«Динамо» упало на дно Запада КХЛ. Суперзвено не работает, а больше некому забивать

В 13-м регулярном чемпионате КХЛ завершилась первая игровая неделя. Делимся очередной порцией выводов и наблюдений.

Московское «Динамо» — главный аутсайдер Запада. Кто бы мог подумать?

Нет, действительно, старт бело-голубых – главное разочарование первой недели сентября. Три матча, три поражения, причём все в основное время. И не надо всё валить на начало сезона, коронавирус или травмы. Практически все команды в равных условиях, а «Динамо» — единственный клуб КХЛ, не набравший пока ни одного очка и уже игравший на домашней арене. Товарищи бело-голубых по несчастью – «Куньлунь», «Сибирь» и «Амур» — собирали свои «баранки» исключительно на выезде.



Что происходит с «Динамо»? Конечно, стартовый провал – совокупность факторов. Во-первых, у бело-голубых пока не было проходных соперников — мощные «Авангард» и «Локомотив», а также злой «Спартак» в дерби. Во-вторых, Владимиру Крикунову по понятным причинам не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. В-третьих, постоянно вылетают лидеры, а ведь на них у «Динамо» главная надежда в сезоне. На предсезонке болели форварды первого звена, сейчас бело-голубые недосчитываются Пулккинена с Линдбергом.

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И вот в этом последнем пункте, на мой взгляд, главная проблема «Динамо», которая ещё не раз аукнется по ходу чемпионата. Бело-голубые слишком сильно зависят от своих пятерых главных нападающих, а у команды очень слабая глубина состава. В результате любой форс-мажор превращается в головную боль: вылетели Пулккинен с Линдбергом, не пошло с первых матчей у супертройки Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин (её пришлось разбивать уже в третьей игре), и вот уже у «Динамо» некому забивать! А ведь бело-голубые собирались выигрывать матчи именно в атаке, сделали ставку на убойный топ-6, но она ещё летом казалась мне рискованной.

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Конечно, «Динамо» сможет поправить ситуацию. Уже в следующем матче вернутся травмированные легионеры, да и Шипачёв с Яшкиным и Кагарлицким рано или поздно обязательно обретут силу. Но нынешнее положение дел – тревожный сигнал для бело-голубых. Теперь видно, что любая травма, любая болезнь лидеров может сделать «Динамо» беспомощным клубом, потому что «скамейка» мастеровитых игроков очень коротка, а взаимозаменяемость – нулевая. И это очень плохо для команды, которая собралась в чемпионский поход.

«Сибирские» проблемы – справится ли Заварухин?

Если говорить об остальных аутсайдерах начала сезона, то здесь ещё есть сюрпризы. Это, конечно, не «Куньлунь», где сейчас играют люди, не умеющие даже нормально выйти из собственной зоны и допускающие такие ошибки, за которые выгоняют из ДЮСШ, и не «Амур», отчаянно сражающийся в тяжёлом выезде без половины основного состава. Главный сюрприз Востока со знаком «минус» — это «Сибирь». Давеча я хвалил оборону «снежинок», и от своих слов не отказываюсь, потому что в защите «Сибирь» по-прежнему плотна, компактна и навязчива. Но в атаке – тихий ужас. Новосибирцам с трудом даются заброшенные шайбы, не видно каких-то сыгранных связок, троек, нет лидера, который поведёт за собой весь коллектив. Понятно, что отсутствуют Пуустинен, Руохомаа, да «боевичок» Чесалин. Но где остальные? Миловзоров, Шаров, Саюстов, О’Делл, о котором мечтал Фастовский? Почему эти парни пока растворяются на площадке?



Тут нужно понимать, что прошлогодняя «Сибирь» была хороша не только обороной или игрой финских лидеров, но своей командной силой. А сейчас, такое ощущение, что в Новосибирске ждут только лишь возвращения форвардов первого звена. Но Пуустинен и Руохомаа вряд ли решат все проблемы новосибирцев. Разве что вокруг них удастся сплотить ту самую Команду с большой буквы из прошлого чемпионата.

