Кого из тренеров уволят первым? Вероятность отставок в клубах Запада

Вероятность отставки: 0%

Летом только ленивый не сидел и истерично не хлопал в ладоши, глядя на то, как Игорь Есмантович судорожно пытается уместить под потолок зарплат всех «армейских» звёзд. После отъезда в НХЛ Сорокина и Капризова и вынужденного расставания с Веем, Марченко и Секачом казалось, что ЦСКА по-настоящему похудел и, как минимум, будет намного слабее себя образца предыдущего сезона. Однако москвичам удалось очень неплохо поработать на рынке, подписав своеобразного «капризовазаменителя» в лице Николая Голдобина и взяв аренду на сезон молодых защитников Дмитрия Саморукова и Егора Рыкова. Сумел Есмантович и сделать исход «армейцев» в НХЛ не таким массовым, благодаря продлению Антона Слепышева и Константина Окулова, который как никогда близок к роли лидера ЦСКА. Не стал босс москвичей вестись на фантастические рассказы агента Максима Шалунова и Михаила Науменков об интересе из НХЛ, не дав выкрутить себе руки и заставив продлить соглашения на своих условиях.

В итоге перед началом сборов Игорь Никитин получил в распоряжение не убитую потолком команду, а коллектив, который по прежнему будет перманентно претендовать на чемпионство. И прибавлять новый ЦСКА будет за счёт внутренних резервов: у «армейцев» стабильно прогрессируют Павел Карнаухов, Максим Мамин, а всё тот же Константин Окулов должен наконец-то совершить долгожданный прыжок на новый уровень.

Опасения вызывает достаточно слабая, по сравнению с конкурентами, центральная ось, где все нападающие очень не очень ярко провели прошлый сезон. Но, пожалуй, единственное белое пятно селекции — это то, что ЦСКА не удалось найти бэкапа сопоставимого чемпионским амбициям. Впрочем, вратарскую проблему породила скорее скудность рынка вратарей, нежели банальное нежелание Есмантовича искать сменщика Ларсу Юханссону и решение схватить с полки сомнительного Александра Шарыченкова.

ЦСКА за лето мощнее не стал, но если вынести за скобки стартовый матч с «Ак Барсом», то можно сказать, что команда Игоря Никитина по-прежнему играет с запасом. Пусть и не таким огромным, как раньше. Представить, что тренер, принёсший ЦСКА долгожданное чемпионство, потеряет своё место по ходу сезона попросту нереально. Для того чтобы отправиться в отставку, Никитин по меньшей должен повторить конфуз «Авангарда» шестилетней давности и оказаться за пределами кубковой восьмёрки.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 0%

По большому счёту у «Йокерита» один из самых сбалансированных составов в лиге и четыре звена, между которыми нет огромного разрыва в мастерстве, а значит, в матчах с финнами никто не может предугадать, откуда прилетит. У финнов есть хоккеисты под любую игровую конфигурацию, которую выберет Лаури Марьямяки. Единственной значимой потерей для «Йокерита» стал только лучший защитник-бомбардир прошлого сезона Микко Лехтонен, перешедший в «Торонто». Новый сезон главное открытие прошлой «регулярки» начнёт с «джокерами», но уже в январе Лехтонен планирует улететь за энхаэловской мечтой в Канаду. Точно так же хочет пересидеть несколько месяцев в КХЛ и «народный» лучший новичок позапрошлого сезона Эли Толванен.

В остальном же «шуты» только приобрели за счёт подписания лучшего бомбардира «Торпедо» американца Джордана Шрёдера и голкипера Андерса Линдбека. Смущает только то, что второй, как и его новый напарник латыш Янис Калниньш, при всех плюсах играет достаточно нестабильно. Пока видится, что «Йокерит», как и в прошлом сезоне, точно будет в первой четвёрке. Легко с очень неприятными для соперников финнами точно никому не будет. Представить, что Марьямяки уволят даже в случае выхода в плей-офф гораздо ниже четвёртого места, практически нереально. Тем более что генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри за время работы в КХЛ никогда ещё не отправлял тренера в отставку по ходу сезона.

