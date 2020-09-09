Тренер «Далласа» пожалел Худобина. «Вегас» вспомнил, как забивать

Три поражения в четырёх последних матчах и две встречи с нулём заброшенных шайб — с таким багажом «Вегас» подошёл ко второй игре финала Западной конференции против «Далласа». И если в первом матче наставник «Голден Найтс» Питер Дебур сделал ставку на голкипера Марка-Андре Флёри, который сыграл уверенно, но уступил в дуэли Антону Худобину, то во второй встрече место в воротах снова занял Робин Ленер. Швед ожидаемо не подвёл — отдохнувший голкипер стал главным героем, записав на свой счёт четвёртый кубковый «сухарь».

Худобин, увы, на этот раз не смог ничего поделать с проснувшейся атакой «рыцарей», которая вспомнила, как забивать. «Даллас», в свою очередь, оккупировал собственную скамейку штрафников, что минимизировало шансы «Старз» на победу, а главным ударником в деле получения удалений выступил Александр Радулов (6 минут штрафа). «Нас на некоторое время словно укусила змея, мы никак не могли забить. Мы все слишком много переживали и думали, очень крепко сжимали свои клюшки. Приятно было снова начать забивать и вернуться в серию», — сказал форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон.



В первом периоде техасцы ещё смогли сдержать атаки соперника, «убив» малый штраф Джона Клингберга, который не по правилам атаковал Райана Ривза. Главный энхаэловский активист Ривз вернулся после одноматчевой дисквалификации, и именно его тройку Дебур выпустил на лёд первой — в 35-й раз из 36 последних матчей. «Почему их ставлю первыми? Они готовы играть с первых секунд. Они готовы к матчу уже за час до первого вбрасывания», — отметил тренер.

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После первого периода та дамба, главным основанием которой был Антон Худобин, прорвалась, и довольно быстро «Вегас» забросил три шайбы подряд. Сначала последовал великолепный «геометрический» розыгрыш, завершившийся голом Пола Штястны, затем Уильям Карлссон классным кистевым реализовал численный перевес, а чуть позже Томаш Носек оформил ещё одну красоту в виде эффектного перепаса в касание.

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«Мы держались благодаря Антону. Но когда всё время откатываешься назад, то соперник забьёт. Они это сделали, а мы продолжили отступать», — признал центрфорвард «Далласа» Маттиас Янмарк. В пропущенных голах Худобина винить было невозможно, и именно поэтому наставник «Далласа» Рик Боунесс принял решение пожалеть россиянина и заменил его во втором перерыве. На третий период в воротах «звёзд» появился Джейк Эттингер, и для американца это был дебют в НХЛ. Первый бросок по его воротам пришёлся спустя 12 минут после возобновления игры, но «Вегас» уже и не стремился развивать преимущество, а хотел спокойно довести матч до победы.

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«Наконец-то мы сыграли в свою чёртову игру. Теперь я чувствую себя неплохо», — отметил после матча вратарь «Вегаса» Робин Ленер. «Да, «Вегас» выглядел как команда, которая заняла первое место в Западной конференции. А Худобину было невозможно предотвратить те голы, который забил соперник», — констатировал обозреватель АР Стивен Уайно.



Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Третий матч западного финала состоится 10 сентября.