Суперзвезда для КХЛ. Реально ли возвращение Овечкина в «Динамо»?

У Александра Овечкина ещё год контракта с «Вашингтоном», но слухи о переезде в Россию не утихают.

«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина.

Что касается того, готов ли Овечкин приехать в «Динамо». В одном интервью он уже говорил, что хотел бы доиграть в «Динамо», но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная. Будем ли конкурировать с «Вашингтоном» в следующем году? Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Сашу», — заявлял генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков на конференции по итогам сезона-2019/2020.

Тема о возможном возвращении суперзвёздного форварда Александра Овечкина в московское «Динамо» муссируется давно. Учитывая, что долгосрочное соглашение форварда с «Вашингтоном» постепенно заканчивается (следующий сезон станет последним), в медиапространстве с новой силой разгораются разговоры о том, что нападающий совсем скоро может вернуться в Россию. Реально ли возвращение Овечкина в московское «Динамо»?

«Динамо» хочет вернуть Овечкина! Это реально, пусть и на короткий срок Ковальчук уже показал, как это бывает. Теперь очередь за Великой Восьмёркой.

Формально у Овечкина, как мы сказали, действующее соглашение с «Кэпиталз», но разве в своё время действующие контракты с клубами НХЛ помешали возвращению в Россию Илье Ковальчуку или Павлу Дацюку? Весь вопрос в том, кто и как договаривается и есть ли у сторон желание вступать в переговоры. В инициативе со стороны «Динамо» можно не сомневаться, а вот «столичные» вряд ли захотят идти на какие-то уступки. Но и в этом случае возможна лазейка. У Овечкина отличные отношения с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом. В случае огромного желания вернуться в Россию Александр наверняка сможет договориться об этом лично и найти выход из ситуации. Точно так же, как он в своё время договаривался о нынешнем 12-летнем соглашении, не прибегая к услугам агента.

17 сентября Александру Овечкину исполнится 35 лет. Возраст для спортсмена серьёзный, но форвард силён физически и чувствует себя замечательно. Главное, что Овечкин по-прежнему хочет добиваться самых высоких результатов. Да, Кубок Стэнли он уже выиграл. Но ведь сейчас Александр Великий рвётся к новому достижению – покорению вечного голевого рекорда Уйэна Гретцки. Мировая пандемия в этом плане прилично подпортила планы, но погоня за рекордом легендарного канадца продолжается.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Догнать и перегнать Гретцки – одна из нерешённых задач Александра. Нужно знать его характер и понимать, что он сделает всё, чтобы закончить начатое дело. Что ещё, помимо действующего контракта и покорения рекорда Гретцки, может помешать возвращению форварда на родину? Упомянутый Тед Леонсис уже делал заявления и выражал мнение, что Овечкин, как и его партнёр по клубу Никлас Бекстрём, скорее всего, закончит карьеру в «Вашингтоне». Терять такие активы не захочет ни один здравомыслящий хозяин. Овечкин – не только лицо «Кэпиталз», но и всей лиги, поэтому в НХЛ сделают всё, чтобы оставить россиянина в Северной Америке. Кроме того, форвард не раз говорил, что решение о своём будущем будет принимать не он единолично, а вся семья. Александр давно является семейным человеком, у них с супругой Анастасией двое сыновей, в Америке все себя чувствуют комфортно.

Не стоит забывать и жёстком потолке зарплат в КХЛ, который усложнил подписание звёздных хоккеистов с большими соглашениями. Финансовая часть вопроса тоже важна. Одно дело получать зарплату в долларах и совсем другое – в рублях. Особенно учитывая постоянный рост американской валюты и падение российской.

Но есть и факты, говорящие в пользу возвращения Александра в Россию. Во-первых, сам форвард никогда не скрывал своей любви к родине и к родному клубу. Даже сейчас, будучи хоккеистом «Вашингтона», Овечкин занимает в «Динамо» должность советника генерального директора. В России у Александра много друзей, включая высшее руководство страны. Кроме того, для вступления в «Тройной золотой клуб» нападающему не хватает победы на Олимпийских играх. Непонятно, чем в итоге завершатся переговоры между НХЛ и ИИХФ, отпустят ли хоккеистов из Северной Америки на Игры или нет. В случае, если Овечкин вернётся в Россию и подпишет контракт с московским «Динамо», попадание в сборную Россию и поездка на Олимпиаду ему гарантированы. На возраст в данном случае никто смотреть не будет. Главное, чтобы травмы обходили стороной.

«Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться, он — советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь. У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном». А всё остальное из серии «а вот если бы»…

Мы бы конечно, взяли, он наш воспитанник. Как вы считаете, мы будем отказываться от такого великолепного игрока? Ни в коем случае. Но здесь даже комментировать нечего, просто это реально высосанная из пальца новость», — заявил руководитель пресс-службы московского «Динамо» Михаил Кравченко коллегам из издания РБК.

Посмотрим, будет ли у всей этой истории продолжение. Но возвращение в Россию и игра в КХЛ хоккеиста калибра Александра Овечкина стала бы настоящей информационной и медийной бомбой.