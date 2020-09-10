Российский нападающий продолжает покорять НХЛ. Ещё один гол для учебников.

Топ-уровень! Перед голом Кучеров и Макдона успели посмотреть друг другу в глаза

После первой игры серии между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» хоккейный мир считал достижения и восхищался игрой Никиты Кучерова.

Гол Кучерова – это даже не советский хоккей, а круче. Импровизация высочайшего уровня Комбинация хоккеистов «Тампы» была настолько прекрасной, что её нельзя заносить в учебники. Как ни старайся, всё равно не получится.

Второй матч серии сложился для «молний» куда сложнее. Не было восьми голов, а только 21 бросок в створ. С 26-й минуты встречи команда Джона Купера была вынуждена обходиться всего девятью нападающими. В первом периоде до конца матча был удалён Алекс Киллорн, нарушивший правила против Брока Нельсона. В начале второго отрезка из-за травмы со льда ушёл лучший бомбардир «молний» в плей-офф Брэйден Пойнт.

В середине третьего периода «молнии» легко могли оказаться в роли догоняющих, но Андрей Василевский не дал сопернику реализовать двойное численное большинство.

Всё шло к овертайму, а чем дальше затягивался матч, тем тяжелее было «Тампе» проводить атаки на ворота Семёна Варламова. Овертайм был бы на руку хоккеистам «Айлендерс», но за девять секунд до сирены Кучеров забил, возможно, ключевой гол в серии. Отклеился от защитника и резким броском в касание послал шайбу в сетку. С виду ничего необычного, но перед голом Кучеров успел посмотреть в глаза Райану Макдоне. После этого зрительного контакта игроки чётко знали, что будут делать дальше. Макдона заранее уже видел куда будет делать передачу (на метр в сторону от ворот), Кучеров знал точку, куда придёт шайба и где он сможет без помех атаковать ворота. Топ-уровень!

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Посмотрите на реакцию Джона Купера. Кажется, он радовался этому голу больше, чем сам Кучеров.

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«Я видел, как Макдона накатывается в зону, я посмотрел ему в глаза, мы посмотрели друг другу в глаза. Он сделал прекрасный поперечный пас. Всё что мне оставалось — попасть в пустые ворота. Он сыграл чертовски классно», — сказал после матча Кучеров.

Возможно, самый важный гол Кучерова в НХЛ! Принёс «Тампе» победу за 9 секунд до сирены! «Молнии» повели в серии 2-0, но потеряли своего лучшего бомбардира.

По итогам матча российский нападающий вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ (7 голов против 8 у Джонсона и Сан-Луи) и вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб).