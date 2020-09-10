Три золота на чемпионатах мира и уход из хоккея в 22 года. Куда пропал Андрей Медведев?

«Чемпионат» продолжает серию материалов о талантливых российских игроках, которые в силу различных причин не смогли реализовать свой потенциал на взрослом уровне. Вслед за грустной историей чемпиона мира 2011 года среди молодёжных команд Никиты Двуреченского мы вспоминаем об одном из самых необычных голкиперов России – Андрее Медведеве.

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Российский вратарь дебютировал в Суперлиге за «Спартак» уже в 15 лет. К 20 годам он стал трёхкратным чемпионом мира (дважды по молодёжи и ещё однажды по юниорам) и считался одной из главных надежд русской вратарской школы. Однако вместо успешной хоккейной карьеры Медведев неожиданно закончил карьеру в 22 года и пропал с хоккейных радаров на долгие годы.

Первый матч в Суперлиге в 15 лет. Сейчас в таком возрасте невозможно играть и в МХЛ

Можно ли себе представить, чтобы в современных условиях какой-либо хоккеист, даже самый талантливый, дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 15 лет? Прямо скажем, такое не может уложиться в голове. Даже Александр Овечкин во времена Суперлиги провёл первый матч за московское «Динамо» только в 16-летнем возрасте. Что уж говорить о позиции вратаря, которого невозможно заявить в четвёртое звено и выпустить на лёд на одну-две смены за период.



В минувшем сезоне тренерский штаб Алексея Кудашова в СКА доверил Ярославу Аскарову возможность сыграть за главную команду в системы, когда голкиперу было 17 лет 5 месяцев и 11 дней. Ярослав стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ, совсем чуть-чуть недотянув до рекорда Ильи Сорокина.

Самые молодые вратари-дебютанты в истории КХЛ:



Илья Сорокин («Металлург» Нк) – 17 лет 5 месяцев и 3 дня;



Ярослав Аскаров (СКА) – 17 лет 5 месяцев и 11 дней;



Александр Трушков («Спартак») – 17 лет 5 месяцев и 29 дней;



Илья Самсонов («Металлург» Мг) – 17 лет 8 месяцев и 21 день.

Как можно увидеть из списка самых молодых вратарей в КХЛ, ни один голкипер в лиге не дебютировал раньше достижения 17-летнего возраста. А вот 16 февраля 1999 года в Омске «Авангард» после двух периодов громил московский «Спартак» со счётом 5:0. На третью двадцатиминутку москвичи решили поменять вратаря Александра Никифорова — и на льду появился Медведев. За 20 минут Андрей отразил 10 бросков и пропустил два гола. Голкиперу на тот момент было 15 лет и 10 месяцев. Сейчас в таком возрасте невозможно сыграть даже в МХЛ, потому что регламент лиги запрещает заявку на матч 15-летних хоккеистов.

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Вылет в первую лигу и серебро юниорского чемпионата мира

В ходе сезона-1998/1999 Медведев даже стал основным вратарём «Спартака». Это произошло в переходном турнире, который тогда проводился в чемпионате России, чтобы определить команды, которые сохранят прописку в классе сильнейших. В турнире за выживание перспективный вратарь провёл 17 матчей, но не смог спасти красно-белых от понижения в классе. Его «Спартак» занял 19-е место по итогам чемпионата и вылетел в РХЛ.



Через год Медведев пробился в состав юниорской сборной России на свой первый крупный турнир – чемпионат мира 2000 года, который проходил в Швейцарии. Главный тренер национальной команды Андрей Пятанов (ныне работающий в системе московского «Динамо») повёз в Швейцарию вратарскую бригаду в составе Сергея Мыльникова и Медведева. Голкиперы делили игровое время на протяжении всего ЮЧМ, демонстрируя одинаковые статистические показатели. Россияне добрались до финального матча со сборной Финляндии, где Пятанов сделал ставку на более опытного Мыльникова. В решающей встрече Сергей не выручил, пропустив три шайбы, и сборной России досталось серебро.

Неудачный дебют на домашнем МЧМ и первая большая победа в жизни

Следующий сезон получился очень насыщенным для всё ещё юного голкипера. Для начала Медведев пробился в состав молодёжной сборной России на домашний чемпионат мира в Подольске. Турнир начинал Алексей Петров, но он был заменён по ходу неудачного матча со швейцарцами — и первым номером команды стал 17-летний Медведев.



Домашние чемпионаты мира – это больная история для сборных России по хоккею всех возрастов. На турнире в Подольске дружину Петра Воробьёва также ждал оглушительный провал. В четвертьфинале россияне сгорели шведам, а следом ещё и проиграли швейцарцам. На выходе – седьмое место на домашнем турнире. С 2001 года минуло уже 19 лет, а этот результат так и остаётся худшим в истории молодёжной сборной России.



Уже спустя несколько месяцев Медведев сможет поправить своё моральное состояние. В Швейцарии состоялся юниорский чемпионат мира, на котором сборная России завоевала золотые медали. В финальном матче была разгромлена молодёжная сборная Швейцарии (6:2), а Андрей одержал свою первую большую победу в жизни.

Драфт НХЛ и двойной триумф на МЧМ

Успех Медведева на юниорском чемпионате не мог остаться незамеченным скаутами Национальной хоккейной лиги. Всего на драфте 2001 года клубы НХЛ выбрали 37 россиян. Естественно, не обошли стороной и Медведева, на которого глаз положил «Калгари». «Огоньки» задрафтовали голкипера под 56-м номером, однако за океан Медведев так и не уехал. Для начала российский вратарь поставил себе цель – пробиться в главную команду «Спартака», ведь большую часть клубной карьеры Андрей проводил во второй команде красно-белых. Эту задачу голкипер решал постепенно, а вот в молодёжной сборной России его ждал настоящий триумф.