Фото: photo.khl.ru

Вероятность отставки: 0%

Клуб, к которому за последние два сезона прикипел сам Геннадий Тимченко, в межсезонье решил качественно изменить легионерскую линию и идти в новую «регулярку» с шестью иностранцами. Летом спартаковцы расстались с возрастными шведами Патриком Херсли и Тобиасом Виклудом, а также латышами Каспарсом Даугвиньшом и Мартиньшом Карсумсом, которые, казалось, идеально вписывались в энергозатратный хоккей Знарка. Однозначно положительно можно оценить возвращение в «Спартак» спустя два года чеха Лукаша Радила, на протяжении трёх лет бывшего одним из хедлайнеров москвичей. Как влитой ещё на сборах вписался в «Спартак» мобильный словак Мартин Бакош, настрелявший больше 40 очков рядом с не самыми сильными партнёрами в «Адмирале». Однако не совсем вписывается в парадигму Олега Знарка финский центр Йори Лехтеря, который умеет играть в строгий хоккей, но не совсем подходит «Спартаку» по скоростным характеристикам.

Летом красно-белые расстались только с теми, с кем сами этого хотели. Так и не нашёл общего языка с бывшим наставником сборной технарь Александр Хохлачёв, к которому у Знарка были перманентные претензии по игре без шайбы. Зато вместо проблемного форварда Олег Валерьевич получил от «Авангарда» по-настоящему «своего хоккеиста» Сергея Широкова, с которым Знарок выигрывал чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Гагарина. Креатурой главного тренера стопроцентно можно назвать и Романа Любимова, провалившегося в «Магнитке». В общем, обрасти своими людьми Знарку в межсезонье точно удалось.

В целом у «Спартака» сохранилась максимально усреднённая команда без явных звёзд. По нападению красно-белых особых вопросов не возникает. А вот защита москвичей выглядит чересчур возрастной. С другой стороны, когда это было проблемой для Знарка, всегда умевшего выжимать из ветеранов максимум? Но ещё более сомнительной выглядит вратарская линия, где первым номером остался достаточно средний словак Юлиус Гудачек, из которого «Спартак» уже несколько вырос. Сейчас главный вопрос в том, насколько сильно возросли амбиции руководства красно-белых. С нынешним подбором игроков «Спартаку» вполне по силам финишировать в зоне верхнего посева. Однако с какого бы места ни попал в плей-офф Олег Знарок, его будут оценивать только по количеству пройденных раундов. Чтобы впервые в своей карьере отправиться в отставку по ходу сезона, Олегу Валерьевичу нужно будет очень постараться.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 0%

По межсезонью и старту регулярного чемпионата обновлённый СКА смотрится очень сырой командой, с которой Валерию Брагину предстоит ещё очень много работы. Питерцы, в отличие от московских одноклубников, заранее начали готовиться к постпотолочным реалиям, наигрывая молодёжь и расчищая платёжку. Но по итогу клуб Романа Ротенберга в качестве просел гораздо сильнее команды Игоря Есмантовича.

Сейчас в распоряжении Валерия Брагина достаточно много топовой молодёжи, с которой предстоит повозиться и поводить её по льду за руку. Но вряд ли Валерий Николаевич соглашался бы на совмещение постов в сборной и СКА, не будь у него времени на построение команды. Пока в игре питерцев не так много осознанности и слаженности, как хотелось бы тренерскому штабу. Да и такого мастерства, как раньше у «армейцев», пока нет.

Нет особых сомнений, что при Брагине продолжит прогрессировать сколоченная в конце прошлой «регулярки» молодёжная тройка Марченко – Морозов – Подколзин. Не должно возникнуть проблем у нового рулевого СКА с капитанившим в его молодёжке Владиславом Каменевым, которого Брагину предстоит реанимировать после букета травм, собранных за океаном. Однако несколько пугает квалификация его помощников Александра Бойкова и Андрея Козырева, не имеющих огромного опыта на уровне КХЛ. Вряд ли это те специалисты, которые в случае чего смогут уберечь на поворотах Брагина, давно не работавшего со сложившимися хоккеистами. Но какой бы неровной для СКА не сложилась эта «регулярка», вероятность отставки Брагина по ходу сезона будет минимальной из-за связки СКА – сборная. Если Роман Ротенберг решит сменить третьего тренера национальной команды за три сезона, то вопросы уже появятся к нему самому.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 10%

Почему-то есть стойкое ощущение, что с приходом Андрея Скабелки «Локомотив» нашёл своего тренера. У белорусского специалиста есть всё то, что так ценит президент клуба Юрий Яковлев — умение работать с молодёжью и опыт построения команды, не состоящей из россыпи готовых мастеров. Впрочем, недостатка мастерства «железнодорожники» точно не испытывают. У Скабелки, как у Никитина и Марьямяки, в Ярославле есть и творцы, и трудяги, и игроки, которые могут взять на себя любую роль.

