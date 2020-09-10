Возможно, самый важный гол Кучерова в НХЛ! Принёс «Тампе» победу за 9 секунд до сирены!

«Давайте будем честными: таких разгромов больше не будет», — говорил наставник «Тампы» Джон Купер после победы над «Айлендерс» со счётом 8:2 в первой игре финала Восточной конференции. Тот результат стал полнейшей неожиданностью для всех, поскольку «островитяне» обладают самой надёжной обороной в лиге и отменным вратарским тандемом, в котором инициативу снова перехватил Семён Варламов. Именно россиянин вышел с первых минут на второй матч, поскольку его конкурент Томас Грайсс накануне сыграл неудачно — три пропущенных гола после 9 бросков за 10 минут.

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Кроме этого, в составе «островитян» произошли и другие изменения. Нападающие Деррик Брассар и Росс Джонстон оказались в запасе, а вместо них были заявлены опытнейшие Эндрю Лэдд и Лео Комаров. Для Лэдда это был первый выход на лёд с марта и его первая игра плей-офф с 2016 года, когда он ещё выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Все эти перемены помогли «Айлендерс» наладить неожиданно исчезнувшее качество игры, но результат для команды Барри Тротца остался прежним.

Начало матча сложилось для «островитян» самым благоприятным образом. Уже на второй минуте силовик «Айлендерс» Мэтт Мартин остался без присмотра на чужом пятачке и охотно воспользовался точной передачей Ника Ледди из-за ворот: это был уже пятый гол Мартина в нынешнем плей-офф, и точно столько же он забил за 55 матчей регулярного чемпионата.

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Спустя несколько минут у «Тампы» был изгнан со льда нападающий Алекс Киллорн, который в данном случае оправдал своё прозвище Киллер. Форвард «молний» зачем-то толкнул на борт Брока Нельсона, который в том эпизоде никакой опасности не представлял, поскольку находился далеко от шайбы. Какой-то безудержной грубости в этом моменте не было, но Нельсон, будучи одним из лидеров «островитян» (15 очков в 17 матчах к началу этой игры), ударился головой о стекло и не сразу смог подняться. В итоге нападающий «Айлендерс» смог вернуться в игру в середине второго периода, и в первой же смене после возвращения его «проверил на вшивость» Барклай Гудроу, снова впечатав в борт, но на этот раз никакого удаления выписано не было.

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После удаления Киллорна до конца матча у «Тампы» осталось всего 10 нападающих (тренер Джон Купер предпочёл выпустить семерых защитников), а во втором периоде это количество сократилось до девяти. Потеря была чувствительной — травму получил лучший игрок «Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли Брейден Пойнт. Судя по всему, форвард повредил подколенное сухожилие в начале двадцатиминутки, когда после атаки вместе с Никитой Кучеровым он почувствовал дискомфорт в ноге и неуклюже перелез через борт в конце смены.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Об огромном вкладе Пойнта в игру команды говорили уже не раз, да и статистика (23 очка в 14 кубковых матчах) подтверждала огромную ценность центрфорварда для «молний». Его игровое время в этом матче не достигло и 9 минут, а на место Пойнта в первую тройку к Кучерову и Палату был передвинут Энтони Чирелли.

Пойнт – суперзвезда НХЛ. Когда-то «Тампа» откопала его в третьем раунде драфта И увела его из-под носа у «Миннесоты». Для этого Айзерман выменял у «дикарей» их пик.

Счёт к моменту травмы Пойнта был уже равным — красивым щелчком забил шведский гигант южан Виктор Хедман, и игра по всем законам логики должна была перейти в овертайм, но хвалёная дисциплина «Айлендерс» снова дала сбой в самый ответственный момент. А воспользовался этим другой лидер «Тампы» — Никита Кучеров, который принёс победу своей команды за 9 секунд до окончания основного времени.



«Я видел, как Макдона пошёл глубоко в зону и подобрал шайбу на фланге. Я смотрел ему в глаза. Он сделал прекрасный пас, мне оставалось только попасть в пустые ворота. Он чертовски здорово сыграл!» — отметил Кучеров, для которого этот гол может стать самым важным в карьере в НХЛ, поскольку шансы «молний» на выход в финал Кубка Стэнли серьёзно возросли.

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«Ваши лучшие игроки должны действительно быть лучшими в таких важных матчах. Кучеров тащил команду на своей спине. Моё эмоциональное празднование после победного гола? Я просто потерял сознание», — сказал после матча Джон Купер, добавив, что новостей о состоянии здоровья Пойнта у него нет.

«После того «выноса», который нам устроили в предыдущем матче, мне понравился наш ответ. Увы, мы снова не добились результата, нам нужно сосредоточиться на этом. Ещё одна победа уплыла, необходимо удвоить внимание. Мы не реализовали свои моменты, но определённый импульс у нас есть», — добавил форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин.