Сборная разочарований плей-офф Кубка Стэнли. От Биннингтона до Ковальчука

Заокеанский плей-офф постепенно движется к завершению — осталось доиграть пары финалов конференций, после чего состоится главный финал и начнётся новое ожидание. Большая часть хоккейных боёв уже отгремела, команды разъехались из «пузырей», а значит, уже можно подводить первые предварительные итоги. Начнём с тех, кто не оправдал надежд, выступив излишне скромно по сравнению с теми ожиданиями, которые возлагались на них до старта плей-офф.

5 матчей, 0 побед, 4,72 гола пропущено в среднем за игру, 85,1% отражённых бросков.

От игры прошлогоднего триумфатора плей-офф, ставшего открытием в составе чемпионской команды «блюзменов», почти ничего не осталось. Вся магия прошлого года, когда Биннингтон своими великолепными действиями помог «Сент-Луису» взять Кубок Стэнли, испарилась, словно её и не было. Действия голкипера даже нельзя назвать противоречивыми или нестабильными — он был просто плох, причём настолько, что среди 42 вратарей, которые сыграли в нынешнем плей-офф, он занимает последнюю строчку по статистике.

Пропуская более 4 шайб за матч, Биннингтон сел бы на скамейку запасных даже в забивных 1980-х, не говоря уже о нынешних временах. Джордан умудрился попасть в историю, став первым голкипером, который завершил плей-офф, имея в пассиве 5 поражений, что, впрочем, обусловлено спецификой нынешнего года — ранее больше 4 проигрышей потерпеть было невозможно.

Кандидаты в «сборную разочарований»: Сергей Бобровский («Флорида»), Павел Францоуз («Колорадо»).

«Пингвины» как команда стали одним из главных разочарований, быстро проиграв в квалификационном раунде «Монреалю» и выбыв из борьбы. Джонсон вместе с партнёром по обороне Джастином Шульцем и форвардом-ветераном Патриком Марло стал худшим в стане «Питтсбурга» по показателю полезности (-4), хотя играл почти по 20 минут в среднем за матч. Ходили слухи, что Джонсон повредил руку во время тренировочного лагеря, что он сомневался в необходимости соглашаться на «пузырь», так как в марте его супруга родила ребёнка, но раз уж решил выходить на лёд, то нужно соответствовать.

За четыре матча Джонсон не набрал ни одного очка, отметился только двумя бросками в створ, и после окончания плей-офф генеральный менеджер команды Джим Рутефорд недвусмысленно дал понять, что в межсезонье стоит ждать обменов. Все подумали, что босс говорит о возможном трейде с участием Евгения Малкина, но куда более вероятен обмен Джонсона, у которого осталось три года контракта ($ 3,2 млн за сезон) и который не имеет ограничений на обмен.

Впрочем, для публики пока всё выглядит спокойно — Рутерфорд даже взял под защиту опального игрока. «Джонсон, возможно, был не так хорош, как мы рассчитывали. Но он и не ужасен, как твердят хейтеры. Это игрок, который мне очень нравится, и он может действовать намного лучше. Он большой и сильный, а ещё он отлично убивает меньшинство», — сказал Рутерфорд.

Для «койотов» это был сложный и неоднозначный сезон: попав в расширенный плей-офф, «Аризона» обыграла в квалификационном раунде «Нэшвилл», а потом уступила в пяти матчах «Колорадо». В том, что «Аризона» проиграла намного более сильным «лавинам», нет ничего зазорного, и в составе «Койотс» были и другие кандидаты на титул главного разочарования. Но в серии против «Колорадо» его игра просто рухнула: он заработал «-7» по показателю полезности и находился на льду, когда соперник забрасывал 13 шайб, в том числе 8 за последние два мата серии.

Кандидаты в «сборную разочарований»: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Райан Сутер («Миннесота»), Дарнелл Нёрс («Эдмонтон»).

Статистика Годро выглядит не самой плохой — 4 гола и 3 передачи в 10 матчах, но уровень таланта у нападающего столь высок, что очередной вылет на ранней стадии плей-офф может поставить на нём клеймо некубкового игрока. За 15 последних сезонов «Калгари» лишь один раз проходил барьер первого раунда, а Годро так и не стал тем «взрывателем», который бы воспламенил неплохую по составу команду.



«Мы открыты для критики. Джонни так же сильно хотел победить, как и все остальные, его игра приобрела новые черты. Конечно, мы не достигли того, чего хотели, а что касается обменов, то я никогда не верил в изменения ради изменений», — уклончиво сказал генменеджер «Флэймз» Брэд Треливинг. «Калгари» не сумел пройти «Даллас» в первом раунде, проиграв в шести матчах, и болельщики уже вовсю обсуждают будущее форварда, у которого через два года закончится контракт с «огоньками».

«Самый популярный в мире клуб уже 53 года без Кубка». Что пишут о вылете «Торонто» «Листья» освободились условно-досрочно.

«Кленовые листья» можно полным составом вносить в хит-парад разочарований, но в качестве индикатора уровня нереализованных надежд стоит упомянуть Марнера, который в пяти кубковых матчах не забил ни одного гола. 4 очка за результативные передачи — вроде бы неплохие цифры, но три из этих передач были вторыми пасами в голевой комбинации и пришлись на эпический камбэк «Торонто» в третьем матче серии с «Коламбусом». Да, Марнеру и компании противостояла одна из самых сильных оборон в НХЛ во главе с «горячим» вратарём, но когда форвард с окладом в $ 11 млн не забивает ни одного гола — это означает лишь то, что он недостаточно хорошо сделал свою работу.

«Авангард» или НХЛ? Где продолжит карьеру Ковальчук В омском клубе не против увидеть звёздного форварда, но есть некоторые нюансы.

Ковальчук завершил сезон примерно на той же невесёлой ноте, на которой его начинал. Год назад Илья натерпелся от Уилли Дежардена в «Лос-Анджелесе», с надеждой начинал новый регулярный чемпионат, но всё пошло не так. Расторжение, новый контракт с «Монреалем», многообещающий переход в «Вашингтон» — всё это казалось прямой восходящей линией, но все мечты о Кубке Стэнли разбились о надёжную оборону «Айлендерс». «Островитяне» не пустили «столичных» дальше, а генменеджер Лу Ламорелло, который в своё время натерпелся после внезапного отъезда Ковальчука из «Нью-Джерси» в Россию, вместе со своими парнями будет бороться за новую попытку взять трофей.

8 матчей — 0 голов, 1 передача и всего 5 бросков в створ — такой «улов» Ковальчука в кубковых матчах слишком мал, чтобы хоть как-то соответствовать тем восторгам, которые были после перехода Ильи в стан «Кэпиталз». Никто не ждал, что форвард будет забивать в каждом матче, но теперь можно смело говорить, что приобретение Ковальчука ничем не помогло «столичным», а сам россиянин снова оказался в ситуации полной неопределённости.

Кандидаты в «сборную разочарований»: Макс Доми («Монреаль»), Джастин Уильямс («Каролина»), Мэтт Дюшейн («Нэшвилл»).