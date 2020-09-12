Стремительный взлёт будущей суперзвезды. Как Кучеров попал в «Тампу» и начал покорять НХЛ

До дебюта за «молний» Никита провёл один год в лиге Квебека и 17 матчей в АХЛ. В «Тампе» он начинал играть под 56-м номером.

Ровно восемь лет назад Никита Кучеров подписал контракт новичка с «Тампа-Бэй». «Чемпионат» вспоминает путь россиянина в НХЛ через операцию, юниорскую лигу, АХЛ и впечатляющий дебют за «Тампу».

Драфт НХЛ

Кучеров блистал в России, но за океаном о нём впервые заговорили после фантастического выступления на ЮЧМ. Миниатюрный юркий форвард доминировал на площадке, не боялся вступать в борьбу и установил рекорд турнира по количеству очков (21 в семи матчах), который держится по сей день.

Положа руку на сердце, Кучерова должны были выбирать в первом раунде, а в недавнем редрафте на сайте НХЛ он занял первое место среди игроков, выбранных в 2011 году, но Никиту взяли только во втором раунде. Всему виной пресловутый русский фактор, в те времена клубы ещё опасались, что россияне могут не доехать до Северной Америки вовсе или приехать, но не сразу, а когда-нибудь потом. Стив Айзерман решил рискнуть, и в итоге оказался прав. Правда, Кучеров планировал ещё несколько лет поиграть в России, но уже через год поменял решение.

Операция и отъезд в Северную Америку

В сезоне-2011/2012 Кучеров продолжил играть в МХЛ за «Красную Армию», а также дебютировал в КХЛ за ЦСКА. По ходу сезона он получил тяжёлую травму плеча, но в «армейском» клубе отказались оплачивать необходимую операцию. С учётом того, что двумя годами ранее Никиту уже оперировали за счёт ЦСКА, и, по его словам, «порезали, как на скотобойне», то понятно, насколько он был возмущён таким отношением.



Как только в «Тампе» узнали о проблемах Никиты со здоровьем, сразу же организовали перелёт, оплатили лечение. Пройдёт несколько лет, и вложения вернутся сторицей.



Уже в Америке Кучеров решил не возвращаться в Россию и расторг контракт с ЦСКА. В «Тампе» подобрали ему клуб для выступления – «Квебек» из QMJHL. Никита долго восстанавливался, пропустил лагерь «молний» для молодых игроков, предсезонные сборы в лиге Квебека.



11 сентября, не сыграв ни одного матча в Северной Америке, он поставил подпись под контрактом новичка в НХЛ.

«Сказали: за операцию плати деньги сам». ЦСКА не верил в Кучерова, а он стал звездой НХЛ Хороший пример, когда в тебя мало кто верит, а ты всего добиваешься сам и становишься одним из лучших хоккеистов мира.

Стремительный взлёт

В «Квебеке» Кучеров провёл всего семь матчей, но чаще смотрел за играми с трибуны. В QMJHL действует лимит на легионеров, а тренер «Квебека» Патрик Руа больше доверял Михаилу Григоренко и датчанину Нику Соренсену. «Ремпартс» были действующими чемпионами, здорово начали новый сезон, менять что-то Руа не хотел. Кучеров сам попросил обмена в команду попроще, но где он мог бы постоянно играть.



«Совсем не весело сидеть в запасе. Я приехал сюда играть, я хочу играть. Я понимаю ситуацию в клубе, не удивлён, что всё так получается, но не хочу винить Руа или ещё кого-то», — говорил Кучеров.

Кучеров оказался в команде «Руэн-Норанда», где сразу стал лучшим и набирал в среднем почти два очка за игру. В лучшие бомбардиры, он, конечно, не вышел, так как сыграл там меньше половины сезона, но такой результативности не было ни у кого. Его дважды признавали лучшим игроком недели в CHL. Из «Хаскис» же Кучеров съездил и на свой второй молодёжный чемпионат мира, стал лучшим снайпером и бомбардиром сборной России и выиграл бронзу.



В плей-офф Кучеров передал привет «Квебеку», выбив свою бывшую команду во втором раунде. Летом ему исполнилось 20 лет, и он отправился в АХЛ.



Но скитания по второй лиге вышли недолгими, слишком уж хорош был Кучеров, слишком стремился доказать всем и вся, что напрасно на нём ставили крест что в ЦСКА, что в «Квебеке». Первый матч в «Сиракьюз» Кучеров пристреливался, а затем как разыгрался!



Уже во второй игре он оформил хет-трик, затем выстрелил девятиматчевой результативной серией, в которой набрал 18 (9+9) очков. Неудивительно, что в АХЛ его признали лучшим новичком октября. Спустя месяц Никита уже заявил о себе в НХЛ.

Права на видео принадлежат American Hockey League, Inc. Посмотреть видео можно на канале Syrachuse Crunch в YouTube.

Дебют в НХЛ

Вообще-то в «Тампе» стараются не спешить с новичками и довольно долго натаскивают их фарм-клубе. Владислав Наместников просидел в «Сиракьюз» полный сезон, Никита Нестеров – и того больше, но Кучерову было достаточно 17 матчей.

«Тампа» угодила в водоворот поражений и травм. Сначала Стивен Стэмкос сломал ногу, затем травму получил Райан Мэлоун, нужно было затыкать дыры в составе. Кучерова вызвали в основу и уже на следующий день он вышел на лёд в третьем звене с Тедди Пёрселлом и Алексом Киллорном. «Очень рад и взволнован, моя мечта сбылась. Мне позвонили и сказали, что вызывают в основу. Я так разнервничался, что даже переспросил, уверены ли они», — делился впечатлениями Никита.



Чтобы окончательно развеять все сомнения на свой счёт, Никита забросил дебютную шайбу в своей первой смене, первым же броском. И не кому-нибудь, а самому Хенрику Лундквисту. Забавно, что американский комментатор ошибся с именем, назвав Кучерова Дмитрием. Что ж, уже в следующем году его имя выучат все в НХЛ.



«Он один из тех парней, у которых есть уникальная способность забивать. Я наблюдал, как он развивается, и он прогрессировал быстрее, чем большинство ребят. Игра вокруг него замедляется, у него очень высокий хоккейный интеллект. Да, вызывать его в НХЛ всего после 17 матчей в АХЛ – это не идеальная ситуация, но с другой стороны, он заслужил шанс», — говорил после игры тренер Джон Купер.

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Кучеров не так часто набирал очки, но никто и не думал отправлять его в АХЛ, а через пару месяцев он получил свой привычный 86-й номер (первое время пришлось играть под 56-м). В следующем сезон он станет частью «близняшек» — одного из самых зажигательных звеньев «Тампы», и наберёт 65 очков в регулярке и 22 в плей-офф. И будет становиться лучше и лучше с каждым годом. Потому что его предел – это небо.



Сейчас у россиянина действует уже третий контракт с «Тампой», и его зарплата больше, чем у Стэмкоса и Хедмана.