Главный плюс летней селекции «Локомотива» — приобретение канадца Эдди Паскуале, которого белорус прихватил из Нур-Султана. До подписания бывшего голкипера «Барыса» вратарское трио Коновалов – Исаев – Окоряк выглядело невероятно перспективно, но вряд ли подходило для решения задач из разряда «здесь и сейчас». В прошлом году ярославцы слишком рано поверили в Илью Коновалова, который с ролью первого номера пока не справляется.

Монументально смотрится центральная ось «Локомотива» с Ткачёвым, Ландером, Алексеевым и Ивановым. Сейчас подбор центров в лиге сильнее разве что у «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Точно прибавила в надёжности и оборона после приезда ещё одного знакомого Скабелки и настоящего кубкового бойца Атте Охтамяя. В пользу команды белоруса сработал и потолок зарплат, заставивший переезжать в Ярославль в самый пиковый возраст Алексея Марченко.

Вероятность отставки в 10% — фактор Юрия Яковлева, решения которого иной раз не поддаются объяснению. Однако думается, что местный функционер впервые за долгое время не ошибся с тренером, который умеет выжимать максимум из команд с гораздо меньшим уровнем мастерства и подбором исполнителем и наработал хороший кубковый опыт. В «Локомотиве» у белорусского тренера есть всё, чтобы как минимум зайти в финал конференции. Единственное, что нужно сделать Яковлеву, — банально не мешать Скабелке работать. Тем более что ещё одну тренерскую чехарду президенту «Локомотива» могут не простить.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 20%

Текущий сезон для Владимира Крикунов, который на восьмом десятке расцвёл в «Динамо», со стопроцентной вероятностью последний шанс побороться за Кубок Гагарина. Руководство бело-голубых собрало мэтру шикарную команду с невероятно мощным топ-6 и эталонным боттомом. О том, что менеджерская связка Кровопусков – Меркулов в этом сезоне идёт ва-банк, говорит хотя бы обмен Дмитрия Кагарлицкого в СКА на двух самых талантливых юниоров клубной системы Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова. «Динамо» нужен результат здесь и сейчас, и ещё одного сезона на построение чемпионской команды у Крикунова не будет.

В межсезонье «Динамо» не удалось договориться по деньгам c Андре Петерссоном, сколотившим в прошлом году монструозную тройку с Яшкиным и Шипачёвым, кошмарившую всю лигу. Именно переезд меркантильного шведа открыл москвичам возможности для обмена Кагарлицкого, занявшего пустующее место в первой тройке. Легионерская же позиция отошла к другому шведу Оскару Линдбергу, который потенциально смотрится топ-легионером.

Начало регулярки у бело-голубых выдалось смазанным, и пока рано говорить о том, оправдывают ли москвичи выданные летом авансы. Тем более что в матчах с «Авангардом» и «Спартаком» отсутствовали Пулккинен и Линдберг. Но совершенно точно можно сказать, что место ниже второго на Западе будет результатом ниже потенциала этого «Динамо».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 30%

Глядя на то, каких легионеров привозит Андрей Разин в Череповец, многие коллеги откровенно посмеивались. Но при этом все почему-то забыли, что экспрессивный тренер умеет открывать новые лица и любит давать шанс людям, которых остальные не разглядели или списали. От мастеров Разин вряд ли бы отказался, но и без них его команды всегда были очень быстрыми, неприятными, злыми, голодными, но при всём этом именно играющими.

Нынешняя «Северсталь» мало чем отличается от прошлогодней. Невероятная удача для череповчан — сохранение Владислава Кодолы, которого ещё в прошлом году мечтал забрать в «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов, и продление воспитанника Даниила Вовченко, почему-то не получившего этим летом квалификационных предложений от других клубов. Главное же приобретение межсезонья — возвращение в родной клуб Дениса Вихарева, которого Разин открыл для себя ещё пять лет назад в «Ижстали».

