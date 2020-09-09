«Лучший вор НХЛ!» Дацюк обдурил защитника и вратаря «Нэшвилла» — это было красиво

У игроков «Нэшвилла» от имени Павла Дацюка должно было натуральным образом сводить зубы. Сколько крови он им попортил, сколько раз оставлял их в дураках, сколько раз прорывался сквозь оборонительные построения, сколько раз забивал фантастические голы и отдавал грандиозные передачи – не счесть. За карьеру он набрал 74 очка в матчах с «Нэшвиллом» — больше от Дацюка пострадал только «Сент-Луис».

В первом раунде плей-офф-2012 «Нэшвилл» впервые в своей истории смог пройти «Детройт», но всё равно не обошёлся без очередных конфузов. «Он – Волшебник. Когда шайба у него на крюке, нельзя позволить себе даже моргнуть. Сейчас ты его видишь, а в следующее мгновение – уже нет», — представляла НХЛ Дацюка в промо-ролике к плей-офф-2012. Молодому защитнику «Нэшвилла» Роману Йози стоило бы сразу зарубить на носу, что Дацюк невероятно опасен, но он наверняка сделал выводы после третьего матча серии, в котором Павел Валерьевич сотворил очередной шедевр.

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Второй период, «хищники» ведут 2:0, выигрывают вбрасывание в своей зоне, в общем, ничего не предвещает беды. Вратарь Пекка Ринне расслабленно наблюдает, как Дэвид Легванд передаёт шайбу Йози за воротами, и делает то, чего делать ни в коем случае нельзя, если рядом катит Дацюк — отворачивается.



Йози делает то, что делать ни в коем случае нельзя, если рядом катит Дацюк — полагает, что ему не о чем беспокоиться, что у него куча времени, а если что, он справится с Волшебником. Дацюк подкрадывается сзади, делает неуловимое движение клюшкой, спокойно забирает шайбу и так же спокойно заводит её в ворота. Ринне заподозрил неладное, только когда Йози не выехал из-за ворот, но было уже поздно. Дацюк пробил в хвалёной защите «Нэшвилла» очередную брешь. «Лучший вор НХЛ проучил Йози. Тот пытался укрыть шайбу, на Дацюк слишком хитёр», — восхищался действиями россиянина комментатор.

Видео (момент с голом Дацюка начинается на отметке 5:41).

«Я знал, что Дацюк приближается, но всё случилось так быстро. Он быстро подбил мой конёк и так же быстро испарился», — недоумевал Йози. Это был первый сезон швейцарского защитника в НХЛ, в котором он быстро завоевал доверие тренера Барри Тротца, стал выходить на большинство и играть по 20 с лишним минут.



Спустя несколько минут Дацюк мог сравнивать счёт, но не попал по воротам, «Нэшвилл» добился итоговой победы, но 21-летний Йози получил ценный урок. Нельзя так беспечно относиться к игроку, который поставил отбор шайбы на поток.

«Он часто отрабатывает этот трюк на мне на тренировках и постоянно так отбирает шайбу. Он невероятно хорош в этом, не понимаю, как он так подкрадывается и забирает её с крюков соперников. Он в этом деле лучший, никто даже близко не стоял», — говорил защитник «Детройта» Джонатан Эрикссон.

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Дацюк постоянно оттачивал своё волшебство на партнёрах по команде. Брал шайбу и предлагал её отобрать. «Я не раз пробовал это сделать, но не мог, только уставал», — объяснял нападающий Кори Эммертон. Не один Дацюк в НХЛ здорово отбирал шайбы, но только он делал это настолько элегантно, что соперники даже не понимали, что произошло. «Все знают, что он будет делать, но он всё равно оказывается на несколько шагов впереди. Ты ещё укрываешь шайбу, а он уже планирует, как будет обыгрывать следующего соперника», — восхищался нападающий «Детройта» Дрю Миллер.



Все в НХЛ знали, что справиться с Дацюком в одиночку практически невозможно. Иногда не хватало и целой пятёрки, чтобы остановить русского искусника. Павел Валерьевич уже давно не играет в НХЛ, но его хитрыми финтами и невероятными шедеврами будут восхищаться всегда.