Поглядим, но нужно крепко задуматься и Николаю Заварухину. Необходимо что-то менять, как-то взрывать ситуацию, потому что неприятный старт для «Сибири» может быстро превратиться в задел для провала сезона. Вряд ли у новосибирцев повторится дежавю из позапрошлого чемпионата, когда подопечные Владимира Юрзинова проиграли шесть стартовых игр подряд, и тренера пришлось уволить. Позиции Заварухина видятся крепче, да и стартующая домашняя серия, по ходу которой предстоят матчи с «Куньлунем» и рижским «Динамо», точно принесёт очки. Но если «Сибирь» в целом собралась хотя бы повторять свой прошлогодний результат, то команде нужны не только количественные, но и ментальные изменения. В прошлом сезоне новосибирцы уже проходили через серии поражений и критику Заварухина. Посмотрим, справится ли тренер и его команда с новыми трудностями сейчас.

«Салават» в Москве увидел свои слабые стороны. Какие выводы будут сделаны?

Уфимцы до приезда в столицу на матч со «Спартаком» в хорошем стиле выиграли три гостевые встречи, показав отличную вариативность в нападении. В Москве атака юлаевцев снова показала себя во всей красе: блистательное взаимодействие Маннинена и Хартикайнена в большинстве, Панин на пятачке, мощный Кадейкин и ещё множество нереализованных моментов. Да, против «Салавата» будет тяжело любому сопернику, впрочем, это не новость.

«Спартак» и «Салават» выдали матч-концерт! 8 голов, куча ошибок и много крутых атак Пожалуй, пока что лучшая встреча в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

В то же время в этой встрече уфимцам удалось ценой результата увидеть свои слабые стороны. Во-первых, ужасная дисциплина (особый привет Алексею Семёнову). Во-вторых, игра в обороне и особенно в меньшинстве. «Салават» как-то странно жался к своим воротам, без проблем позволяя «Спартаку» двигать шайбу во все стороны, расчерчивать передачами чужую зону и бросать без помех практически с любой дистанции. Такая пассивная тактика будет губительна для «Салавата» против большинства любой команды, где есть хотя бы три техничных парня в спецбригаде. В-третьих, у Метсолы нет надёжного сменщика. Сухачёв в Москве старался, но мало выручал, а добил свою команду нелепой ошибкой после броска Лехтеря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

О чём же это говорит? «Салават» ничуть не изменился по сравнению с прошлыми годами. Всё те же плюсы, всё те же минусы. Но главный вопрос в том, как на диагностическую карту своей команды отреагирует Томи Лямся. Например, Николай Цулыгин, просто принимал юлаевцев такими, какие они есть, плыл по течению до плей-офф, где просто верил в своих парней. И они его не подводили. А как поведёт себя Лямся? Попытается закрутить гайки, наладить дисциплину, подтянуть оборону и побороться с «Салаватом» за места повыше в конференции? Или же последует примеру Цулыгина, и не будет мешать играть своей команде? Тогда в чём был смысл тренерской рокировки?

Вопросов много, но тем интереснее следить за «Салаватом» в новом сезоне. Эта команда может и разочаровать, и потоптаться на месте в плане итогового результата, и совершить качественный рывок. С уфимцами всегда весело и никогда неизвестно, чего от них ждать.

«Зубры» будут бодаться

Перед сезоном главным требованием к «зубрам» был не выход в плей-офф, и не новые шаги в клубном развитии, а хотя бы появление жажды борьбы. «Динамо» необходимо было перестать быть ментальным аутсайдером КХЛ, начать сражаться и верить в свои силы. И пока белорусы приятно удивляют.



Отвратительно действует оборона, не всегда выручает Доминик Фурх, однако минчане проявляют характер, благодаря своей самой сильной линии – нападению. Особенно приятно, что это происходит в матчах с самыми разными соперниками, включая абсолютных топов. Смотрите, сначала «Динамо» дожало неуступчивый «Барыс» в овертайме, затем упустило преимущество в две шайбы, но едва не отыгралось в матче с «Салаватом», а потом на равных сражалось всю игру с «Ак Барсом» — едва ли не главным фаворитом сезона КХЛ. И это настоящее достижение при такой-то дырявой обороне!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вот эти вот проявления характера, силы воли и мастерства должны внушать в болельщиков «зубров» оптимизм. В последние годы было невероятно тяжело смотреть на безвольных, где-то даже жалких минчан, даже не задумывающихся о попадании в плей-офф. Сейчас пока у «Динамо» просматривается команда, а это значит, что какой-то результат точно будет достигнут. Впрочем, впереди ещё много препятствий, как игровых, так и бытовых (например, бюджет кончается в конце календарного года), поэтому безапелляционно заявлять, что вернулось конкурентное, кусачее «Динамо» пока рановато. Но в это очень хочется поверить!