Учитывая, что Разин является по совместительству генеральным менеджером «Северстали» и имеет полный карт-бланш, вероятность его отставки по ходу сезона должна стремиться к нулю. Однако ходят слухи, что высшие чины «Северстали» поставили ему задачу уже к ноябрю уверенно закрепиться в зоне плей-офф. И если череповчан не будет к этому времени в кубковой восьмёрке, то почва может быстро уйти из-под ног.

Шапкозакидательских настроений у Разина нет, он трезво оценивает свои силы и называет задачей на сезон выход в плей-офф. Планка для нынешней «Северстали» более чем адекватная. Тем более что уверенный старт даёт на это все основания. С какого места же выходить в кубковые матчи, череповчанам в сущности не важно.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 30%

Вернувшийся в родную Ригу Петерис Скудра, так же как и Разин, получил в довесок должность генерального менеджера. Однако над латышом в роли надсмотрщика будет опытный Юрис Савицкис. Селекцию новый главный тренер «Динамо» начал с приглашения неликвидных проверенных россиян, с которыми работал ещё в «Торпедо». И в целом привоз в столицу Латвии старых знакомых полностью соответствуют урезанному бюджету рижан.

В «Динамо» Скудра будет в комфортной для себя реальности, где не будет кучи мастеров, но будут хоккеисты, умеющие таскать на себе рояль. В Нижнем Новгороде латыш даже при бюджете выше среднего всегда делал ставку на роликов, способных биться и бороться. Не самый гибкий специалист известен тем, что умеет попросту выжимать максимум из хоккеистов, а после отправлять на улицу. В Риге у Петериса и близко не будет того же финансового ресурса, что и в Нижнем Новгороде, а значит и такого же круговорота игроков. Оплачивать бесконечные расторжения будет попросту не на что. Поэтому неудивительно, что поднимать «Динамо» со дна турнирной таблицы КХЛ он пригласил Проскурякова, Галимова, Паршина, делая ставку на проверенных хоккеистов и стремясь минимизировать риски. Зато теперь у Скудры не связаны руки лимитом на легионеров. С другой стороны, ни один из приехавших в Ригу легионеров, включая даже голосистого Мэттью Майоне, не был интересен ни одному из клубов КХЛ.

Скудра собирает в Риге старых знакомых. Россияне поднимут «Динамо» со дна? Проскуряковым, Сергиенко и Воробьёвым новый рулевой рижан может не ограничиться.

Сейчас Петерис верит, что «Динамо» должно быть кубковой командой и как минимум попадать в плей-офф. Задача реальная, но составы потенциальных конкурентов в лице «Сочи», минских одноклубников и «Северстали» выглядят предпочтительнее. Интересно и то, сумеют ли хоккеисты «Динамо» найти общий язык с тренером, предпочитающим сугубо авторитарную манеру общения. Рижане уже шесть сезонов подряд не видели кубковых матчей, и прогнозируем, что в этом сезоне чёрная серия не прервётся. Впрочем, отставка латыша выглядит хоть и реальным, но маловероятным вариантом — найти качественного специалиста, готового взять такую Ригу, будет непросто.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 30%

«Витязь» Михаила Кравеца летом был всё той же симпатичной командой, которую мы видели ещё в прошлом году. Команда из Подольска в августе сенсационно выиграла Кубок мэра Москвы, а в первом матче нового сезона вынудила всухую капитулировать «Ак Барс» Дмитрия Квартальнова.

