Есть опасения, что некоторые матчи с участием «Нефтехимика», рижского «Динамо», «Витязя» и даже СКА могут быть перенесены.

В КХЛ вспышка коронавируса! «Йокерит» уже на карантине, под угрозой другие клубы. LIVE

Не прошло и 10 дней со старта сезона, как в КХЛ началась вспышка коронавируса. «Йокерит» после матча с «Нефтехимиком» сел на карантин и объявил о переносе ближайших пяти матчей. Сегодняшняя игра нижнекамцев в Риге также перенесена.

Нельзя исключать, что первоначально вспышка случилась в нижнекамском клубе. Потому что «Йокерит» до этого успел провести матч с рижским «Динамо», а из Риги никаких вестей о положительных тестах не поступало. В таком случае вопрос: успел ли «Нефтехимик» перезаражать своих предыдущих соперников – СКА и «Витязь»? Напомним, что последний матч питерцев из-за недомогания пропустил Владимир Ткачёв.

Если же вирус начался распространяться в «Йокерите», то уже появляются вопросы по их соперникам — игрокам рижского «Динамо», которые затем играли с «Витязем».



Какие матчи перенесены официально



11 сентября. «Йокерит» — «Ак Барс»

11 сентября. «Динамо» Рига – «Нефтехимик»



Какие матчи могут перенести

13 сентября. СКА – «Нефтехимик»

15 сентября. «Йокерит» — «Северсталь»

17 сентября. «Йокерит» — «Металлург»

19 сентября. «Витязь» — «Йокерит»

21 сентября. ЦСКА – «Йокерит»



Какие клубы проводили матчи с «Йокеритом» и «Нефтехимиком»



СКА. Играли с «Нефтехимиком» 4 сентября.



«Динамо» Рига. Играли с «Йокеритом» 5 сентября.



«Витязь». Играли с «Нефтехимиком» 6 сентября и рижским «Динамо» 8 сентября.