Роковая ошибка Шипачёва. «Динамо» пропустило в большинстве и проиграло «Спартаку»

Ноль очков на двоих на старте регулярного чемпионата

«Динамо» и «Спартак» подошли к первому московскому дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги в схожем положении – на двоих в активе столичных коллективов было ровно ноль очков в турнирной таблице. Динамовцы в Балашихе в упорной борьбе проиграли «Авангарду» (1:2). Исход встречи решили удачные действия омского коллектива при реализации большинства. В свою очередь бело-голубые свои попытки запороли.

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Неслучайно, что на утренней раскатке перед дерби тренерский штаб бело-голубых уделил повышенное внимание именно этому компоненту. «Команда, в принципе, неплохо двигалась с утра. А акцент какой – неравенство, работали над неравенством. «Спартак» неплохо разыгрывает, особенно первое звено. Вот, поработали, но и своё большинство отрабатывали. Это «Спартак», тут не бывает проходных матчей», — констатировал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

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Спартаковцы вернулись в Москву после безрезультатной поездки по маршруту Ярославль – Екатеринбург. В первом матче регулярки красно-белые «сгорели» «Локомотиву» (2:7), пропустив три шайбы за полторы минуты на старте третьего периода. Спустя два дня Олег Знарок внёс коррективы в действия команды при игре в обороне. Однако на сей раз москвичи провалились в нападении. Как итог — 0:1 в матче с «Автомобилистом» и предпоследнее место в Западной конференции. Примечательно, что динамовцы, несмотря на такое же количество набранных очков, расположились на восьмом месте на Западе.

Главная трагедия в истории российского хоккея

Ровно девять лет назад произошла главная трагедия в истории российского хоккея – при взлёте из ярославского аэропорта «Туношна» разбился самолёт, на борту которого находилась команда «Локомотив». Изначально в катастрофе выжили только два человека — инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Спустя пять дней хоккеист умер от полученных травм. Непосредственно на месте ЧП погибли 43 человека. Думаю, что каждый, кого потрясла гибель ярославской команды, помнит, где и когда его застала эта страшная весть.

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Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами провела специальные мероприятия в память о том «Локомотиве». На аренах были установлены мемориальные зоны, игроки вышли на лед со специальными шевронами, а на трибунах был выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начались с минуты молчания, в том числе и московское дерби.

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Обмен нереализованными удалениями

По сравнению с предыдущими матчами тренерские штабы внесли минимальные изменения в составы своих команд. В заявке московского «Динамо» центральный нападающий Владислав Ефремов в третьем звене заменил Илью Круглова, Егор Брызгалов вытеснил Олега Зайцева с позиции лимитчика, а Сергей Бойков подменил Артёма Волкова. Номинальные гости и вовсе обошлись лишь одной перестановкой. В линии обороны дебютный матч в сезоне провёл Андрей Кутейкин. Он вышел на лёд в паре с Яковом Рыловым.

Проблемы красно-белых при игре в нападении ярко проявились уже на старте первого периода. Удаления Ивана Муранова и Вячеслава Кулёмина предоставили гостям прекрасную возможности открыть счёт в матче. Но спартаковцы построили розыгрыш двойного численного преимущества через мощные броски Кутейкина от синей линии. Бочаров прекрасно видел траекторию щелчков многоопытного защитника и парировал все угрозы. Впрочем, динамовцы в своём большинстве показали себя не сильно лучше. Звено Шипачёва долго кружило по зоне нападения, но ничего вразумительного создать так и не получилось.

Помощь от Ефремова и блестящая игра Беспалова

Пока тройка Шипачёва продолжает играть откровенно слабо, на помощь им пришло сочетание Ефремова. Защитник Зайцев набросил от синей линии, Андрей Алексеев подобрал отскок и сделал скидку в центр, а Ефремов в касание бросил в противоход Никите Беспалову. Для Владислава этот гол стал первым в стартовавшей регулярке. Таким образом, 25-летний форвард сходу повторил личный результат прошлого сезона, в котором Ефремов отличился лишь однажды в 46 матчах чемпионата.

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Вдохновлённые заброшенной шайбой хозяева захватили временный контроль над игровой ситуацией. К тому же спартаковцы продолжали нарушать правила. Ещё до перерыва динамовцы получили две возможности отличиться в большинстве, однако Беспалов раз за разом удерживал гостей в игре. Ближе всех к голу оказался Шипачёв, но капитан бело-голубых промазал мимо пустого угла ворот. На второй перерыв команды ушли при минимальном перевесе подопечные Крикунова.

Вишневский забил в меньшинстве и перевернул игру

На старте заключительной двадцатиминутки гости снова остались в меньшинстве после удаления Мартина Бакоша. Но это не помешало им отпраздновать успех. Анатолий Никонцев сделал передачу вперёд, Михаил Юньков убежал по флангу и отдал на пятак, а Дмитрий Вишневский без помех расстрелял ворота бывшего клуба. На льду в этот момент находилось ведущее сочетание «Динамо», от которого пока вреда значительно больше, чем пользы. Более того, именно с ошибки Шипачёва на выходе из своей зоны и началась голевая комбинация красно-белых.

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Гол в меньшинстве оказался поворотным моментом в этом матче. Спустя шесть минут спартаковцы уже вели в счёте. Это Йори Лехтеря при розыгрыше лишнего мощным броском прошил Бочарова. Хозяева пытались прийти в себя после двойного удара, но отыграться динамовцам не удалось. Окончательный счёт установил Лукаш Радил, поразивший пустые ворота. Бело-голубые потерпели второе поражение кряду (причём с аналогичным счётом), а спартаковцы одержали первую победу.