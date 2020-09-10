«Сибирь» проиграла четвёртый матч. Победный буллит у Лайпсика, которого изгнали из НХЛ

Мало кто ожидал, что с первого выезда «Сибирь» вернётся с грустным нулём в графе «набранные очки», проиграв все три матча с разницей в одну шайбу. Команда Николая Заварухина отправилась по маршруту Балашиха – Нижний Новгород – Череповец без Пуустинена, Руохомы, Чесалина и Санникова и, если вынести за скобки первый матч с «Авангардом», без своих лидеров производила достаточно удручающее впечатление.

Во многом провальный старт новосибирцев можно объяснить эпидемией коронавируса, которая случилась в тот момент, когда практически все остальные клубы им переболели и уже начали выходить из карантина. В итоге «Сибирь» закрылась на самоизоляцию, не полетела на предсезонный турнир в Челябинск, который чуть позже и вовсе отменили, а тренировочный процесс, выстроенный штабом Заварухина, полетел под откос. И потому неудивительно, что в игре «Сибири» было не так много конструктива, как хотелось бы болельщикам.

Фото: photo.khl.ru

Армейцы же, у которых летом не переболело только три человека, подошли к старту «регулярки» в оптимальном составе. Вовремя начать сезон не смогли только основной голкипер швед Ларс Юханссон, его соотечественник Марио Кемпе и скандальный канадец Брендан Лайпсик, дебютировавший только в матче с «Барысом». В Новосибирск по-прежнему действующий обладатель Кубка Гагарина прилетел с пятью очками из шести возможных, потеряв единственный бал только в стартовой игре с «Ак Барсом».

Незадолго до старта нового сезона «Сибирь» была одной из немногих команд КХЛ, рисковавшей начать первую домашнюю серию без болельщиков. Не добавляли фанатам оптимизма заявления генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского о том, что при первоначально разрешённых 10% от вместимости стадиона новосибирский клуб скорее всего не откроет трибуны старенького ЛДС «Сибирь». К счастью для местных болельщиков, губернатор Новосибирской области разрешил заполнять стадионы в регионе на 25% от вместимости, пообещав чуть позже увеличить цифру, и хозяева в первой домашнем матче сезона без поддержки не остались.

Фото: photo.khl.ru

Перед началом матча у «Сибири» вернулся в строй переболевший финн Микаэль Руохома, занявший место во второй тройке с Эриком О’Деллом и Александром Шаровым. Появился в рамке Алексей Красиков, для которого игра с ЦСКА стала дебютной в этом сезоне. Наконец-то сыграл свой первый официальный матч после возвращения в «Сибирь» Степан Санников, который вывел команду на лёд с капитанской нашивкой.

А вот Игорь Никитин победный состав после игры с «Барысом» решил вообще не менять. ЦСКА обошёлся без ротации! Просто вчитайтесь в это предложение. Могли ли вы представить такое в прошлом сезоне?

«Сибирь» по-прежнему отвратительно играет в большинстве

Начало первого периода получилось равным, однако остроты было чуть больше у ворот Александра Шарыченкова, которого уже с самого начала попытались нагрузить нападающие хозяев. Чуть ближе к экватору стартовой двадцатиминутки гости схватили удаление за нарушение численного состава и практически мгновенно удалились снова, подарив «Сибири» полновесные две минуты в формате 5х3. Благо для «армейцев», спецбригады хозяев благополучно выбросили в урну шикарную возможность открыть счёт, не создав ничего опасного. За минуту до конца периода втроём остались уже хоккеисты «Сибири», но хозяевам удалось героически дотерпеть до сирены и перенести большинство ЦСКА на второй период.

Армейцы собственноручно похоронили своё преимущество в середине второго периода

Новосибирцам удалось разбить большинство гостей на два отрезка, но только москвичи оказались не такими расточительными, как «Сибирь», и в ответ не простили. Егор Рыков спокойно перевёл шайбу под бросок Антону Слепышеву в левый круг вбрасывания и нападающий ЦСКА из офиса Александра Овечкина расстрелял Алексея Красикова.



После пропущенной шайбы новосибирцы мгновенно развалились и гости стабильно стали устраивать карусели в зоне Красикова, спокойно меняясь по ходу позиционных атак. Впрочем, команда Игоря Никитина собственноручно помогла сибирякам выправить ситуацию, удалившись дважды с интервалом в несколько минут. На большинство новосибирцев по прежнему больно было смотреть, но вторую попытку подопечные Заварухина реализовать всё-таки сумели. Дмитрий Саюстов на пятачке подкараулил пас Егора Миловзорова и с разворота отправил шайбу в ворота под щитками голкипера «армейцев».



После того как счёт стал равным, поплыл уже ЦСКА, с трудом справляясь с закипевшей «Сибирью» и позволяя создавать момент за моментом у ворот Шарыченкова. В итоге преимущество ЦСКА к концу второго периода попросту испарилось, а подопечные Заварухина стали играть на порядок увереннее и агрессивнее.

Победный буллит забил скандально известный партнёр Овечкина по «Вашингтону»

В третьем периоде игра ожидаемо пошла до шайбы и без явного игрового преимущества одной из команд. Москвичи уже на пятой минуте после удаления Меньшикова имели шанс выйти вперёд и сходу прибить «Сибирь», но на этот раз оборона хозяев сыграла железобетонно. Новосибирцы своим большинством после удаления Артёма Сергеева также не воспользовались и местные болельщики уже в первом домашнем матче увидели овертайм. В дополнительное время заканчивать игру мог Никита Шашков, но нападающий «Сибири» не смог замкнуть в пустые ворота классную передачу от Виктора Комарова.



На буллитах своё слово сказали лидеры ЦСКА. Слепышев, Лайпсик и Локтионов очень уверенно использовали свои попытки, не оставив шансов Алексею Красикову. Ответить сибирякам оказалось нечем и в итоге бросок бывшего партнёра Овечкина по «Вашингтону» оказался победным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В ЦСКА форвард оказался не от хорошей жизни. Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отозвался о внешности некоторых женщин, назвал одноклубников «неудачниками», а других ребят «худшей командой в мире». НХЛ осудила женоненавистнические высказывания игрока, «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, где ни один клуб не рискнул забрать канадца. Так он оказался изгнанным из НХЛ и теперь забивает буллиты в Новосибирске.



Команда Николая Заварухина набрала первое очко в сезоне, но потерпела четвёртое поражение подряд с разницей в одну шайбу. Старт сезона «Сибирь» пока что проваливает. ЦСКА же, пусть и с трудом, но продолжает победную серию и набирает очки в каждом матче.