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В 2002 году команда Владимира Плющева в драматичном финале с Канадой (5:4) выиграла золото. Встреча с представителями страны кленового листа для Андрея сложилась неудачно, и он был заменён в ходе финала, но во многом благодаря его действиям россиянам удалось одолеть в полуфинале очень крепких финнов (2:1).



Спустя ещё год российская молодёжка уже под руководством Рафаила Ишматова повторит успех, а сам Медведев возьмёт личный реванш у канадцев. На сей раз Андрей отыграет финальную встречу от стартового вбрасывания до финальной сирены и поможет команде второй год кряду стать чемпионами мира. Любопытно, что бэкапом Андрея на МЧМ-2003 был Константин Барулин, который продолжает карьеру по сей день.



«Мы не знали, останется Плющев или нет. В итоге поменяли его на Ишматова. Был трудный период, когда пришлось привыкать к новому тренеру. К его требованиям. В сборную меня по-прежнему вызывали, но в основном играл Константин Барулин. Я очень переживал. Старался виду не показывать, что нервничаю, хотя меня это сильно бесило — ездили на турниры, и мне максимум давали сыграть один матч. А то и вовсе на лёд не выпускали. Доходило до ругани с главным тренером. Но при этом я много работал. И как раз перед чемпионатом мира, уже в Канаде, объявили, что я буду первым номером», — рассказывал Медведев о конкуренции в сборной.

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Завершение карьеры после неудачного сезона в «Спартаке»

Медведев не признавался лучшим вратарём МЧМ, но его вполне было можно назвать звездой молодёжного хоккея. На турнире 2002 года его статистика была идентична Хенрику Лундквисту, который тогда ещё не был Королём, а год спустя цифры спартаковца были почти сопоставимы с тем, что демонстрировал первый номер драфта НХЛ Марк-Андре Флёри. Кто тогда мог представить, что победа в финале МЧМ-2003 окажется последней в карьере хоккеиста.

Родной для Медведева «Спартак» продолжал курсировать между Суперлигой и Высшей лигой. В сезоне-2003/2004 Андрей делил пост первого номера клуба с Олегом Глебовым, но только происходило всё это в Вышке. Дуэт Медведева и Глебова помог красно-белым снова вернуться в элитный дивизион, но для Андрея всё сложилось неудачно.



В межсезонье в «Спартак» пришёл Алексей Волков, который и стал первым номером команды. К тому же сам Андрей сильно сдал: он продолжал получать игровую практику и провёл 21 матч, но сезон заканчивал во второй команде. В 22 года можно было всё исправить, но Медведев принял неожиданное решение об уходе из профессионального спорта.

Ужасные слухи о самоубийстве

Трёхкратный чемпион мира не просто ушёл из хоккея, но и максимально дистанцировался от публичной жизни. На протяжении более 10 лет о талантливом голкипере никто не слышал правдивой информации. Где он сейчас? Чем занимается? Жив ли он, в конце концов? На все эти вопросы никто не мог дать определённого ответа. В подобной ситуации естественным образом начинают рождаться самые нелепые версии. В частности, ходили слухи, что он работал официантом в одном из баров и что даже пытался покончить с жизнью.



К счастью, они не подтвердились. Версию о самоубийстве опроверг отец вратаря. Он же отрицал, что его сын работает в ресторане официантом. А с хоккеем Андрей якобы завязал из-за разочарования в виде спорта. Мол, играют в основе те, кто надо, а не те, кто заслуживает.

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Объяснение Медведева и его возвращение в хоккей

Лишь в 2019 году клубной пресс-службе «Спартака» удалось вывести бывшего голкипера на откровенный разговор. Что же поведал Медведев спустя 14 лет после завершения карьеры о причине своего ухода из хоккея в 22-летнем возрасте?



«С паховыми кольцами я и до этого мучился. Лечился, но пах всё равно беспокоил. Плюс кризис в «Спартаке» грянул. Клуб оказался без финансирования. В общем, одно наслоилось на другое. Помню, мы в Самару приехали, и на тренировке на меня двое игроков упало. В копчике образовалась трещина. Три месяца пришлось сидеть на больничном. Потом перевели во вторую команду и дали открытым текстом понять, что во мне не нуждаются. Я собрал вещи и ушёл. Да, были предложения из других клубов, но я итоге так и не решился куда-то поехать. И завис на 10 лет дома…



В тот момент в «Спартаке» совсем не было денег. Клуб помощи не предложил, я тоже просить ни к кому не пошёл. После моего возвращения на лёд мне дали понять, что есть уже другие вратари, которые будут играть. Я и ушёл. Мои травмы не были столь серьёзны, чтобы была необходимость завязывать с хоккеем. Мог бы играть и дальше. Просто не захотел…



Депрессия? Нет, я своё состояние этим словом не назвал бы. Во время депрессии люди ерунду творят, но у меня ничего подобного и в мыслях не было. Мне кажется, не для русского человека — впадать в депрессию. В американских сериалах это сплошь и рядом, но у нас другой менталитет», — рассказал Медведев.



Сейчас один из лучших юниоров в истории российского хоккея вернулся в большой спорт. В последние несколько лет Медведев обслуживает матчи детских хоккейных команд в качестве арбитра в бригаде.