этом городе сломалась его игровая карьера.

В этом плане «Куньлунь» в какой-то степени напоминает «Югру» времён выступления ханты-мансийцев в КХЛ. Правда, с одной большой разницей. Жить в Ханты-Мансийске – это одно, а вот базироваться в Москве и Подмосковье – совершенно другое. Поэтому многие игроки могут даже позавидовать хоккеистам, которых взяли играть в китайскую команду. Далеко не у каждого получается подписаться в клубе из московского региона.



Напомним, что в «Куньлуне» нет лимита на легионеров, а значит может выступать неограниченное число иностранцев. Почему же их до сих пор нет? Для многих это является ещё одной загадкой. Всё дело в том, что помимо сложностей с перелётами и закрытыми границами, для работы и проживания в России иностранным гражданам требуется специальный тип виз. Новички из-за рубежа на контрактах у «Куньлуня» есть, а вот документы на людей до сих по не оформлены. Отсюда и такие серьёзные проблемы с составом.

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«Мы почти три недели тренируемся в Мытищах, идут какие-то изменения во дворце, работаем на тренировочном катке. Когда приедут наши иностранцы? То вы говорите, что русских ребят в «Куньлуне» нет, теперь просите, чтобы иностранцы приехали. У меня есть ребята, которые показали, что они достойны быть в команде, вся концентрация сейчас на них», — ответил главный тренер Алексей Ковалёв на мой вопрос после проигранного в Магнитогорске матча.



Эта тема продолжила развиваться и после поражения «Куньлуня» в Челябинске от «Трактора».



«Легко играть с хоккеистами, которые уже знают, как играть на таком уровне. Пока у нас сложилась такая ситуация, что мы играем без них. Я не могу сказать, когда они приедут, это зависит не от меня. На данный момент я могу работать с тем составом, который есть сейчас. Если они приедут — будет здорово, это большой плюс. Если этот вопрос не разрешится, значит, мы будем продолжать работать с коллективом, который есть сейчас», — заявил Ковалёв.



Нет, никто не сомневается в мастерстве и профессионализме Александра Лазушина, Олега Пигановича, Антона Глинкина, Егора Дугина или Ильи Крикунова. Но давайте будем объективными: лучшие годы этих игроков позади, а некоторые хоккеисты из состава «драконов» и вовсе не соответствуют уровню КХЛ. Повторимся, если бы не оказия с «Куньлунем», то многие точно не нашли бы себе работу в Континентальной лиге. Ко всему прочему, есть в составе необкатанная молодёжь. Да, ребятам доверяют и это большой плюс. Но ведь помимо доверия нужен результат, а достичь его с таким подбором игроков практически невозможно. Большие вопросы и к менеджеру «Куньлуня» Скотту Макферсону. Непонятно, чем этот управленец занимался летом. Уровень его профессионализма вызывает сомнение.



Алексей Ковалёв, будучи прославленным и классным нападающим, делает лишь первые шаги в тренерской профессии. С 2018 года Ковалёв вошёл в штаб китайской команды, в прошлом сезоне помогал североамериканцу Курту Фрейзеру, а теперь сам возглавил «Куньлунь». Ковалёв не проходил тренерскую обкатку ни в ВХЛ, ни в МХЛ, ни североамериканских лигах. По сути, Ковалёва сходу бросили под танки, дав в распоряжение абсолютно сырой и неконкурентный состав. В случае неудачи (а в нынешних условиях серии из поражений «Куньлуня» обещают быть длинными), крайним сделают именно российского специалиста.

Фото: photo.khl.ru

Подобное развитие событий может серьёзно ударить по тренерской карьере Алексея Ковалёва в дальнейшем. Тем более что с тренерами в «Куньлуне» не церемонятся. Фрейзера, с которым сперва продлили контракт, позднее попросту выгнали из китайской команды, ещё и не рассчитавшись (исходя из публикаций североамериканских журналистов) по зарплате и бонусам. Правда, в самом «Куньлуне» говорят, что никто со стороны бывшего главного тренера и его помощников к ним не обращался.



Одним словом, Ковалёву точно не позавидуешь. Долго ли он продержится на посту главного тренера «драконов»? Здесь всё зависит от кредита доверия, выданного руководством. Но если поражения будут идти одно за другим, то никакой кредит не поможет. Впереди у «Куньлуня» выездные матчи с «Автомобилистом», «Барысом» и «Сибирью», а затем сложнейшая домашняя серия. Посмотрим, сколько очков к этому времени будет у китайского клуба.