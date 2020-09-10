Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Откопал Кучерова и Пойнта, собрал 60% состава

Стива Айзермана уже два года как нет в «Тампе», но дело его живёт. Во многом это его кропотливая работа позволила собрать команду, которая сейчас семимильными шагами движется к Кубку Стэнли.

Айзерман принял команду, которая на протяжении нескольких сезонов о плей-офф могла только мечтать. Но у неё уже были будущий капитан Стивен Стэмкос и будущий обладатель «Норрис Трофи» Виктор Хедман, вокруг которых должна была строиться команда.



В первый же сезон на позиции генменеджера Айзерман помог «Тампе» дойти до финала конференции (во многом благодаря вратарю Дуэйну Ролосону, которого в середине сезона выменяли на мешок картошки у «Айлендерс»). Но это были только первые успехи. В дальнейшем состав команды кардинально изменился благодаря потрясающим находкам в поздних раундах и среди незадрафтованных игроков и умелым обменам – в общей сложности он собрал 60% нынешнего состава команды (13 игроков).



Ключевые драфт-пики: Никита Кучеров (второй раунд-2011), Ондржей Палат (седьмой раунд-2011), Андрей Василевский (первый раунд-2012), Брейден Пойнт (третий раунд-2014), Энтони Чирелли (третий раунд-2015).



Незадрафтованные игроки: Тайлер Джонсон, Янни Гурд.



Ключевые обмены: Михаил Сергачёв (из «Монреаля»), Райан Макдона (из «Рейнджерс»), Эрик Чернак (из «Лос-Анджелеса»).



Тренер: Джон Купер.



Одним из самых первых и, как оказалось, самых важных приобретений Айзермана оказался нынешний главный тренер Джон Купер. Он приводил своих команды к чемпионским титулам в молодёжных лигах Америки и пришёл в систему «Тампы» летом 2010 года. Спустя два с половиной года Айзерман не побоялся поставить молодого тренера у руля главной команды (к тому времени Купер уже успел выиграть Кубок Колдера в АХЛ).



Купер работает в «Тампе» уже восьмой год, был финалистом на приз лучшему тренеру НХЛ, выходил в финал Кубка Стэнли и пару раз участвовал в Матчах звёзд.



Первые звенья «Тампы» — практически полностью заслуга Айзермана. О фантастической игре Кучерова слышали, пожалуй, все любители хоккея, представлять его не имеет смысла. Отметим, что Айзерман, в отличие от других генеральных менеджеров, никогда не смотрел в паспорт игрокам. Пока другие клубы НХЛ настороженно относились к русским и боялись, что те вообще могут не добраться до Северной Америки, Айзерман выбирал игроков исключительно по их игровым качествам и сильному характеру.



«У Айзермана есть чёткое видение того, чего он хочет. Он хочет мастеровитую, быструю команду ребят, которые могут играть на высоких скоростях, у которых есть база мастерства и хоккейное чутьё. Ему неважно, крупный ты или маленький, русский, американец или швец. Если ты можешь показывать быстрый, искусный хоккей, ты будешь в его списке», — рассказывал бывший помощник Айзермана, а ныне генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.



Айзерман же подал Кучерову руку помощи, когда от него отвернулись в ЦСКА. Принял как родного, оплатил все расходы на операцию, а затем следил за рождением звезды.

«Сказали: за операцию плати деньги сам». ЦСКА не верил в Кучерова, а он стал звездой НХЛ Хороший пример, когда в тебя мало кто верит, а ты всего добиваешься сам и становишься одним из лучших хоккеистов мира.

Пойнт тоже вырос в суперзвезду НХЛ, по ходу сезона конкурируя со Стэмкосом за звание первого центра команды. Это универсальный солдат, который здорово обороняется, не боится идти в стыки и является одной из основных движущих сил в атаке. Палат, ещё одна находка, был выбран на драфте четвёртым с конца, а уже через два года стал частью тройки «близняшек», в которой начинал Кучеров.



Ещё одна серьёзная победа Айзермана – Василевский. Вратарей редко выбирают в первом раунде, но Василевский стоил потраченного пика. Уже в 17 лет он был первым номером молодёжной сборной России, и ему прочили большое будущее. Россиянин приехал в «Тампу» в 20 лет, стал основным голкипером команды в 22, выиграл «Везину» в 24 и сейчас является одним из сильнейших голкиперов лиги.

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Примерно треть защитной линии «Лайтнинг» была собрана при Айзермане. Хедман – это полкоманды, без которого «Тампа» как без рук, но как же полезно играют Макдона и Чернак! А Сергачёв – это вообще кража века, защитник, который растёт буквально на глазах.



Приобретения при Брисбуа: Кевин Шаттенкирк, Зак Богосян, Барклай Гудроу, Блейк Коулман, Патрик Марун, Люк Шенн.



Дело Айзермана продолжил его преемник Жюльен Брисбуа, который работал под его началом на протяжении девяти лет. Брисбуа не только ничего не испортил, но добавил команде физической мощи и жёсткости. Третье звено «Тампы» сейчас – одно из лучших в лиге, именно этого не хватало команде в прошлые годы. Скоростные Гудроу и Коулман могут и забить, и вымотать соперника, и размазать его по борту. Марун – бесстрашный парень, который знает, как побеждать.



Кроме этого, Брисбуа довёл до ума и оборонительную линию. Буквально за копейки подписал Кевина Шаттенкирка, который до этого провёл несколько неудачных сезонов и был в шаге от того, чтобы стать сбитым лётчиком. В «Тампе» Шаттенкирк смог перезагрузить карьеру.

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То же самое касается Богосяна, который несколько лет постоянно мучился от травм. Зимой «Баффало» расторг с ним контракт, не найдя вариантов для обмена, после чего защитника подобрала «Тампа». В плей-офф Богосян по-настоящему расцвёл – помогает в атаке, не пожарит у своих ворот. Не зря говорят, что Кубки выигрывает защита. Глядя на то, что «Тампа» творит в атаке, легко обойти вниманием тот факт, как великолепно она действует в обороне. А между тем «молнии» пропустили меньше всех из оставшихся в плей-офф команд, и в этом заслуга не только Василевского, но и защитников.



Айзерман заложил талантливую основу «Тампы». Именно его усилиями были собраны игроки, показывающие умный комбинационный хоккей, который ставит оппонентов в тупик. Но Брисбуа тоже сыграл большую роль в формировании команды. Набив шишки после прошлогоднего провала в первом раунде, он сделал команду более наглой и жёсткой и довёл оборону до идеала.