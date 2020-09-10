Шедевральный гол Михайлиса! Посадил вратаря на пятую точку и забил с неудобной руки

Подписание «Барысом» в нынешнем межсезонье нового контракта с нападающим Никитой Михайлисом превратилось в целую эпопею. Форварду делали предложение, затем улучшали его, а сам нападающий и представитель брали паузу на раздумья. В Михайлисе была заинтересованность со стороны других команд КХЛ.

«Барыс» всегда в приоритете. Тут даже говорить не о чем. Потому что этот клуб меня воспитал, он многое мне дал. Я благодарен этому клубу за всё. И сейчас я рад, что подписал контракт именно с казахстанской командой», — говорил нападающий сразу после заключения двухлетнего соглашения.

«Барыс» уже не топ-клуб Востока. Слишком большие потери в межсезонье Но ещё рано списывать казахстанский клуб со счетов.

Конечно, немалую роль в том, что Никита остался в системе «барсов», сыграл отец игрока – Юрий Михайлис. Именно Михайлиса-старшего после долгих раздумий назначили главным тренером «Барыса». Таким образом, отцу и сыну предстояло трудиться бок о бок в одной команде, оба получили дополнительный стимул и мотивацию для работы.



Да, помимо новых контрактов с ведущими игроками, клуб из Нур-Султана лишился приличного числа других сильных хоккеистов, но мальчиками для битья «барсы» точно не выглядят. На старте регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 хоккеисты Михайлиса-старшего добились двух побед, один раз проиграли в основное время и единожды в овертайме. Таким образом, в копилке команды пять набранных очков.

Список лучших снайперов КХЛ регулярного чемпионата сезона-2020/2021

Сегодня «Барыс» проводил домашний матч с «Куньлунем». Команда Алексея Ковалёва начала сезон плохо, но этого стоило ожидать, ведь состав китайского клуба оставляет желать лучшего. Собран он из российских игроков, которые не смогли найти работу в межсезонье в других командах лиги, а иностранцев в составе «драконов» на данный момент нет. Формально они подписаны, но по факту разрешения на работу и специальных виз до сих пор не оформлено.

В Нур-Султане «Куньлунь» проиграл свою четвёртую игру подряд, а третья шайба в ворота Дмитрия Шикина получилась просто чумовой. Не зря Михайлиса-младшего называют одним из главных талантов казахстанского хоккея. Получив пас от шведа Якоба Лильи, Никита ворвался в чужую зону, на замахе убрал защитника китайской команды Мегалинского (от неожиданности Дмитрий упал на лёд), затем ловким финтом усадил на пятую точку голкипера Шикина, после чего с неудобной руки отправил шайбу за ленточку ворот. Гол можно пересматривать несколько раз, уж больно он хорош.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но и это ещё не всё. То, что гол Михайлиса не стал случайностью, можно судить по его скорострельности в нынешней регулярке. Дело в том, что на сегодняшний день именно Никита Михайлис, забросивший по шайбе в каждой из сыгранных «Барысом» встреч, с четырьмя голами возглавляет гонку лучших снайперов лиги. Стабильность, как говорят в таких случаях, признак мастерства. Посмотрим, выдержит ли Никита такой темп до конца чемпионата, ну а пока форвард полностью отрабатывает свой новый контракт.