Здесь можно резонно спросить: откуда нарисовались 30%? И вот тут не стоит забывать, что тут через телекран за командой Кравеца наблюдает Большой брат из Санкт-Петербурга, перед которым руководство «Витязя» безропотно сложит лапки и отдаст любого хоккеиста, если его попросит материнская команда. Да, петербуржец Михаил Кравец в «Витязе» — креатура Романа Ротенберга. Однако переживёт ли ещё один потенциальный грабёж по ходу сезона специалист со своими свои амбициями — огромный вопрос. Прямо сейчас в подмосковном клубе приходит в себя Александр Дергачёв, а привезённые из Европы легионеры, как и раньше, стабильно дают результат. Так что в «Витязе» ещё есть люди, за которыми может потянуть руки СКА. Если отставка в Подольске случится, то она будет только по инициативе самого тренера.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 50%

Последние два года белорус Александр Андриевский работал в статусе кризисного менеджера и делал это достаточно здорово. Однако ни два сезона назад с «Сибирью», ни с прошлогодним «Сочи» заскочить в кубковую восьмёрку ему не удалось. Андриевский успевал за короткий срок поставить команде свой хоккей и существенно отыграть казавшийся огромным кубковый дефицит, но в самом конце «регулярки» неизменно чего-то не хватало.

Новый спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин посчитал, что белорусский специалист заслуживает шанс на полноценный сезон и доверил ему очень молодую и очень сырую команду с легионерами, никогда не игравшими в КХЛ. Решение более чем логичное, учитывая что Андриевский весьма успешно работал с подобными ресурсами в «Адмирале».

У сочинцев нет амбиций выше первого раунда и для одной из самых молодых команд выход в плей-офф — потолок. Во многом результат «Сочи», как и любого другого середняка», будет зависеть от легионеров и тут хорошим подспорьем стало продление своего лучшего бомбардира Мальте Стрёмвалля, решившего не срываться в НХЛ в не самое удачное время. К Андриевскому в субтропики приехали прошлогодние лидеры «СКА-Невы», которых сбросил на обкатку в КХЛ Роман Ротенберг, а также талантливый центр Герман Рубцов, совсем раскисший после нескольких травм в системе «Филадельфии». Общий язык с молодёжью 52-летний тренер, умеющий чередовать кнут с пряником, точно найдёт. Однако вряд ли средний возраст команды будет оправданием для Андриевского в случае если «Сочи» по ходу «регулярки» будет идти ниже восьмого места. По составу «леопарды» смотрятся симпатично, но провальный старт очень сильно настораживает.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 60%

В протестной Беларуси у канадца Вудкрофта сложилась репутация шарлатана и профессора Выбегалло от мира хоккея. Крэйг красиво говорит, но зачастую его слова расходятся с делом, и в прошлом сезоне на его минское «Динамо» было больно смотреть. Игра первого клуба страны удручала настолько, что президент и любитель бронежилетов Лукашенко весь сезон угрожал игрокам мизерными зарплатами, руководству уголовными делами, а по завершению регулярного чемпионата устроил динамовцам суперсерию с минской «Юностью» за право остаться в КХЛ. Благо для болельщиков бело-голубых, динамовцы, игравшие в три тройки, из этого фарса вышли победителями.

Летние изменения в составе «Динамо» действительно внушают оптимизм. Продлил контракт с «зубрами» лучший бомбардир Райан Спунер, который доказал, что за хороший контракт даже человек с огромным опытом игры в НХЛ готов терпеть перманентный бардак в руководстве. По традиции минчане выцепили из АХЛ невероятно результативного американского защитника Бреннана Меннела, зажигающего с первых матчей регулярки. Заменил вернувшегося на родину шведа Юнаса Энрота чех Доминик Фурх, средний которого всем хорошо известен. Как и три сезона назад, впечатляюще смотрится постаревший, но по прежнему дико работоспособный Роб Клинхаммер, которому Вудкрофт отдал капитанскую нашивку.

В целом уже с первых матчей мы увидели привычную минскую картину, когда результат привычно делают именно легионеры. Однако куда интереснее посмотреть на то, как впишутся в команду арендованные из НХЛ главные белорусские таланты Владислав Колячонок, Алексей Протас, Егор Шарангович, а также молодой американец белорусского происхождения Иван Лодня.

Белорусский клуб уже три года не играл в Кубке Гагарина. Ещё один сезон без матчей на вылет канадскому демагогу не простят, а проиграть в первой половине «регулярки» 11 матчей подряд и остаться на тренерском мостике уже точно не получится. «Зубры» достаточно ярко стартовали в регулярке. Вопрос только в том, насколько хватит минчанам стартового запала. Тем более что невозможно предсказать, как политическая ситуация скажется на легионерах. Рискнём предположить, что именно Вудкрофт и станет первым уволенным тренером на Западе.