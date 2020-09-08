Шедевр в КХЛ! Шумаков забил в стиле Свечникова и превзошёл его достижение

Накануне «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил на домашнем льду «Амур» со счётом 8:2. Главным героем встречи стал нападающий хозяев Сергей Шумаков, оформивший дубль. Но запомнился он не столько двумя голами, сколько роскошным исполнением одного из них. Сергей забросил в стиле лакросс, а это всегда выглядит эффектно.



Интересно, что хоккеист пробовал исполнить трюк и в предыдущем матче с московским «Динамо», но тогда не получилось. Вовремя успел среагировать голкипер гостей Иван Бочаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» лиги.

Однако Сергей не думал отчаиваться и опускать руки. С «Амуром» он воплотил задуманное в реальность, произведя впечатление даже на главного тренера Боба Хартли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Шумаков с первого дня тренировочных сборов показывает себя отлично. Он первым выбыл из строя из-за коронавируса, а затем вернулся. Прекрасно знаем, на что он способен. Мы с ним работаем третий год и хотим, чтобы он был разноплановым форвардом. Шумаков классно исполняет лакросс, ему это нравится, очень рад за него», — заявил главный тренер «Авангарда».



Разумеется, нельзя было не спросить о таком шедевре и у самого Сергея, который выглядел довольным. Шумаков – эмоциональный хоккеист. Этот игрок любит не просто работать, а творить на льду.



«Я уже не один такой гол забивал, понимаю, что часть хоккейной игры, можно пробовать забивать, никто не ожидает всё ещё. Тем более вратарь. Целенаправленно бросил туда, где не было ловушки», — прокомментировал эпизод сам автор гола.



Шумаков не оговорился. Действительно, он уже забрасывал подобные шайбы. Сразу вспоминается разгром «Ак Барса» со счётом 6:0 в серии плей-офф 2019 года.



Тогда казанский клуб выступил очень слабо, а «ястребы» творили на льду всё что хотели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но и это ещё не всё. Ранее, во времена выступления Шумакова за ЦСКА, Сергей забил аналогичный гол в ворота китайского «Куньлуня». Всё исполнено мастерски, а голкипер снова не успел среагировать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, в активе Сергея Шумакова уже три лакросс-гола. Сперва эти голы преподносили как шайбы в стиле Гранлунда, но в последнее время к ним привязалось другое название – в стиле Свечникова. Дело в том, что российский вундеркинд из «Каролины» Андрей Свечников в прошлом регулярном чемпионате НХЛ дважды забивал лакросс-голы: сперва в ворота «Калгари», а затем в ворота «Виннипега». Вчера достижение форварда «Харрикейнз» превзошёл нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков, у которого теперь три удачных попытки. Но вряд ли оба хоккеиста собираются останавливаться на достигнутом.