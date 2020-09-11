«Йокерит» на карантине. Лучше влепить ему 5 «технарей», чем ставить сезон на грань срыва

КХЛ должна отказаться от «коронавирусных» переносов матчей

Началось…Только порадовались, что первая неделя русского клубного сезона обошлась без коронавирусных форс-мажоров – и вот опять. Летом вспышки пандемии оборачивались отменой контрольных матчей. Вчера они «подарили» чемпионату два первых переноса. «Нефтехимик» просто не пустили в Латвию, а позавчерашний соперник нижнекамцев «Йокерит» не сможет принять «Ак Барс».



Дальше – больше. Финны вновь выступили в амплуа главных анархистов всея КХЛ, прописав себе добровольный карантин. Клуб из Хельсинки уже сообщил, что помимо встречи с «Ак Барсом» отложены ещё четыре матча с участием «шутов»: против «Северстали», «Витязя», «Магнитки» и ЦСКА.

В КХЛ вспышка коронавируса! «Йокерит» уже на карантине, под угрозой другие клубы. LIVE Есть опасения, что некоторые матчи с участием «Нефтехимика», рижского «Динамо», «Витязя» и даже СКА могут быть перенесены.

Сначала четыре отложенных матча были «хотелкой» самого «Йокерита», позже КХЛ подтвердила перенос игр. Не знаем, понимает ли менеджмент лиги всю сложность ситуации, в которую попал чемпионат России на 11-й день после старта. А ведь ситуация такова, что управленцам КХЛ доступен лишь один грамотный и безболезненный выход из ситуации. Уже сейчас объявить, что данные переносы последние в начавшемся сезоне. Что больше никаких сдвигов не будет. Или играйте молодёжными составами – или получайте «технарь» за неявку. Все в равных условиях. И перед коронавирусом, и перед регламентом.

Очень хочется, чтобы лиге хватило и жесткости, и взвешенности для того, чтобы поступить именно так. Других выходов нет. Если сейчас офис КХЛ начнет суетиться, выискивать окна и резервные дни в расписании чемпионата – этот самый чемпионат будет гарантированно сорван. Сработает «эффект домино». Любая из столкнувшихся со вспышкой пандемии команд будет требовать переноса 4-5 матчей. Будет ссылаться на прецеденты с тем же «Йокеритом». Поправки в календарь начнут пухнуть как снежный ком. И тогда о полноценном чемпионате России придется забыть.

Просто дней в хоккейном году не хватит. Если, конечно, не играть по формуле Матча звёзд – чтобы одна и та же команда на одном и том же льду в один и тот же день скрестила клюшки с несколькими соперниками.

Сдвигать матчи чемпионата некуда, а уплотнять нельзя

Отказ переносить отдельные матчи скажется только на качестве хоккея в этих самых матчах. А вот курс на такие переносы сломает весь календарь и превратят чемпионата в фарс.



Куда сдвигаться-то, реагируя на каждый коронавирусный чих? На март-апрель, спрессовав плей-офф отказом от принципа «матчи через день»? Ну так это будет удар по качеству хоккея. По числу зрителей, которые будут смотреть трансляции, по рейтингам, по рекламе. По здоровью лучших хоккеистов, наконец – ведь в графике «матчи через день» времени на восстановление больше, а травм меньше



Ну а о том, чтобы доигрывать сезон в мае, и задумываться нельзя. Ведь самое плохое – это решать проблемы, порожденные одними клубами лиги, за счёт других клубов лиги. Ущемлять тех, кто не виновен в переносах, недопустимо. Кто, например, будет платить хоккеистам зарплаты за май, если контракты заканчиваются 30 апреля? Кто обеспечит страховки и лечение? А чартеры и отели, которые неизбежно подорожают после майских праздников? Разве честно подвергать финалистов плей-офф ненужным финансовым тратам и управленческой нервотрепке?



Ну и про сборную забывать нельзя. Это самая популярная команда страны. А с учетом того, что в этом году ЧМ не было, мировое первенство-2021 будет ожидаться с бешеным интересом. Команде надо дать время на подготовку. И не вымотанных Кубком Гагарина игроков. Так что уплотнять календарь нам просто некуда

Нельзя, чтобы коронавирус убил хоккей

Можно упрекать журналистов в цинизме и отсутствии благоговейного страха перед коронавирусом. Во-первых, чем дальше в сезон – тем меньше риск массовых внутрикомандных вспышек (количество переболевших увеличивается, а после выздоровления в крови зашкаливают антитела).



Во-вторых, в футбольном чемпионате вырулили и справились без малейшего намека на трагические последствия. Хоккей чем хуже?



В-третьих, если даже на фоне текущего чемпионата есть хоккейные фланги, которым в первую очередь интересны выступления Радулова — Кучерова в Кубке Стэнли или новый контракт Овечкина с «Вашингтоном» — самое «мудрое», что можно сделать, так это добить статус чемпионата России поломанным календарем.

В-четверых, эпидемия переносов грозит не только имиджевым, но и финансовым дефолтом отношения болельщиков к хоккею. Кто в здравом уме купит билет на матч, если не уверен, что матч состоится? А кто компенсирует клубам денежные потери, если билеты проданы, а соперник вдруг не явился? Руководители некоторых топ-команд с огромными усилиями убедили Роспортебнадзор разрешить хоть какую-то посещаемость домашних арен. Но как завлекать народ на трибуны, если календарь нестабилен?

На домашние матчи «Салавата» будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости арены

Вообще, конечно, лига могла бы подумать о предотвращении таких форс-мажоров заранее. Ну кто мешал составить календарь, где хотя бы первый месяц обошелся бы без матчей в Риге и Хельсинки? Или хотя бы отправить в Финляндию и Латвию переболевшие команды – чтобы на старте обезопасить себя от переносов?



Но теперь пить боржоми поздно. Надо спасать свой чемпионат. И задуматься о том, так ли нужны лиге своевольные ребята из Хельсинки и команда из Риги, неспособная сформировать бюджет без русского госфинансирования. Ведь любой выезд в эти страны ставит на грань краха всю регулярку КХЛ.



Ну а к «Йокериту» вопросы вообще серьёзны. В «коронавирусных» положениях лиги нет пунктов о тотальном карантине – с какой стати «шуты» выдумывают его для себя и ставят на грань срыва весь русский чемпионат? Почему финны, зная об опасности пандемии, не позаботились о фарм-клубе из числа команд ВХЛ? Готова ли их молодёжка, выступающая в лиге родной страны, заменить основную команду? Нет? Не готовы? Тогда ловите «технари» по 0:5 и не срывайте сезон КХЛ. Ведь для нашей страны судьба главного клубного турнира в тысячи раз ценнее, чем участие в этом турнире команды из Хельсинки.