В КХЛ вспышка коронавируса! «Йокерит» уже на карантине, под угрозой другие клубы. LIVE

Не прошло и 10 дней со старта сезона, как в КХЛ началась вспышка коронавируса. «Йокерит» после матча с «Нефтехимиком» сел на карантин и объявил о переносе ближайших пяти матчей. Сегодняшняя игра нижнекамцев в Риге также перенесена.
Нельзя исключать, что первоначально вспышка случилась в нижнекамском клубе. Потому что «Йокерит» до этого успел провести матч с рижским «Динамо», а из Риги никаких вестей о положительных тестах не поступало. В таком случае вопрос: успел ли «Нефтехимик» перезаражать своих предыдущих соперников – СКА и «Витязь»? Напомним, что последний матч питерцев из-за недомогания пропустил Владимир Ткачёв.
Если же вирус начался распространяться в «Йокерите», то уже появляются вопросы по их соперникам — игрокам рижского «Динамо», которые затем играли с «Витязем».
Какие матчи перенесены официально
11 сентября. «Йокерит» — «Ак Барс»
11 сентября. «Динамо» Рига – «Нефтехимик»
Какие матчи могут перенести
13 сентября. СКА – «Нефтехимик»
15 сентября. «Йокерит» — «Северсталь»
17 сентября. «Йокерит» — «Металлург»
19 сентября. «Витязь» — «Йокерит»
21 сентября. ЦСКА – «Йокерит»
Какие клубы проводили матчи с «Йокеритом» и «Нефтехимиком»
СКА. Играли с «Нефтехимиком» 4 сентября.
«Динамо» Рига. Играли с «Йокеритом» 5 сентября.
«Витязь». Играли с «Нефтехимиком» 6 сентября и рижским «Динамо» 8 сентября.
«Нефтехимик» с самого начала сезона играет не самым оптимальным составом. На первой игре отсутствовал главный тренер Вячеслав Буцаев, который восстанавливался от болезни. До сих пор ни одной встречи не провели Андрей Костицын, Владимир Галузин, Александр Брынцыв, Александр Осипов и ещё ряд игроков.
По прилёту в Ригу семь игроков «Нефтехимика» сдали положительные тесты на коронавирус, после чего матч был перенесён.
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